Herec James Handy z Top Gunu byl zavražděn. Ubodal ho syn jeho přítelkyně

Ve středu ráno zavolal čtyřiačtyřicetiletý Michael Gledhill na tísňovou linku a prohlásil: „Jsem synem člověka, právě jsem zabil muže hříchu.“ Pak vyčkal na přijíždějící policii.
„Když policisté dorazili, Gledhill je zastavil a řekl, že je to on, koho hledají,“ stojí v prohlášení, které poskytla policie americkým médiím.
Handyho našli v bezvědomí na předzahrádce domu ve čtvrti Tarzana v Los Angeles s bodnou ranou v hrudi. Zranění nepřežil.
„S velkým zármutkem mohu potvrdit, že mužem, který byl ve středu v Tarzaně napaden a zabit, byl herec James Handy,“ uvedla v prohlášení Handyho agentka Pam Ellis-Evenasová.
James Handy hrál barmana Jimmyho ve filmu Top Gun: Maverick z roku 2022, deratizéra ve filmu Jumanji z roku 1995 nebo Miltona Briggse ve filmu Arachnofobie z roku 1990. Měl na kontě také celou řadu televizních rolí v seriálech NCIS, Castle na zabití, Akta X nebo Zákon a pořádek.
Gledhill je nyní obviněn z vraždy a čeká ve vazbě. Kauce byla stanovena na 2 miliony dolarů.