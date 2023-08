Vlastní rodina ho naučila skákat druhým do řeči. Jan Kraus slaví sedmdesátiny

Základ prý Krausovi dala jeho početná rodina – naučil se v ní skákat druhým do řeči. Kromě moderování napsal i divadelní hru a řadu let přispíval do novin. Jeden z nejpopulárnějších umělců v zemi také odmalička točil filmy, vyzkoušel si i režii a podnikal. Výčet svých aktivit sám shrnuje lapidárním – „jsem Kraus.“

Krausovým pořadem prošly stovky lidí, od světově proslulého plastického chirurga Bohdana Pomahače přes známé sportovce a hudebníky až třeba po slovenskou horalku, které se prý zjevila Panna Marie. Jen výjimečně ale zpovídá své blízké a nejtěžší pro něj prý bylo, když mu oznámili, že bude mít ve studiu maminku s bratry, spisovatelem Ivanem a profesorem politologie Michaelem. „To jsem se vypotácel z divadla jako v mrákotách,“ vzpomínal.

Rozvětvená rodina Krausova s pěti dětmi byla ale na druhou stranu prostředím, ve kterém druhý nejmladší ze sourozenců Jan Kraus dostal dobrý základ pro své současné povolání. „Pokud jste u nás doma neskákal (do řeči), tak byste nepromluvil dodneška,“ svěřil se.

Doma prošel i velkou školou humoru. „Humor se nepěstuje. Ten tam nějak je a vliv na to asi mají souvislosti. Víte, nás bylo v té zvláštní době pět dětí v rodině s takovým zvláštním příběhem, odmala jste cítil, že humor je něco jako bezpečnostní pás,“ řekl v jednom v rozhovoru.

Poprvé na jevišti v deseti letech

Rodinu, do které se Jan Kraus 15. srpna 1953 narodil, její četní příslušníci charakterizují jako dokonale nestandardní. Všichni čtyři sourozenci emigrovali, jediný Jan zůstal a svou sebevědomou přítomností si budoval ostrůvek svobody doma. Štvalo ho leccos, od školy až po ponížené herce či nabubřelé režiséry, ale zůstal svůj. Z gymnázia ho vyloučili (dokončil večerně), v deseti letech poprvé vystoupil na jeviště v Divadle na Vinohradech, v následujících letech vystupoval na několika pražských scénách včetně Národního divadla. Od roku 1971 je hercem „na volné noze“.

Před kamerou se Kraus poprvé objevil ve filmu Káťa a Krokodýl z roku 1965. Proslavil se řadou dětských rolí, kde ztělesňoval typ „sígra“, což mu vydrželo až do dospělosti. Hrál v několika desítkách filmů (Dívka na koštěti, Jak se budí princezny, Musím tě svést, Černí baroni, Mazaný Filip, Skřítek, Gympl, Vejška), často se objevoval i v televizních filmech a seriálech. Také realizoval vlastní scénář a natočil film Městečko.

Marie Horáková, Jan Kraus a Oldřich Velen v pohádce Jak se budí princezny (1977)

V ČT bylo chvíli „překrausováno“

Do divadla se vrátil v roce 1995 vlastní hrou Nahniličko, která dostala i cenu Alfreda Radoka a vyšla i knižně. S Jiřím Ornestem a Josefem Hrubým razantně pronikl i na obrazovky České televize pořadem Dvaadvacítka. A svůj humor, ironii i nadhled uplatnil Kraus poté na Primě v talkshow Sauna nebo Další, prosím. Koncem roku 2000 se také výrazně angažoval během krize ve veřejnoprávní televizi, poté usedl na několik let do vedení Filmového a televizního svazu.

Po roce 2001 se Kraus opět objevoval ve vysílání České televize, a to dokonce v několika pořadech, až bylo trochu „překrausováno“. V roce 2004 v ČT představil svůj vysněný pořad, noční talkshow Uvolněte se, prosím – ovšem na rozdíl od každodenních amerických vzorů uváděnou jen jednou týdně. Po šesti letech se pak s pořadem i s věrnou spolupracovnicí, dramaturgyní Simonou Matáskovou, přesunul zpátky na Primu. Tam vystupoval i jako porotce v soutěži Česko Slovensko má talent.

Od keramiky k vlastní talkshow

Méně známou kapitolou Krausova života je podnikání, se kterým začal už za komunismu. „Podnikání pro mě bylo vždy zajímavé zejména proto, že mi přineslo velkou míru nezávislosti, a to je pro mě téma číslo jedna,“ řekl podle magazínu Forbes.

Už v 80. letech po legalizaci drobných živnostníků začal se svou tehdejší manželkou Janou vyrábět a prodávat drobnou keramiku: „Jana byla manuálně zručná, ale neznala technologii výroby. Tak jsem si to vzal na starosti a nastudoval si to z jedné slovenské knížky. Dokonce jsem si udělal vlastní pec: naučil se o izolačních materiálech, sehnal je a našel jsem si lidi, kteří mi seřídili řídicí výkon,“ svěřil se podle Forbesu.

Od vlastních keramických výrobků, počešťování Wordu, daňového poradenství či pořádání veletrhů se Kraus dostal až k produkování vlastní talkshow na televizi Prima: „Já hrál podnikatele jako svou roli. Koupil jsem si oblek a vzal nejdražší tašku. Obchod je víc divadlo, než si myslíte. Nemáte tušení, jak blízko to je. Byznys jako takový jsou v podstatě jen premiéry, žádné reprízy,“ prohlásil v roce 2016 na workshopu Evropského akademického ústavu pro řízení (ELAI).

Jan Kraus s loutkou Rudy z Ostravy.

S bulvárem ve válce

Kraus je známým obhájcem svobody projevu a kritikem cenzury. Dokáže být angažovaný, ale také provokující, zastává nekompromisní názory a dovede se vyjadřovat velmi ostře. A nebojí se jít do konfliktu ani se svým chlebodárcem, což dokázal naposledy před 13 lety, když se z České televize přesunul na Primu.

„Mám pocit naprostého klidu, zatímco tam se stupňoval cenzurní nátlak,“ řekl. Na počátku desátých let také vydával vlastní společenský měsíčník s názvem Kraus, jehož nakonec vyšlo pouze osm čísel. A jeho sloupky, publikované v letech 2000 až 2004 v časopise Týden, vyšly knižně po názvem Jak to vidím já.

Jako známý moderátor je Jan Kraus na očích, s bulvárními médii ale vede otevřenou válku, v roce 2009 podepsal i petici za bojkot bulváru. Jeho soukromý život přitom prošel zajímavou turbulencí. Nyní žije s Ivanou Chýlkovou, se kterou má syna Jáchyma, zatímco jeho bývalá žena Jana Krausová, matka jeho dvou synů, zase s Karlem Rodenem, bývalým partnerem Chýlkové. A před lety se navíc objevil nemanželský Krausův syn, dnes už dospělý, který jakoby mu z oka vypadl.