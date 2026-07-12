Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Drag queen je pocta Heleně Vondráčkové. Doufáme, že to tak přijme, říká Jan Cina

Tomáš Šťástka
  14:00

Fotogalerie16 Premium

Herec Jan Cina na karlovarském festivalu (5. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

V nezvyklé úloze se v české filmové novince Chica Checa představí Jan Cina. Hraje zde mladíka, který se věnuje fenoménu drag queen. Ve filmu tak hned dvakrát předvede vystoupení v roli Heleny Vondráčkové. O natáčení filmu, ale i objevení kouzla subkultury drag queen a jeho dalších aktivitách v tomto oboru, promluvil herec ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz.

Odchytit Jana Cinu na karlovarském festivalu nebylo nic lehkého. Herec sice uprostřed náročného programu ochotně ihned kývl na rozhovor, ovšem než jsme v Hotelu Thermal našli vhodné zákoutí stranou festivalového šrumu, musel několikrát zapózovat na fotografii a opakovaně se podepsat. Filmový, divadelní i televizní herec, který zazářil jak v reality show StarDance, tak v Tvoje tvář má známý hlas, patřil skutečně mezi hvězdy akce. Letos zde spolu s Pavlou Tomicovou totiž uvedl soutěžní film Chica Checa.

Co vás na filmu Chica Checa oslovilo? Proč jste kývl na natáčení?
Postava Šimona Holého, což je režisér filmu, autor scénáře a vlastně i hudby. Já jeho tvorbu pozoruju už delší dobu. Se všemi svými filmy se objevil ve Varech, ale nikdy v hlavní soutěži. Až nyní s Chica Checa. Původně dělal opravdu nízkorozpočtové projekty, které si sám tvořil na koleni, protože nedostal dostatečnou finanční podporu. Tohle je jeho první věc, která má víceméně rozpočet klasického českého filmu. Což také není žádná sláva, ale už se s tím dá pracovat. Takže když mi nabídl tuto roli, byl jsem nadšený. Téma queer komunity je mi blízké, lákalo mě i téma dragu, které se tam objevuje, ale zároveň je to pořád „feel-good film“.

Myslel jsem si, že drag queen je jen nějaká travesty show. Jedná se ale o mnohem širší fenomén.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prezident Pavel přijel na festival do Varů. Zamířil na kultovní devadesátkový film

Prezident Petr Pavel přijel k Městskému divadlu v Karlových Varech na projekci...

Prezident Petr Pavel dorazil ve čtvrtek na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na...

Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech

Snímek z filmu Odyssea

Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle...

Andreu Bartoškovou s vnučkou na červeném koberci doprovodil Marek Eben

Vdova po Jiřím Bartoškovi Andrea na závěrečném ceremoniálu KVIFF. Doprovází ji...

Zakončení 60. ročníku karlovarského festivalu zahájil tradičně červený koberec. Před samotným slavnostním ceremoniálem se po něm prošly tuzemské i zahraniční hvězdy. Vedle oceněných Juliette...

Zemřela Bonnie Tyler, zpívala hity It’s a Heartache či Total Eclipse of the Heart

Někdejší popová hvězda Bonnie Tyler přijede do Ostravy, Brna a do Prahy.

Velšská zpěvačka Bonnie Tyler zemřela v nemocnici v portugalském městě Faro, kde byla hospitalizovaná po akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a lékaři ji uvedli do umělého spánku, z...

PRVNÍ DOJMY: „Stará kráva zase brečí.“ Proč Bára Basiková ovládla Vary

Bára Basiková na premiéře časosběrného dokumentu o jejím životě (6. července...

Kdyby se dojímaly jen ženy, ale tolik mužů, kteří si utírají slzu, snad Velký sál Thermalu na karlovarském festivalu ještě nezažil. Přitom časosběrný portrét Bára Basiková není ufňukaný, neboť...

Drag queen je pocta Heleně Vondráčkové. Doufáme, že to tak přijme, říká Jan Cina

Premium
Herec Jan Cina na karlovarském festivalu (5. července 2026)

V nezvyklé úloze se v české filmové novince Chica Checa představí Jan Cina. Hraje zde mladíka, který se věnuje fenoménu drag queen. Ve filmu tak hned dvakrát předvede vystoupení v roli Heleny...

12. července 2026

Od Hoffmana po Vášáryovou. Projděte si momenty Varů v nejlepších fotografiích

Oscarový kameraman Robert Richardson s Křišťálovým glóbusem (5. července 2026)

Šedesátý ročník MFF Karlovy Vary je minulostí. Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Jesse Eisenberg, Kevin Bacon či Juliette Binocheová. To je výčet jen některých z největších jmen, které bylo letos možné...

