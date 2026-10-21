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Osmdesátky, devadesátky a velká pomsta. Martin Hofmann se představí jako Věřitel

Autor:
  8:32
Martin Hofmann v seriálu Věřitel

Martin Hofmann v seriálu Věřitel | foto: OnePlay

Kristina Svarinská v seriálu Věřitel
Záběr ze seriálu Bez vědomí
Záběr ze seriálu Bez vědomí
Lukáš Vaculík, Jakub Jenčík, Jiří Ployhar a Věra Hlaváčková ve filmu Vyšehrad...
8 fotografií
Režisér Jan Pachl natáčí pro Oneplay šestidílnou sérii Věřitel, v níž se vrátíme do divokých devadesátek i tuhých osmdesátých let. V hlavní roli emigranta vracejícího se domů a toužícího po pomstě se představí Martin Hofmann. Dále hrají Petr Lněnička, Tomáš Jeřábek nebo Kristina Svarinská.

Autory série jsou Ondřej Gabriel a Tomáš Vávra podepsaní pod sérií Štěstíčku naproti, rozkrývající kauzu fotbalové korupce. Ondřej Gabriel je také scenáristou seriálu Bez vědomí z produkce HBO a spoluscenáristou dvojdílného snímku Gerta Schnirch. Tomáš Vávra je podepsaný pod filmy a seriálem Vyšehrad nebo pod sérií Král Šumavy.

Martin Hofmann v seriálu Věřitel
Kristina Svarinská v seriálu Věřitel
Záběr ze seriálu Bez vědomí
Záběr ze seriálu Bez vědomí
8 fotografií

Bouřlivé devadesátky. Trojice všemi mastmi mazaných šíbrů s krytím u policie i ve světě politiky vesele tuneluje obří projekt výstavby rodinných domů. Nezastaví se před ničím, ani před vraždou. Z ciziny se však vrací tajemný emigrant Robert Winter (Martin Hofmann), který s nimi má nevyřízené účty z dávné minulosti. Tenkrát ho připravili o domov, svobodu, životní lásku a málem i o život. Teď za to zaplatí. Kromě pomsty má však Winter v rukou i moc zachránit stovky lidí, kteří žijí podobný sen, jaký měl kdysi on – sen o vlastním bydlení. S důvěrou se totiž nekšeftuje.

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„Stál jsem moc o to, aby se nám podařilo propojit tři výrazné hlasité osobnosti. Martina Hofmanna, režiséra Honzu Pachla a scenáristu Ondřeje Gabriela. A aby měli do čeho zakrojit. Přinášíme příběh hrdiny, který musel vzít spravedlnost do vlastních rukou, protože tam kde se policie, politika a podnikání spojí v organizované zlo, a drtí obyčejné lidi, nesmí člověk zůstat stranou. A je jedno, jestli se to stalo v osmdesátkách, devadesátkách, nebo se to děje v současnosti. Martin se vrací, aby podlost srazil na kolena. Ať to stojí, co to stojí,“ říká kreativní producent Věřitele, ředitel vývoje Skupiny Nova Michal Reitler.

„Každému z nás se v životě stalo něco, za co jsme se chtěli pomstít. Což je v pořádku, odpuštění se dneska strašně přeceňuje. Určitě jsou věci, které se odpustit nedají a ani nemají. Jenže ne každá křivda za pomstu opravdu stojí. Ne každá pomsta je spravedlivá. Někdy je těžké to dopředu poznat,“ říkají scenáristé Ondřej Gabriel a Tomáš Vávra.

Martin Hofmann ztvární emigranta Roberta Wintera, který strávil patnáct let v Itálii a Francii a má za sebou i zkušenost z Cizinecké legie. Robert je gentleman západního střihu s citem pro společenskou konverzaci a dobře mířenou ránu, jehož srdce hoří pro pomstu. Jeho bývalí kumpáni mu ukradli život, on teď chce na oplátku zničit ty jejich.

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„Vidět Neapol a zemřít. Tento citát by sice mohl vyjít z úst hlavního hrdiny Wintera, ale pro tentokrát ho použiji já sám. Minisérie Věřitel pro mě totiž představuje všechno, co jsem si kdy chtěl jako režisér natočit. Originální napínavý příběh s nekonečnými zvraty, oduševnělé postavy z masa a kostí a k tomu temnou atmosféru Prahy devadesátých let, v jejíchž kulisách se snoubí něha s krutostí. Na něco takového jsem čekal setsakra dlouho,“ pochvaluje si režisér Jan Pachl, držitel Českého lva za nejlepší seriál Volha.

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