Vedle samotného rozloučení v kostele bude od 12:00 do 18:00 otevřena Brožíkova síň nedaleké Staroměstské radnice, kde návštěvníci najdou kondolenční knihy, projekce fotografií z různých období života herce i z jeho divadelních rolí. Zazní zde také jeho oblíbená hudba.
Rodina žádá lidi při obřadu v chrámu o upuštění od osobních kondolencí.
Jan Potměšil, který byl od svých 23 let po autonehodě upoután na invalidní vozík, měl v posledních třech letech vážné zdravotní problémy.
|
Syn pedagoga Jaroslava Potměšila se věnoval hraní od dětství. Před kamerou stál poprvé na základní škole, jako budoucí povolání si herectví vybral po televizní inscenaci Hrátky.
Před absolvováním DAMU hostoval v Divadle Na zábradlí a v Divadle na Vinohradech. V 21 letech se stal velkou filmovou hvězdou díky hlavní roli naivního mladíka Martina, který naletí skupině veksláků, aby se následně stal jedním z nich, ve snímku Víta Olmera a Radka Johna Bony a klid.
Pravidelně se objevoval v dětských rolích v televizních inscenacích, seriálech i filmech. Byl také moderátorem adventních koncertů České televize. Angažoval se v otázkách lidských práv, byl tváří řady dobročinných iniciativ a akcí.
V roce 1989 se intenzivně účastnil společenského dění, chodil na demonstrace během Palachova týdne, rozšiřoval manifest Několik vět a v listopadových dnech se zapojil do herecké stávky. Účastnil se také výjezdů mimo hlavní město ve snaze šířit na venkov informace o událostech na Národní třídě. Jedna z těchto cest skončila dopravní nehodou. Po dlouhém léčení a rehabilitaci se Potměšil vrátil ke své profesi herce.
|
V roce 2014 hrál v pokračování filmu Bony a klid 2, hrál i v několika televizních seriálech, třeba Kancelář Blaník a Život a doba soudce A. K.
Potměšil, který je autorem výroku „Je lepší být na vozíku než s komunisty“, získal od Ústavu pro studium totalitních režimů v roce 2025 Cenu Václava Bendy za statečné občanské postoje v době komunistické totality a aktivní činnost při hájení hodnot svobody, demokracie a lidských práv a za výrazný přínos k návratu svobody a demokracie.