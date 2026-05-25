Nagano si pamatuju, ale jak dostal táta Oscara ne. Svěrákovi v rozhovoru

Monika Zavřelová
Vysíláme   9:00
Jan Svěrák před třemi lety prohlásil, že sekl s filmařinou. Zároveň však zdůraznil pověstné „nikdy neříkej nikdy“. A na jeho slova opravdu došlo. Už tento týden vstupuje do kin jeho nový film Pět švestek. Jak vznikal, kde se dnes nachází oscarová soška za Kolju a jaké byly oslavy devadesátin Zdeňka Svěráka, prozrazují Jan a František Svěrákovi v Rozhovoru Moniky Zavřelové.

„Jako kreativní člověk nevydržíte nedělat nic, to nejde,“ vysvětluje Jan Svěrák. „Ale film mě skutečně tak trochu opustil – ten velký štáb, potřeba řídit lidi a dokazovat si, že něco dokážu, to už nepotřebuji,“ vysvětluje.

Přesto když František na lodi prohlásil: „Tati, pojďme tady něco natočit,“ bylo mu téměř hned jasné, že to půjde. František to komentuje s úsměvem: „Říká tu sice, že se toho filmu v sobě zbavuje, ale myslím, že ho to hrozně baví a že to potřebuje,“ míní.

Nápad na Pět švestek vznikl přirozeně, když začal Jan Svěrák uvažovat s kamarády, co bude jednou dělat, až nebude mít síly na to, aby společně vyrazili na loď. „Představil jsem si, jaké by to bylo, kdybychom se ještě takto vydali v pozdním věku a chtěli si to užít,“ přibližuje režisér i autor scénáře.

Příběh sleduje partu starších přátel, kteří se vydají naposled na moře navzdory protestům dospělých dětí. „Děti se bojí o své rodiče, protože se často chovají hůř než jejich malí potomci. Jelikož jsou ale dospělí, nemohou jim nic rozkázat,“ poukazuje Svěrák na paradox.

Hosty pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové na iDNES.cz jsou scenárista a režisér Jan Svěrák a filmový střihač František Svěrák.
František Svěrák jako kameraman celou dobu točil film sám a z ruky – přičemž jednu z nich měl v ortéze, protože si namohl na jiném natáčení. Ke kameře byl v některé momenty dokonce přivázaný lanem – navzdory tomu, že seděl na tenkém prkně a visel nad hlubokou vodou. O strachu však nepřemýšlel. „To je výhoda a nevýhoda, když pracujete s vlastními dětmi. Víte, že se přetrhnou, aby vám dokázali, že jsou dobří,“ prozrazuje s úsměvem.

Oscarová zápůjčka

Letos v květnu to bylo třicet let od premiéry oscarového Kolji. Jak vzpomíná na slavný moment v kariéře Jana Svěráka jeho syn?

Nu – spíše nevzpomíná. Bylo mu totiž pět let a tatínkův triumf v Los Angeles se ho tehdy nijak zvlášť nedotkl. „Vůbec si nepamatuju nic takového – že by třeba přiletěl s Oscarem domů a ukazoval nám ho,“ popisuje. Nabízí se tak pro srovnání otázka, jestli si František pamatuje jiný český triumf, který přišel o pár let později. „Nagano? Jo to si pamatuju přesně, to bylo bezvadný,“ směje se.

Dnes je soška u Jana Svěráka doma na poličce. Zdeněk Svěrák si na ni prý ale dlouho dělal zálusk. „Slíbil jsem, že mu ji někdy půjčím na léto,“ popisuje. A to se teď i stane – o víkendu za tatínkem pojede a Oscara vezme s sebou. „Půjčím mu ho na celé léto. Pak ale rychle zpátky,“ dodává.

Devadesáté narozeniny Zdeňka Svěráka letos neslavila jen jeho rodina, ale také celé Česko. Slavnostní večer v divadle byl podle obou, Jana i Františka, krásný – dojemný, inteligentní a laskavý. „Tatínek byl příjemně překvapený a dojatý, že ten program fungoval a že mu tolik lidí přišlo popřát,“ popisuje Jan.

A jak to celé zvládli? „Všichni jsme rádi, že to máme za sebou,“ uvádí Jan Svěrák. „A nejvíc tatínek sám.“

Film Pět švestek vstupuje do kin 28. května.

Nagano si pamatuju, ale jak dostal táta Oscara ne. Svěrákovi v rozhovoru

