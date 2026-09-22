Film provázela i jedna hořká zkušenost, kterou však dnes Svěrákovi berou s nadhledem.
Kryštofa Hádka jsem nechtěl. Svěrákovi odhalují zákulisí Tmavomodrého světa
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Rychlí a zběsilí 40 %, John Wick 2 65 %, Jak se nám to mohlo stát!? 45 %, Jana Eyrová 70 %, Štace Miloně Čepelky 65 %, Filter 70 %, Muž mnoha talentů Arnošt Goldflam 55 %, Star Trek: Do neznáma 60 %, Vetřelec: Covenant 60 %
Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni
Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...
Skvělý chlap a parťák. Plejáda osobností přišla dát sbohem Richardu Tesaříkovi
Na poslední rozloučení se zesnulým Richardem Tesaříkem, zpěvákem skupiny Yo Yo Band, přišli do pražských Strašnic jeho známí, přátelé a kolegové z hudebních kruhů. Nechyběla ani Marie Rottrová, první...
Díky a čau. Stallone odmítl Trumpovu výzvu, dozvěděl se o ní až z televize
Americký prezident Donald Trump loni prohlásil, že herce Mela Gibsona, Sylvestera Stallonea a Jona Voighta učiní speciálními ambasadory Hoollywoodu a budou jeho „očima a ušima.“ Stallone nyní...
Ať jsi pořád tak vtipná, nádherná a báječná. Daniela Kolářová přijala gratulace kolegů
Daniela Kolářová oslavila ve Vršovickém divadle Mana své blížící se 80. narozeniny. Průvodcem sobotního dvouhodinového programu, který začal v 11 hodin, byl moderátor Aleš Cibulka. Oslavenkyni...
RECENZE: Zatím jen prsa, pak ukážu, co se děje dole. Český Call víc varuje než dráždí
Tuzemská novinka kin jménem Call trvá jen hodinu a její podstata, takzvaný sexcall, kde zákazník sleduje erotické hrátky přes monitor, se odehrává téměř v reálném čase. K intimitě však přidává prvky...
Kryštofa Hádka jsem nechtěl. Svěrákovi odhalují zákulisí Tmavomodrého světa
Ondřej Vetchý s Kryštofem Hádkem, příběh českých válečných hrdinů, bezpráví i lásky. Tmavomodrý svět letos slaví pětadvacet let od premiéry, a přestože se příběh letců Františka a Karla natrvalo...
„Im Winter in die Čechoslovakei!“ Jak se mladá země před sto lety prodávala světu
Od naší zpravodajky v USA Hory, lázeňská města, historické památky nebo elegantní lyžaři. Právě takovými výjevy se Československo před sto lety snažilo nalákat turisty. Jaký obraz o sobě tehdy mladá republika vytvářela a co...
Já jsem ta Vrána, říkali Dvořákové čtenáři. Nyní vydává e-book o násilí na dětech
Spisovatelka Petra Dvořáková připravila bezplatný e-book Možná vám tu lítá vrána o možnostech pomoci dětem, které zažívají skryté násilí v rodině. Navazuje jím na téma své starší novely Vrány a druhý...
KOMENTÁŘ: Změna průvodců StarDance aspiruje na vyhlášení státního smutku
Ani kdyby padla vláda, nemohl vypuknout větší rozruch než po oznámení, že Marek Eben a Tereza Kostková skončí s moderováním soutěže StarDance aneb Když hvězdy tančí. A kdyby se měl ustavit náhradní...
Bohušův parťák slaví 80. Jsem dětinský, proto píšu i pro nejmenší, hlásí Goldflam
Dramatik, režisér, herec a spisovatel Arnošt Goldflam patří mezi nezaměnitelné postavy českého uměleckého prostředí. Režíruje v divadlech, vystupuje v Manéži Bolka Polívky, řada diváků jej dobře zná...
Díky a čau. Stallone odmítl Trumpovu výzvu, dozvěděl se o ní až z televize
Americký prezident Donald Trump loni prohlásil, že herce Mela Gibsona, Sylvestera Stallonea a Jona Voighta učiní speciálními ambasadory Hoollywoodu a budou jeho „očima a ušima.“ Stallone nyní...
Máte problémy v Hollywoodu? Spolupráce Pitta, Finchera a Tarantina láká ukázkou
Netflix zveřejnil trailer filmu Další (ne)zdary Cliffa Boothe, který podle scénáře Quentina Tarantina natočil David Fincher. Snímek v Bradem Pittem v hlavní roli navazuje na Tarantinův zatím poslední...
RECENZE: Zatím jen prsa, pak ukážu, co se děje dole. Český Call víc varuje než dráždí
Tuzemská novinka kin jménem Call trvá jen hodinu a její podstata, takzvaný sexcall, kde zákazník sleduje erotické hrátky přes monitor, se odehrává téměř v reálném čase. K intimitě však přidává prvky...
Jeden z nejhorších týdnů vůbec. Po vlně protestů se Sheeran na koncertě rozplakal
Zpěvák Ed Sheeran se ocitl mezi dvěma ohni. Kvůli ostrému projevu na podporu Palestiny odvolali z turné jeho předskokana rapera Macklemora, protože urazil židovskou komunitu. To ovšem rozlítilo...
Serial Killer zahájí Prušinovského Oddíl B, festival uvede pětici českých novinek
Rovnou pětici nových českých seriálů uvede mezinárodní festival Serial Killer, který se v Brně uskuteční od středy do příštího pondělí. Česká tvorba má letos mimořádně silnou sezonu, a proto se...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Dva mocné hlasy. V nové brněnské T Areně vystoupí José Carreras a Plácido Domingo
Dvě z nejvýznamnějších osobností světové opery, José Carreras a Plácido Domingo, vystoupí společně poprvé v Brně. Legendární pěvci, kteří spolu s Lucianem Pavarottim proslavili operu po celém světě...
Nemůžeš napsat něco normálního? Nové písně Kvietah překvapily i její spoluhráče
Písničkářka Magdalena Fendrychová vystupující jako Kvietah na třetím albu Rozkousanej svět propojuje intimní výpovědi s reakcemi na současné dění. V rozhovoru mluví o společné tvorbě s kapelou Včely,...