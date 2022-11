Moji mámu litovali, že má opožděného syna, vzpomíná Jan Budař na Nudu v Brně

Vaše autorská pohádka a zároveň režijní debut Princ Mamánek vznikal komplikovaně. Co si říkáte, když je konečně v kinech?

Mám velikou radost, že film se přes všechny peripetie dostal k divákům, a moc se těším na jejich reakce. Zároveň se i trošku bojím. Jsem zvědavý, jak se bude líbit a kolik lidí přijde. Velmi mě potěšily krásné, pozitivní ohlasy po předpremiérách. Tenhle projekt měl spoustu vrcholů i propadů a byla to místy dost těžká práce. Chvílemi jsem byl na pokraji vyčerpání, ovšem nelituju jediného okamžiku. Dělat film je náročná disciplína, ale mám to moc rád.

Přiznávám, že už pár let nesleduju zprávy. Zjistil jsem, že je to velmi toxická výživa, která výrazně mění stav mysli.