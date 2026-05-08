Škoda, že jsi natáčela jiný film. Herečka žaluje režiséra Avatara za krádež obličeje

Autor:
  11:30
Oscarový režisér James Cameron bude nejspíš v souvislosti s Avatarem čelit pořádnému problému. Herečka Q’orianka Kilcherová ho u kalifornského soudu žaluje kvůli neoprávněnému využití jejích obličejových rysů pro postavu Neytiri. Předlohu pro ženskou hrdinku série Avatar měl podle obžaloby vzít režisér z postavy, kterou herečka ztvárnila ve čtrnácti letech.
Herečka Q'orianka Kilcher (ve výřezu) si stěžuje, že její rysy použil Cameron...

Herečka Q’orianka Kilcher (ve výřezu) si stěžuje, že její rysy použil Cameron bez jejího souhlasu do Avataru. | foto: koláž iDNES David Votruba

Herečka Q’orianka Kilcher
Režisér James Cameron při natáčení sci-fi Avatar
Z plakátu filmu Avatar 2
James Cameron
Herečka Q’orianka Kilcherová, která má po rodičích americko-peruánský původ, se ve čtrnácti letech objevila jako Pocahontas ve snímku Terrence Malicka Nový svět. V žalobě, kterou získal magazín Variety, tvrdí, že režisér James Cameron z filmu extrahoval její obličejové rysy a nařídil svému tvůrčímu týmu, aby je použil jako základ pro vytvoření postavy Neytiri ve filmu Avatar.

Podle žaloby podané u federálního soudu v Kalifornii byla podoba Kilcherové využita při tvorbě produkčních návrhů, převedena do trojrozměrných modelů, detailních digitálních skenů a následně sdílena mezi několika týmy vizuálních efektů, které na jejím základě vytvářely vzhled filmové postavy.

Ten se později objevil v kinech, na plakátech, propagačních materiálech i v dalších pokračováních a reedicích. To vše údajně bez hereččina vědomí a souhlasu.

„Žalobkyně nikdy nedala souhlas k tomu, aby žalovaní použili její podobu ve filmu Avatar ani v jakémkoli souvisejícím produktu či propagačním materiálu. To, co Cameron udělal, nebyla inspirace, ale vykořisťování,“ uvedl hlavní právní zástupce Kilcherové Arnold P. Peter.

„Vzal jedinečné rysy obličeje čtrnáctileté domorodé dívky, převedl je do průmyslového procesu a vydělal na nich miliardy dolarů, aniž by ji kdy požádal o svolení. To není filmová tvorba. To je krádež,“ stojí dále v obžalobě.

Podle dokumentu se Kilcherová s režisérem poprvé krátce setkala na charitativní akci v roce 2009 jen několik měsíců po premiéře původního filmu Avatar. Cameron ji tehdy osobně pozval do své kanceláře.

Když na místo o týden později dorazila, režisér nebyl přítomen. Jeden z jeho zaměstnanců jí jen předal zarámovanou skicu, kterou slavný filmař nakreslil. Součástí byla i ručně psaná poznámka: „Tvá krása byla mou ranou inspirací pro postavu Neytiri. Škoda, že jsi tehdy natáčela jiný film. Příště.“

„Když jsem Cameronovu skicu dostala, brala jsem to jako osobní gesto, maximálně jako volnou inspiraci spojenou s castingem a mým aktivismem,“ uvedla Kilcherová.

„Miliony lidí si Avatar zamilovaly kvůli jeho poselství a já byla jednou z nich. Nikdy by mě nenapadlo, že někdo, komu jsem důvěřovala, bude systematicky využívat můj obličej jako součást propracovaného designového procesu a začlení ho do produkce bez mého vědomí a souhlasu. To překračuje všechny hranice,“ dodala herečka.

Potvrzením pro Kilcherovou bylo video z konce minulého roku, na kterém stojí Cameron před návrhem Neytiri a přímo zmiňuje Kilcherovou jako inspiraci pro vzhled postavy: „Tohle je vlastně ona… hlavně spodní část jejího obličeje. Měla velmi zajímavé rysy.“

„Je velmi znepokojivé zjistit, že můj obličej z doby, kdy mi bylo čtrnáct let, byl bez mého vědomí a souhlasu použit k vytvoření komerčního produktu, který společnosti Disney a režiséru Cameronovi vydělal obrovské peníze,“ uvedla Kilcherová.

Podle právníka se nyní herečka domáhá náhrady škody za morální újmu, vrácení zisků získaných za použití její podoby a vydání předběžného opatření vůči neoprávněnému užití.

