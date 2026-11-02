Expozice nabídne přes 300 exponátů a zaměří se především na Cameronovu výtvarnou práci. Vedle návrhů ke známým filmům zahrne rané kresby i nápady, které se na plátno nikdy nedostaly. Do Česka ji přiváží Art Movement, pořadatel předchozích výstav věnovaných Timu Burtonovi, studiu Pixar nebo Davidu Cronenbergovi.
Cameron je spojován s rozvojem filmových triků, podvodního natáčení či 3D obrazu. Jeho světy však často vznikaly dlouho předtím, než je dokázala vytvořit dostupná technika. Kreslení mu sloužilo k rozvíjení příběhů i jako způsob, jak své představy vysvětlit budoucím spolupracovníkům.
Mimozemští tvorové, stroje a vzdálené krajiny se objevovali už v Cameronových školních sešitech. Inspiraci nacházel v komiksech, vědeckofantastické literatuře a filmech. Později se věnoval také tvorbě plakátů a výtvarných návrhů pro nízkorozpočtové snímky.
Výstava sleduje, jak se některé z těchto představ postupně proměňovaly v postavy, prostředí a scény známé z jeho režijní tvorby. Podstatnou roli přitom hraje vztah mezi původním výtvarným nápadem a technickými možnostmi jeho realizace. Cameron shromážděnou tvorbu označuje za autobiografii prostřednictvím umění.
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Kresba Rose i návrhy Terminátora
Podle pořadatelů bude součástí pražské expozice také kresba Rose z Titanicu a další práce, které ve filmu tvoří portfolio mladého Jacka. Jejich skutečným autorem je právě James Cameron. Část věnovaná Terminátorovi má zahrnovat studie postavy z doby před obsazením Arnolda Schwarzeneggera i kovový endoskelet T-800. U Vetřelců dostanou prostor návrhy mimozemské královny.
Kresby a malby doplní fotografie, kostýmy, rekvizity a ukázky 3D technologií, které filmař vytvořil nebo upravil pro svou práci. Multimediální instalace doprovodí jeho osobní audiokomentář k vlastnímu tvůrčímu vývoji.
Šest tematických částí propojí jednotlivé filmy s motivy, k nimž se Cameron opakovaně vrací. Patří mezi ně vztah člověka a stroje, objevování neznámého, podmořský svět, Titanic nebo mimozemské civilizace. Expozice připomene také jeho zájem o jadernou hrozbu, umělou inteligenci a ničení životního prostředí.
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Na pražské podobě pracují i čeští filmaři
Pražská zastávka naváže na předchozí uvedení výstavy například v pařížské Cinémathèque française, Turíně či Istanbulu. Hlavní kurátorkou je Kim Butts, Cameronova spolupracovnice z nadace Avatar Alliance Foundation.
Architektonickou podobu expozice připravuje scénograf Henrich Boráros, který získal Českého lva za scénografii filmu Franz. Režii imerzivní části má na starosti animátor a režisér Jan Bubeníček, spolurežisér snímku Myši patří do nebe, oceněného Českým lvem za nejlepší animovaný film.
Vstupenky na výstavu prodává síť Ticketmaster. Předplatitelé iDNES Premium mohou využít nabídku 1+1 zdarma, v níž získají dvě flexi vstupenky za celkem 490 korun.