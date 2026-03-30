„Ten chlap snad nikdy neměl vlasy.“ Zemřel přísný ředitel z Návratu do budoucnosti

Autor:
  13:29
Ve věku 94 let zemřel americký herec James Tolkan. V kariéře hrál spíše menší role, některé z nich se staly ale velmi výraznými. Upozornil na sebe například rolí přísného ředitele Stricklanda v trilogii Návrat do budoucnosti či postavou komandéra ve filmu Top Gun.
James Tolkan (vlevo) ve filmu Návrat do budoucnosti (1985)

James Tolkan (vlevo) ve filmu Návrat do budoucnosti (1985) | foto: Profimedia.cz

Tolkan zemřel minulý týden, příčina smrti nebyla zveřejněna. Jeho filmová kariéra trvala přes padesát let. Diváci si ho pamatují i díky jeho výrazné holé hlavě.

„Žil krásný a naplněný život,“ cituje USA Today Tolkanova mediálního zástupce.

Jeho nejslavnější role přišla v roce 1985 v trilogii Návrat do budoucnosti. V prvních dvou dílech si zahrál postavu přísného ředitele Stricklanda, který hlavního hrdinu Martyho McFlye, jeho otce i školního tyrana Biffa Tannena označuje za flákače.

Když se Marty dostane strojem času do roku 1955, potká ho na chodbě stejné školy a prohlásí že „ten chlap snad nikdy neměl vlasy“. Ve třetí části série pak Tolkan hraje postavu šerifa.

Jak píše web Mensjournal, režisér trilogie Robert Zemeckis si ho do filmu vyhlédl díky roli v málo známém filmu Pán velkoměsta (Prince of the City), kde hrál okresního státního zástupce.

Přestože Tolkan o Zemeckisovi nikdy před tím neslyšel, prohlásil. „Ale pomyslel jsem si: Dobře, tohle je moje šance dostat se do Hollywoodu.“

Vytvořil tak postavu, na kterou fanoušci série nezapomněli. „Volají na mě flákači, nebo něco takového,“ odpovídal pobaveně na otázku, jak ho lidé na ulici oslovují.

Výrazně na sebe upozornil i ve filmu Top Gun (1986), kde ztvárnil přísného námořního velitele Stingera, který hlavního hrdinu Mavericka (Tom Cruise) posílá do elitního výcvikového programu.

Před svými nejslavnějšími rolemi si Tolkan zahrál po boku Al Pacina ve filmu Serpico (1973) či ve snímku Woodyho Allena Láska a smrt (1975).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

„Ten chlap snad nikdy neměl vlasy.“ Zemřel přísný ředitel z Návratu do budoucnosti

James Tolkan (vlevo) ve filmu Návrat do budoucnosti (1985)

Ve věku 94 let zemřel americký herec James Tolkan. V kariéře hrál spíše menší role, některé z nich se staly ale velmi výraznými. Upozornil na sebe například rolí přísného ředitele Stricklanda v...

30. března 2026  13:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.