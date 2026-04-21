Kostka, Kaiser a Syslová bez dozoru. Svěrákův film Pět švestek láká ukázkou

Autor:
Exkluzivně   8:00
Komedie Jana Svěráka Pět švestek o přátelství, lásce, odpuštění a o tom, že chuť žít a hledat svobodu může člověka provázet v každé životní etapě, představuje první trailer. Přáním tvůrců přitom bylo, aby diváka navnadil, ale zároveň neprozradil moc a zachoval určité tajemství.

„Upoutávka by měla v krátkosti film představit, aby divák věděl, jaký druh podívané ho v kině čeká. Neměl by to být stručný obsah děje ani sestřih těch nejlepších gagů, protože pak už ho v kině nic nepřekvapí,“ říká režisér Svěrák.

Střihu traileru se ujal Filip Malásek, který se Svěrákem spolupracoval už na filmech Kuky se vrací a Tři bratři.

„Je to krásná svěrákovská komedie,“ svěřil se Malásek. „A tam je vždy úkol těžký – ukázat humor a přitom nic neprozradit. V traileru musíte jen naznačovat, mít dobré tempo a silné emoce.“ Právě ty podle něj nesou i detaily hereckých es, jako jsou Petr Kostka, Oldřich Kaiser nebo Dana Syslová.

„Filipovi se podařilo přesně, co jsem si přál,“ doplnil Jan Svěrák. „Ukázat film, jaký je – veselý i dojemný, a přitom neprozradit zápletku a nezkazit divákovi zábavu.“

Jízda pro pokročilé. Jan Svěrák v utajení natočil nový film. Podívejte se na ukázku

Hravá, místy až dobrodružná podívaná vypráví příběh pěti přátel, kteří se rozhodnou vzít život ještě jednou do vlastních rukou – a vyplout na moře. „Je to komedie o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících, kteří se vydají na plavbu bez dozoru dospělých,“ tvrdí s nadsázkou režisér.

Nápad vznikl z obyčejných debat o stáří, svobodě a odvaze změnit svůj život. „Na těch nejkrásnějších místech si vždycky někdo posteskne: ‚Zatím to jde, ale co až nebudeme moct?‘ A tak vznikla myšlenka na příběh o partě staříků, kteří se vydají na svou poslední plavbu,“ vysvětlil Svěrák.

Snímek z filmu Pět švestek
Lenka Termerová ve filmu Pět švestek
Z natáčení filmu Pět švestek
Z natáčení filmu Pět švestek
6 fotografií

Název filmu přitom nese symboliku: „Sbalit si svých pět švestek znamená odejít jen s tím nejnutnějším. Ale zároveň je to i výraz odvahy – odejít od něčeho otevírá možnost přijít k něčemu novému.“

Výraznou roli v upoutávce i samotném filmu hraje hudba. Složil ji držitel Českého lva Michal Novinski, který ke spolupráci přizval britskou hudebnici slovenského původu Ninu Kohout.

„Jsem z hudby vážně nadšený a věřím, že budou i diváci,“ objasnil Svěrák. „Je emotivní, překvapivá, upřímná a místy až drzá.“ Už v upoutávce zaznívá například sborové pískání, které podtrhuje její specifickou atmosféru.

Film stojí na silném hereckém obsazení – Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Syslová a Jan Vlasák – a vznikal v autentickém prostředí na moři.

„Natáčeli jsme tři týdny na malém katamaránu uprostřed širých vod. Myslím, že nám to prospělo. Naše kosti, svalstvo a celé to chátrající ústrojí… všechno ožilo. Jel bych zas,“ vyprávěl s úsměvem Petr Kostka. Dana Syslová dodala: „Byli jsme strašně staří a nemohoucí a přesto jsme to zvládli. A bylo to krásné.“

Film Pět švestek vznikal v srpnu a v září loňského roku – jedenáct dní v Česku a tři týdny v Řecku, přímo na plachetnici. Premiéra je naplánována na 28. května 2026.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger

Tom Cruise a Alejandro G. I&#241;árritu představili očekávaný film Digger na...

Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který...

Honzíku, tobě bych dal i svou dceru, řekl jsem mu. Smyczek vzpomíná na Potměšila

Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)

Režisér Karel Smyczek obsadil Jana Potměšila do syrového a dodnes působivého filmu Proč? o řádění fotbalových fanoušků a i do seriálu Třetí patro z prostředí učňovské mládeže. Při osobní vzpomínce na...

