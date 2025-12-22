Herec James Ransone spáchal sebevraždu. Zahrál si v hororu To či seriálu The Wire

V pátek ve věku 46 let zemřel americký herec a hudebník James Ransone. Podle informací policie byl nalezen mrtvý ve svém bytě v Los Angeles. Soudní lékař po prvotním ohledání konstatoval, že herec spáchal sebevraždu.
Rodák z amerického Baltimoru se divákům zapsal do paměti například rolí Ziggyho Sobotky v seriálu The Wire – Špína Baltimoru. Dále pak účinkováním v hororech Sinister a Sinister 2 nebo z filmu To Kapitola 2, kde ztvárnil postavu dospělého Eddieho Kaspbraka.

V mládí vystudoval uměleckotechnickou školu Carver Center for Arts and Technology v Towsonu, kde se zaměřoval především na divadlo, film a hudbu. Působil také v metalové kapele Early Man.

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili, policie obvinila jejich syna

Ransone před čtyřmi lety uvedl, že byl obětí sexuálního zneužívání. V roce 1992 jej prý opakovaně sexuálně napadal jeho někdejší učitel Timothy Rualo. Svá obvinění po letech zveřejnil na Instagramu, kde přidal rozsáhlý dopis adresovaný násilníkovi.

Těžkými životními zkušenostmi vysvětloval svůj alkoholismus a závislost na heroinu. V rozhovoru pro magazín Interview v roce 2016 vzpomínal, že v 27 letech dokázal svou pětiletou závislost překonat.

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

