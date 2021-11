Zemřela herečka Jana Altmannová. Zahrála si v Babovřeskách i Koljovi

Ve věku 77 let zemřela v sobotu herečka, dabérka a pedagožka Jana Altmannová. ČTK to v úterý za její rodinu sdělila Zuzana Mattlachová. Ve filmech a televizi se Altmannová objevovala především v menších rolích, hrála často v pohádkách, kde se uplatnil její typický účes s vlasy vyčesanými do drdůlku.