Zemřel Patrick Muldoon. Hrál v Melrose Place, Tak jde čas i Hvězdné pěchotě

Patrick Muldoon v seriálu Melrose Place

Ve věku 57 let zemřel americký herec Patrick Muldoon, který se proslavil v seriálech Tak jde čas, Melrose Place nebo akčním filmu Hvězdná pěchota. Podle serveru Deadline zemřel herec v neděli ráno...

Sochař Olbram Zoubek by oslavil stovku. Jeho poslední dílo čeká výstavní premiéra

Olbram Zoubek (6. 11. 2014)

Olbram Zoubek byl do revoluce žádaným výtvarníkem, jehož díla zdobí galerie, exteriéry i sbírky. Sám se považoval za řemeslníka a přiznával, že se občas pohybuje na hraně kýče. Zemřel 15. června 2017...

21. dubna 2026  6:55

Taková návštěva v Ulici dlouho nebyla. Vrací se postava, kterou nikdo nečekal

Hana Holišová jako Veronika Maléřová se vrací do seriálu Ulice

Do Ulice se vrací postava, která dlouho stála v pozadí. Teď přichází ve chvíli, kdy se dění začíná pořádně vyostřovat – a Veronika Maléřová u toho nebude jen náhodou.

21. dubna 2026

Všichni fotři jsou lotři. Robert De Niro a Ben Stiller se vrací, přibrali Arianu Grande

Robert De Niro a Ariana Grande ve filmu Všichni fotři jsou lotři

Úspěšná série Fotr je lotr s Robertem De Nirem a Benem Stillerem se dočkala dalšího pokračování. V listopadu bude mít premiéru film Všichni fotři jsou lotři, kde si kromě osvědčené dvojice zahraje...

20. dubna 2026  15:43

Eurovize 2026 ve Vídni: kdy začíná, kdo reprezentuje Česko a kde sledovat přenos

Zpěvák Daniel Žižka

Eurovision Song Contest (ESC), tedy Eurovize, je jednou z největších hudebních televizních show na světě. Soutěž každoročně spojuje desítky zemí a miliony diváků, kteří sledují originální vystoupení,...

20. dubna 2026  15:22

Jako by moje generace dospívala v citových rozvalinách, přemýšlí spisovatel Šindelka

Premium
Český spisovatel a scenárista Marek Šindelka. (1. dubna 2026)

Píše knihy nahuštěné melancholií, nehledící na literární formy. Teď vydává nový román, který v mnoha ohledech možná překvapí. Marek Šindelka se v Systémech něhy věnuje univerzálním lidským tématům,...

20. dubna 2026

Mezi hvězdami. Čtvrtá řada Bílého lotosu se odehraje na pozadí festivalu v Cannes

Sydney Sweeney v první řadě seriálu Bílý lotos (2021)

Režisér a scenárista Mike White začal na Francouzské riviéře natáčet čtvrtou řadu seriálu Bílý lotos z produkce HBO Original. V hlavních rolích se představí Helena Bonham Carterová, Vincent Cassel,...

20. dubna 2026  12:26

Soubor APHKHAZETI opět přijede do Prahy. Vystoupí v Nové Spirále jen jeden večer

Gruzínský státní balet APHKHAZETI spojuje gruzínský tanec se současnou...

Do Prahy opět míří APHKHAZETI. Tento sborem a živým orchestrem, který spojuje gruzínský tanec, hluboce zakořeněný v tradicích tohoto národa, se současnou choreografií a hudbou, vystoupí pouze jeden...

20. dubna 2026  12:14

Zemřel Patrick Muldoon. Hrál v Melrose Place, Tak jde čas i Hvězdné pěchotě

Patrick Muldoon v seriálu Melrose Place

Ve věku 57 let zemřel americký herec Patrick Muldoon, který se proslavil v seriálech Tak jde čas, Melrose Place nebo akčním filmu Hvězdná pěchota. Podle serveru Deadline zemřel herec v neděli ráno...

20. dubna 2026

RECENZE: Chemik a jitřenka. Duo Tomora debutuje jiskrným albem. Uslyšíme jej živě

Dvojice Tomora

Pod tajuplným názvem Tomora se skrývá společný projekt norské zpěvačky Aurory a britského producenta a skladatele Toma Rowlandse, poloviny dua The Chemical Brothers. Jejich hudební cesty už se v...

20. dubna 2026  8:58

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

19. dubna 2026  19:03

Umíme hledat díry v systému, líčí oscaroví producenti. Po Putinovi natáčejí Orbána

Premium
Radovan Síbrt a Alžběta Karásková přivezli na Malou Skálu Oscara a cenu BAFTA....

Před měsícem si z Los Angeles odvezli nejprestižnější filmovou cenu za dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi, který pojednává o ruské válečné propagandě v tamních školách. Producenti Alžběta...

19. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.