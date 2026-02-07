V Arabele mi královna držela koně. Hvězdy vzpomínají na Janu Brejchovou

Jako desetiletý hrál s Janou Brejchovou v Arabele, v pokračování seriálu mu pak pomohla uklidnit koně. „Naše rodiny se přátelily a dělaly si legraci z toho, jak jsou si Jana Brejchová a moje maminka podobné,“ vzpomíná herec a režisér Ondřej Kepka. Na herečku vzpomínají i její kolegyně Iva Janžurová a Aňa Geislerová.
Ondřej Kepka, Vladimír Dlouhý, Jana Brejchová a Jana Nagyová v seriálu Arabela...

Ondřej Kepka, Vladimír Dlouhý, Jana Brejchová a Jana Nagyová v seriálu Arabela (1980) | foto: © Česká televize / Jitka Bylinská

Ondřej Kepka, Stella Zázvorková a Vladimír Menšík v seriálu Arabela (1980)
Vlastimil Brodský a Jana Brejchová v seriálu Arabela (1980)
Jana Brejchová a Jiří Lábus v seriálu Arabela (1980)
Jana Brejchová, Dagmar Patrasová a Oldřich Vízner v seriálu Arabela (1980)
Právě takový byl první dojem tehdejšího chlapce z Jany Brejchové: podobala se totiž jeho matce, rovněž herečce Gabriele Vránové. „Známí žertovali, že vypadat jako Brejchová a jmenovat se Vránová je těžký úděl,“ usmívá se.

„Jako děti jsme schválně chodili o pár kroků za maminkou, abychom slyšeli, jak lidi na ulici říkají – Hele, Brejchová! – Ale ne, to je ta druhá, Vránová,“ vybavuje si Kepka a připomíná, že podobu obou hereček využil František Filip v seriálu F. L. Věk, kde ztvárnily sestry.

Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka

Při natáčení první Arabely se s Brejchovou před kamerou potkával málo, zato ze vzniku pokračování Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek si dobře pamatuje scénu, kdy mu herečka pomohla. „Seděl jsem tehdy na koni, bylo to na Hradě, na kluzké dlažbě, vedle nás hluboký příkop, kůň byl nervózní a já taky,“ vypráví Kepka.

Brejchová si toho všimla, přišla k němu, koně přidržela a aby Kepku rozptýlila, začala si s ním povídat. „Ptala se mě na školu, tehdy už jsem absolvoval herectví na DAMU a začínal režii na FAMU, ale já si hlavně vybavuji ten pocit, že sedím vysoko nad královnou,“ přiznává Kepka.

Představitel malého Honzíka z Arabely si chce zachovat v paměti právě ty drobné, osobní chvilky, které s Janou Brejchovou zažil. „Že to byla výjimečná herečka, to vám poví každý,“ dodává Kepka.

Herečka Iva Janžurová, která s Janou Brejchovou hrála v komedii Hodíme se k sobě, miláčku...?, vzpomíná na dobu, kdy se poprvé setkaly.

„Já jsem ve filmu začínala ve chvíli, kdy ona už byla velká hvězda, takže jsem se od ní učila. Spojovala nás naše společná kamarádka Jiřina Jirásková, měli jsme spolu hezký vztah, v jednu chvíli jsme dokonce bydlely i kousek od sebe, ale úplně do okruhu jejích nejbližších jsem nepatřila.

Ondřej Kepka, Stella Zázvorková a Vladimír Menšík v seriálu Arabela (1980)
Ondřej Kepka, Vladimír Dlouhý, Jana Brejchová a Jana Nagyová v seriálu Arabela (1980)
Vlastimil Brodský a Jana Brejchová v seriálu Arabela (1980)
Jana Brejchová a Jiří Lábus v seriálu Arabela (1980)
Mám na ni jednu moc hezkou vzpomínku: hrála jsem v Divadle na Vinohradech v Médee. Jana mi řekla, že se na mě přijde podívat a že bude sedět v první řadě. Trošku ve mě hrklo, protože moc nemám ráda, když vím, že je v publiku někdo známý. Ale po představení mi poslala obrovskou kytici orchidejí a velkou gratulaci, což mě velmi příjemně překvapilo.

Byla jsem smutná z toho, že byla tak dlouho nemocná. Zanechala po sobě moc krásných filmů, které se určitě budou ještě hodně dlouho reprízovat,“ věří Iva Janžurová.

Aňa Geislerová, jíž Jana Brejchová ve filmu režiséra Jana Hřebejka Kráska v nesnázích hrála matku, se svěřila, že herečku obdivovala už od dětství.

„Byla překrásná a přitom křehká. Přímočará i plachá. Skutečná filmová hvězda, i když sama sebe tak v žádném případě nevnímala. Byla velmi skromná. Pamatuju si, že jsem jí nabídla, že jí na premiéru Krásky v nesnázích pomůžu se stylingem, s líčením a ona mě odbývala: „Prosím tě, na mě tak někdo bude zvědavej se koukat...“.

OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila

Mistrovství Brejchové bylo mimořádné, řekl prezident České filmové a televizní akademie (ČFTA) Ivo Mathé. „Jana Brejchová zanechala v českém filmu nesmazatelnou stopu. Její výjimečné herecké mistrovství patří k pokladům naší kultury,“ uvedl Mathé.

K úmrtí Jany Brejchové se na sociálních sítích vyjádřil například i moderátor Jan Tuna, podle něhož „naše země neměla krásnější herečku s víc hlubokýma očima a větším sex appealem. Je až symbolické, jak brzy následovala BB.“

„Milá paní Jano, bylo mi velkou ctí, že jsem měl šanci se s Vámi potkávat... Nikdy na ty úžasné chvíle s Vámi, s Jiřinkou Jiráskovou, Pavlínou Filipovskou, Jirkou Ptáčníkem a vůbec s celou tou Vaší veselou partičkou nezapomenu...,“ napsal na instagramu moderátor Aleš Cibulka.

