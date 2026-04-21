„Upoutávka by měla v krátkosti film představit, aby divák věděl, jaký druh podívané ho v kině čeká. Neměl by to být stručný obsah děje ani sestřih těch nejlepších gagů, protože pak už ho v kině nic nepřekvapí,“ říká režisér Svěrák.
Střihu traileru se ujal Filip Malásek, který se Svěrákem spolupracoval už na filmech Kuky se vrací a Tři bratři.
„Je to krásná svěrákovská komedie,“ svěřil se Malásek. „A tam je vždy úkol těžký – ukázat humor a přitom nic neprozradit. V traileru musíte jen naznačovat, mít dobré tempo a silné emoce.“ Právě ty podle něj nesou i detaily hereckých es, jako jsou Petr Kostka, Oldřich Kaiser nebo Dana Syslová.
„Filipovi se podařilo přesně, co jsem si přál,“ doplnil Jan Svěrák. „Ukázat film, jaký je – veselý i dojemný, a přitom neprozradit zápletku a nezkazit divákovi zábavu.“
Hravá, místy až dobrodružná podívaná vypráví příběh pěti přátel, kteří se rozhodnou vzít život ještě jednou do vlastních rukou – a vyplout na moře. „Je to komedie o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících, kteří se vydají na plavbu bez dozoru dospělých,“ tvrdí s nadsázkou režisér.
Nápad vznikl z obyčejných debat o stáří, svobodě a odvaze změnit svůj život. „Na těch nejkrásnějších místech si vždycky někdo posteskne: ‚Zatím to jde, ale co až nebudeme moct?‘ A tak vznikla myšlenka na příběh o partě staříků, kteří se vydají na svou poslední plavbu,“ vysvětlil Svěrák.
Název filmu přitom nese symboliku: „Sbalit si svých pět švestek znamená odejít jen s tím nejnutnějším. Ale zároveň je to i výraz odvahy – odejít od něčeho otevírá možnost přijít k něčemu novému.“
Výraznou roli v upoutávce i samotném filmu hraje hudba. Složil ji držitel Českého lva Michal Novinski, který ke spolupráci přizval britskou hudebnici slovenského původu Ninu Kohout.
„Jsem z hudby vážně nadšený a věřím, že budou i diváci,“ objasnil Svěrák. „Je emotivní, překvapivá, upřímná a místy až drzá.“ Už v upoutávce zaznívá například sborové pískání, které podtrhuje její specifickou atmosféru.
Film stojí na silném hereckém obsazení – Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Syslová a Jan Vlasák – a vznikal v autentickém prostředí na moři.
„Natáčeli jsme tři týdny na malém katamaránu uprostřed širých vod. Myslím, že nám to prospělo. Naše kosti, svalstvo a celé to chátrající ústrojí… všechno ožilo. Jel bych zas,“ vyprávěl s úsměvem Petr Kostka. Dana Syslová dodala: „Byli jsme strašně staří a nemohoucí a přesto jsme to zvládli. A bylo to krásné.“
Film Pět švestek vznikal v srpnu a v září loňského roku – jedenáct dní v Česku a tři týdny v Řecku, přímo na plachetnici. Premiéra je naplánována na 28. května 2026.