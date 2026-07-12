Drag queen je pocta Heleně Vondráčkové. Doufáme, že to tak přijme, říká Jan Cina

Odchytit Jana Cinu na karlovarském festivalu nebylo nic lehkého. Herec sice uprostřed náročného programu ochotně ihned kývl na rozhovor, ovšem než jsme v Hotelu Thermal našli vhodné zákoutí stranou festivalového šrumu, musel několikrát zapózovat na fotografii a opakovaně se podepsat. Filmový, divadelní i televizní herec, který zazářil jak v reality show StarDance, tak v Tvoje tvář má známý hlas, patřil skutečně mezi hvězdy akce. Letos zde spolu s Pavlou Tomicovou totiž uvedl soutěžní film Chica Checa.
Co vás na filmu Chica Checa oslovilo? Proč jste kývl na natáčení?
Postava Šimona Holého, což je režisér filmu, autor scénáře a vlastně i hudby. Já jeho tvorbu pozoruju už delší dobu. Se všemi svými filmy se objevil ve Varech, ale nikdy v hlavní soutěži. Až nyní s Chica Checa. Původně dělal opravdu nízkorozpočtové projekty, které si sám tvořil na koleni, protože nedostal dostatečnou finanční podporu. Tohle je jeho první věc, která má víceméně rozpočet klasického českého filmu. Což také není žádná sláva, ale už se s tím dá pracovat. Takže když mi nabídl tuto roli, byl jsem nadšený. Téma queer komunity je mi blízké, lákalo mě i téma dragu, které se tam objevuje, ale zároveň je to pořád „feel-good film“.
Myslel jsem si, že drag queen je jen nějaká travesty show. Jedná se ale o mnohem širší fenomén.