Najednou se vyrojila spousta odborníků na středověk, říká kostymérka Žižky

Když se řekne Jan Žižka, každý si vybaví muže s úhlednou černou páskou přes vypíchnuté oko. „Váš“ Žižka na něm má špinavý hadr. Proč? To vychází ze scénáře, podle kterého postava Kateřiny utrhne kus látky ze svých spodních šatů. Je to scéna, která se odehrává v jeskyni poté, co se Žižkovi s Kateřinou podaří utéct. Kateřina mu ošetřuje zraněné oko a těžko by ve skulině jeskyně našla černou, úhledně sešitou oční klapku. Utržený pruh ze spodnice byl logický, tím pádem byl daný materiál i barva. Pak už jsme ten kus látky zkoušeli různě motat, aby to vypadalo dobře a zároveň realisticky. A samozřejmě bylo nezbytné, aby se v tom Benu Fosterovi dobře hrálo, protože mít pásku přes oko není nic příjemného, přitom aby ho netlačila, nepadala, nerozmotávala se a vypadala stále stejně. Nakonec z toho vznikl hnusný, krvavý, špinavý hadr, který ale vypadá velmi realisticky.

Sešla se tam opravdu prima parta, všechny práce pohltila a asi to bude znít divně, ale mám pocit, že se do natáčení promítla i osobnost téhle legendy.