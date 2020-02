Žijete v Bratislavě, ale v Praze jste často, je to tak?

Ano, je to takový můj druhý domov. Mám v Praze hodně pracovních příležitostí, a tak jsem vlastně takovým věčným cestovatelem mezi Prahou a Bratislavou. Nabízí se mi tady velmi zajímavé divadelní možnosti a byl bych blázen, kdybych jich nevyužil. Teď zrovna jednám se Studiem Dva o možné spolupráci, už se moc těším, co z toho bude.