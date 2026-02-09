Brejchová by měla mít pohřeb se státními poctami jako Gott, nabízí rodině Klempíř

Autor:
  16:59
Ministři kultury Oto Klempíř a pro sport Boris Šťastný navrhli zorganizovat pro zesnulou herečku Janu Brejchovou pohřeb se státními poctami. Ministři se chystají s tímto návrhem oslovit rodinu. Herečka považovaná ze jednu z našich největších filmových hvězd zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let.
Mše v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na posledním rozloučení s...

Mše v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na posledním rozloučení s Karlem Schwarzenbergem. (9. prosince 2023) | foto: ČTK

Gottova rakev je pokryta kyticí bílých růží. (12. října 2019)
Někteří lidé se při vynášení zpěvákovy rakve neubránili slzám. (12. října 2019)
Po zádušní mši ve svatovítské katedrále putuje rakev Karla Gotta do motolského...
Vdova Ivana Gottová s dcerou Charlotte Ellou při smutečním obřadu v katedrále...
14 fotografií

Pohřeb se státními poctami provází méně formalit než státní pohřeb. Pocty nabízí stát, ale hlavní slovo nad průběhem pohřbu má nakonec nejbližší rodina, v tomto případě Tereza Brodská. Rodina určuje, které pocty při rozloučení považuje za žádoucí a které ne.

Pohřeb se státními poctami je výjimečnou událostí, měl ho na podzim 2019 zpěvák Karel Gott. V prosinci 2023 byl se státními poctami pohřben také bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Jeho poslední rozloučení bylo výjimečné v tom, že se do jeho podoby promítly také tradice této šlechtické rodiny, například účast krumlovské granátnické gardy nebo vystavení knížecí koruny a rodového znaku. Oba pohřby se konaly v katedrále sv. Víta. O poznání skromnější bylo v roce v 2019 poslední rozloučení s herečkou Vlastou Chramostovou v Národním divadle, také se státními poctami.

OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila

Co je pohřeb se státními poctami

Pohřeb se státními poctami je stejně jako státní pohřeb protokolární a ceremoniální pocta, která může být prokázána lidem, kteří po sobě zanechali mohutné dílo nebo zastávali čelní funkce ve státě, který reprezentovali. Ale jeho průběh je tvárnější a volnější, pokud jde o jeho formu.

Na pohřbu se státními poctami nechybí státní vlajka a také vojáci. Poprvé se tak stalo při pohřbu bývalého ombudsmana Otakara Motejla v roce 2010. V roce 2016 vláda zamýšlela uspořádat pohřeb se státními poctami gymnastce Věře Čáslavské, o podobném pohřbu se mluvilo už v případě atleta Emila Zátopka v roce 2000. V obou případech to odmítla rodina.

Otakar Motejl

Věra Čáslavská

Emil Zátopek při vyhlášení Olympionika století (1999)

Co je státní pohřeb

Státní pohřeb má podle bývalého hradního ceremoniáře Jindřicha Forejta jasné definice. Je to několik ceremoniálních aktů nejvyšší úrovně – od převezení rakve, samozřejmě za účasti armády, generality, s koňmi a na lafetě, které se převáží na symbolické místo, přes smuteční rozloučení například ve Vladislavském sále, za účasti veřejnosti, která se zesnulému přijde poklonit. Až po detaily, jako že důstojníci nosí na levém předloktí černou pásku.

Většinou se u státního pohřbu jedná o poctu prezidentovi, který byl zároveň nejvyšším velitelem armády. Za posledních 60 let měli v naší zemi státní pohřeb pouze tři lidé – prezident Ludvík Svoboda v roce 1979, prezident Václav Havel v roce 2011 a generál Alois Eliáš. Jeho státní pohřeb proběhl v květnu 2006, 64 let po té, co byl bývalý protektorátní premiér popraven nacisty.

Ta nejkrásnější. Jana Brejchová představovala to, co ze společnosti postupně mizí

Jana Brejchová zemřela v pátek 6. února, bylo jí 86 let. V posledních letech stáhla z veřejného života kvůli mozkové chorobě. První roli hrála v roce 1953 ve filmu Olověný chléb. Rychle se stala jednou z nejvíce obsazovaných hereček, vyhledávali ji režiséři filmoví a později i divadelní. K jejím nejlepším filmům patří Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba, Zánik samoty Berhof, Hrad z písku či Kráska v nesnázích. Hrála mimo jiné v muzikálech Kdyby tisíc klarinetů a Noc na Karlštejně i v komediích 60. a 70. let, například Zabil jsem Einsteina, pánové... či Hodíme se k sobě, miláčku...?

Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka

Jana Brejchová

Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...

OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila

Film Noc nevěsty zastupoval Československo na filmovém festivalu v Benátkách....

Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše...

RECENZE: Nula procent bez milosti. „Film“ Melania je ryzí koncentrované zlo

0 % Premium
Snímek z dokumentu Melania

Ani průměrné hodnocení 1,3 z 10 na serveru IMDb a výsměšné nebo rovnou znechucené glosy či recenze dokumentu o první dámě USA Melania vás nepřipraví na to, co se na plátně objektivních 104 minut...

Teď maluji nahé ženy, to je také krásné téma. František Skála se cítí forever young

V sérii nazvané Skládaná industrie František Skála úmyslně omezuje vlastní...