12. července 2026

Dojmy z Varů: Kevin Bacon přivezl rodinu i vlastní krvavý horor

Kevin Bacon uvádí snímek Rodinný film (10. července 2026).

V sekci Po zavíračce v pátek rodina Baconových uvedla svůj osobitý Rodinný film. Ve snímku o rodině hraje skutečná rodina: Kevin Bacon, Kyra Sedgwick a jejich děti Travis a Sosie. Do Varů nakonec...

12. července 2026

VE VARU S MIRKOU: Trvale udržitelný festival, který už nepotřebuje revoluci

Premium
Lidé kvůli lístkům čekají na ranní otevření festivalové pokladny (9. července...

Čekalo se, že vzhledem k dvojitému výročí, 60. ročníku a osmdesáti letům od svého vzniku, kdy začínal v Mariánských Lázních a pak se povinně střídal s Moskvou, bude letošní karlovarský festival jiný....

12. července 2026

Ne do Ameriky, ale mnohem dál. Ian Curtis se naposledy vyfotil a dal světu sbohem

Pasová fotografie Iana Curtise

Vypadá to jako běžná pasová fotografie a taky to vlastně je běžná pasová fotografie. Zároveň to ale je poslední snímek Iana Curtise, zpěváka britské post-punkové kapely Joy Division před jeho...

12. července 2026

Kolo Evenepoela pod bedlivým dohledem. A jak je rychlé? Tour očima mechanika

Premium
Mechanik stáje Red Bull-Bora-hansgrohe Jan Friede

Zatímco cyklisté už na hotelu regenerují, venku to u týmového kamionu pořádně žije. Mechanici myjí kola, rozebírají je a připravují, aby byla na další den znovu ve stoprocentní kondici. „Po každé...

12. července 2026

Vary vyhrál film Padlé ovoce. Čestné ceny převzali Vášáryová, Binocheová a Wright

Magda Vášáryová převzala Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. (11. července 2026)

Karlovarský filmový festival vyhrál myanmarsko-česko-francouzský film Padlé ovoce. Mezi herci uspěli Anna Schinzová a Mads Mengel. Velkou cenu Proxima získal slovensko-český snímek Milovník, ne...

11. července 2026  19:50,  aktualizováno  20:27

Andreu Bartoškovou s vnučkou na červeném koberci doprovodil Marek Eben

Vdova po Jiřím Bartoškovi Andrea na závěrečném ceremoniálu KVIFF. Doprovází ji...

Zakončení 60. ročníku karlovarského festivalu zahájil tradičně červený koberec. Před samotným slavnostním ceremoniálem se po něm prošly tuzemské i zahraniční hvězdy. Vedle oceněných Juliette...

11. července 2026  16:03,  aktualizováno  17:59

Pitbull vytvořil rekord. Na jeho koncertě se sešlo přes 22 tisíc lidí s umělou pleší

Fanoušci rappera Pitbulla vytvořili na koncertu v londýnském Hyde Parku nový...

Americký rapper Pitbull vytvořil nový zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Na jeho pátečním koncertu v londýnském Hyde Parku se sešlo 22 141 lidí v plešatých převlecích, což je dosud největší...

11. července 2026  16:18

Dan Brown opět zavítal do Prahy. Od nakladatelství získal nevšední dar

Spisovatel Dan Brown obdržel od nakladatelství Argo mědirytinu zobrazující...

„Kde jsem se to ocitl?“ Zeptal se v nadsázce fanoušků úspěšný spisovatel Dan Brown na svém facebookovém profilu. Žádného sledujícího jistě nepřekvapilo, že se Američan opět vrátil do Prahy, dějiště...

11. července 2026  15:29

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Všichni hvězdní hosté by chtěli točit příští znělku, líčí ředitel festivalu Kryštof Mucha

Výkonný ředitel MFF Karlovy Vary Kryštof Mucha (12. července 2025)

V závěru 60. karlovarského festivalu přišel čas na bilanci. Jaký byl? Podle pořadatelů nabitý hvězdnými hosty i novými mladými diváky, ale také úvahami, jak dál rozšiřovat kapacitu, omezit politické...

11. července 2026  14:49

Učila jsem se český přízvuk v angličtině, což mne mrzelo, řekla Juliette Binocheová

Premium
Francouzská herečka Juliette Binoche na Mezinárodním filmovem festivalu Karlovy...

O natáčení filmů Nesnesitelná lehkost bytí i Čokoláda, překonávání vlastních limitů s choreografem Akramem Khanem či momentu, kdy ji Robert Redford v šatně přemlouval, aby se vrhla na dokument V nás....

11. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.