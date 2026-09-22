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Kryštofa Hádka jsem nechtěl. Svěrákovi odhalují zákulisí Tmavomodrého světa

Monika Zavřelová
  14:00

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Z knihy Tmavomodrý svět - Příběh filmu o našich letcích v RAF (2026) | foto: Jan Svěrák

Ondřej Vetchý s Kryštofem Hádkem, příběh českých válečných hrdinů, bezpráví i lásky. Tmavomodrý svět letos slaví pětadvacet let od premiéry, a přestože se příběh letců Františka a Karla natrvalo vepsal divákům do paměti, o jeho zákulisí se toho ví překvapivě málo. Třeba, že roli mladého pilota Vojtíška málem hrál někdo úplně jiný nebo že jedna minuta letu Spitfiru ve filmu stála víc než měsíční plat.
Film provázela i jedna hořká zkušenost, kterou však dnes Svěrákovi berou s nadhledem.

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