Výtvarník, ilustrátor, scénograf, hudebník ale i performer. Renesanční člověk František Skála slaví 7. února významné životní jubileum. Ve svých 70 letech cítí duchem stále mladý a podle svých slov...

Brejchová by měla mít pohřeb se státními poctami jako Gott, nabízí rodině Klempíř

Mše v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na posledním rozloučení s...

Ministři kultury Oto Klempíř a pro sport Boris Šťastný navrhli zorganizovat pro zesnulou herečku Janu Brejchovou pohřeb se státními poctami. Ministři se chystají s tímto návrhem oslovit rodinu....

9. února 2026  16:59

Festival Comic-Con navštíví v Praze hvězda seriálu Hra o trůny i další světoví herci

Herec Iain Glen v seriálu Hra o trůny.

Letošní festival popkultury Comic-Con Prague navštíví skotský herec Iain Glen známý ze seriálu Hra o trůny a další známí umělci. Sedmý ročník této oblíbené akce se bude konat 13. až 15. března v...

9. února 2026  16:46

Literární klasika jako film. Bouřlivé výšiny nabídnou ničivou lásku i drsnou přírodu

Margot Robbie ve filmu Bouřlivé výšiny

Britská režisérka Emerald Fennellová se po úspěšných a provokativních snímcích Nadějná mladá žena a Saltburn rozhodla oživit jednu z největších literárních klasik. Její filmová verze Bouřlivých výšin...

9. února 2026

Český úspěch na festivalu Books at Berlinale. Dílo Beneše může inspirovat film

Spisovatel Eli Beneš. (18. dubna 2024)

Kniha Nepatrná ztráta osamělosti českého spisovatele Eliho Beneše se dostala do výběru Books at Berlinale. Ten organizuje stejnojmenný filmový festival Berlinale společně s Frankfurtským knižním...

9. února 2026  14:59

VIDEO: Nejen Hollywoodu hrozí zkáza, vzkazují Mimoni a monstra

Z filmu Mimoni a monstra

Třetí samostatný příběh žlutých postaviček, který do českých kin dorazí 30. června pod názvem Mimoni a monstra, zveřejnil ukázku. Z hrdinů se se tentokrát stanou hollywoodské hvězdy, které musí...

9. února 2026  14:45

RECENZE: I Když se zhasne, zůstane gurmánská komedie bez vůně a bez chuti

30 % Premium
Vojtěch Kotek, Tomáš Maštalír, Petra Hřebíčková, Petra Polnišová a Martin...

Jestli lednoví Šviháci přinesli reklamu na Piešťany, další česko-slovenská taškařice, únorová novinka kin Když se zhasne, oslavuje pro změnu Olomouc. Ale co se humoru a zápletky týče, spadají oba...

9. února 2026

Synové a dcery Jakuba skláře: pod maskou prorežimního seriálu byla nevídaná kritika

Luděk Munzar v roli Jakuba Cirkla a Jaromír Hanzlík jako jeho nejmladší syn...

Jaroslav Dietl patřil v 70. a 80. letech k nejoblíbenějším autorům. Díky tomu si mohl dovolit do svých seriálů promítnout i více či méně viditelnou kritiku režimu. Před 40 lety byl poprvé vysílán...

9. února 2026

Uplynulo 100 let od startu Osvobozeného divadla. Zářili v něm Voskovec a Werich

Jan Werich a Jiří Voskovec v představení Caesar

„Maximum emocí za vteřinu“ chtěli vyvolat Jiří Voskovec, Jan Werich a Jaroslav Ježek, kteří se sešli v Osvobozeném divadle ve 20. letech 20. století. A do svého jedinečného humoru a ironie vnesli...

9. února 2026  11:20

Drahá Jano, spolykal bych tvé slzy, píše zesnulé Brejchové režisér Jiří Svoboda

Jana Brejchová ve filmu Zánik samoty Berhof (1983)

Drahá, drahá Jano, s Tebou v pátek odešla z mého nebe posvátná Hvězda. Takový vzkaz poslal herečce Janě Brejchové, která zemřela ve věku 86 let, režisér Jiří Svoboda.

9. února 2026  10:23

O přestávce Super Bowlu zněla španělština a odkazy na Portoriko. Trumpa to znechutilo

Portorikánec Bad Bunny při vystoupení na Super Bowlu (9. února 2026)

Příšerné, jedno z nejhorších vůbec. Tak hodnotí nejsledovanější televizní program roku - přestávkové vystoupení při finále ligy amerického fotbalu Super Bowlu - prezident Donald Trump. K...

9. února 2026  6:19,  aktualizováno  10:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Stačí nostalgie Bolka Polívky jako omluva za řídké představení?

Bolek Polívka v inscenaci Anděl z lihu

Divadlo Bolka Polívky má na repertoáru další autorskou inscenaci svého principála nazvanou Anděl v lihu, která těží z Polívkových vzpomínek a historek. A kterým nejlépe rozumějí a také je patrně...

9. února 2026  8:36

RECENZE: Jak se dělá humbuk. Zaslouží si černošští upírští Hříšníci šestnáct Oscarů?

65 % Premium
Herec Michael B. Jordan jako Smoke ve filmu Hříšníci (Sinners, 2025)

Historický rekord si připsal snímek Hříšníci, když dostal nominaci na šestnáct Oscarů. Ale diváci jej hodnotí vlažněji než kritici a opakují přitom výrazy jako nadhodnocený, přehnaný, nepochopitelný...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.