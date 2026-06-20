Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zemřel James Burrows, režisér seriálu Přátelé a dalších legendárních sitcomů

Autor:
  11:08
Ve věku 85 let zemřel americký režisér James Burrows, který se podílel na řadě legendárních sitcomů. Během své kariéry režíroval více než tisíc epizod, mimo jiné seriálů Přátelé, Will a Grace nebo Taxi. O jeho úmrtí informovala rodina. „Pokojně zemřel obklopen svou rodinou,“ sdělili příbuzní pro časopis People.
James Burrows a Marilu Hennerová se zúčastnili premiéry broadwayského muzikálu...

James Burrows a Marilu Hennerová se zúčastnili premiéry broadwayského muzikálu v New Yorku. (15. ledna 2015) | foto: ČTK

David Schwimmer, Matt LeBlanc, Jennifer Anistonová, Courteney Coxová, Lisa...
Jeden z nejslavnějších televizních seriálů – Přátelé
Ze seriálu Teorie velkého třesku
Hvězdy seriálu Teorie velkého třesku a Přátelé na natáčení speciálu, který...
8 fotografií

Přesnou příčinu úmrtí známého režiséra rodina neuvedla. V prohlášení konstatovala, že na něj nebude vzpomínat jen jako na mimořádně úspěšného televizního tvůrce, ale také jako na laskavého a velkorysého člověka, který pomáhal ostatním růst.

„Burrows chápal, že skvělá komedie nikdy není jen o smíchu. Je o lidskosti, propojení a pravdě. Právě toto porozumění se stalo základem kariéry, která navždy změnila televizi,“ zaznělo od příbuzných.

Vtipy jsme škrtali rovnou, když se lidi nesmáli, hlásí tvůrce Teorie velkého třesku

Burrows patřil k nejvýraznějším režisérům amerických sitcomů. Většinu kariéry strávil za kamerou a diváci jeho jméno znali spíše z titulků. Režisér svou televizní kariéru zahájil v roce 1974, když mu bylo 35 let. Výrazně se pak zapsal do historie seriálu Will a Grace, u kterého režíroval všech 246 epizod. Stál ale také u seriálů jako Přátelé, Frasier, Dva a půl chlapa nebo Teorie velkého třesku. U některých z nich měl na svědomí tvorbu pilotních dílů.

„Když režíruji televizní pořad, snažím se dosáhnout ideálního bodu, kde se setká nejlepší scénář s nejlepším hereckým výkonem a nejlepší chemií mezi herci,“ napsal Burrows ve svých pamětech z roku 2022.

James Edward Burrows se narodil 30. prosince 1940 v Los Angeles. Vyrůstal v New Yorku a k divadlu i televizi měl blízko už od dětství. Jeho otcem byl scénárista a režisér Abe Burrows. Za svou kariéru získal Burrows řadu ocenění včetně několika cen Emmy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Vrátím se, slíbil Schwarzenegger zaplněnému Žofínu. Fotka s ním stála dvacet tisíc

Arnold Schwarzenegger přijel na akci Noc s legendou v Paláci Žofín. (18. června...

Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupil ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...

Vyprodat čtvrtý Eden za 24 hodin. Všichni od Ewy Farné chtěli, jen technika nebyla

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu, 13. června 2026

Mohli všichni - vystupující, zvukaři, světla, dokonce i diváci. Ale chyběla technika. Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden. Na poslední chvíli...

KVÍZ: Plha se hlásí! Jak dobře znáte komedii „Marečku, podejte mi pero!“?

Jiří Schmitzer a Jiří Sovák ve filmu „Marečku, podejte mi pero!“ (1976)

Zní to neuvěřitelně, ale „študácké“ komedii „Marečku, podejte mi pero!“ ze scenáristického pera pánů Šlajse a Tučka – pardon, Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka – je už kulatých padesát let....

Diva! Bohyně! hlásí zpěváci i sportovci. Kdo všechno zamířil na Farnou do Edenu?

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Ewa Farna má za sebou dva ze tří koncertů v pražském Edenu a sociální sítě se plní chválou nejen od běžných fanoušků, ale i od kolegů z showbyznysu nebo slavných sportovců. V publiku jste mohli...

Zemřel James Burrows, režisér seriálu Přátelé a dalších legendárních sitcomů

James Burrows a Marilu Hennerová se zúčastnili premiéry broadwayského muzikálu...

Ve věku 85 let zemřel americký režisér James Burrows, který se podílel na řadě legendárních sitcomů. Během své kariéry režíroval více než tisíc epizod, mimo jiné seriálů Přátelé, Will a Grace nebo...

20. června 2026  11:08

GLOSA: První den festivalu Metronome Prague roztančila Jade, Tom Odell jitřil emoce

Premium
Zpěvačka Jade na festivalu Metronome Prague 2026 (19. června 2026, Praha).

Oficiálně byl headlinerem prvního dne festivalu Metronome Prague 2026 britský písničkář a klavírista Tom Odell. Nejvíc ale publikum strhujícím setem a sympatickým bezprostředním humorem rozpumpovala...

20. června 2026  10:22

TELEVIZIONÁŘ: Něžný antiwestern poslal hrdiny, aby tajně podojili První krávu

Hrdinové filmu První kráva

Odehrává se na Divokém západě, ale místo kovbojů, pistolníků a indiánských nájezdů servíruje něhu a vůni. Snímek První kráva, který v neděli připomene stanice Cinemax, natočila režisérka Kelly...

20. června 2026  8:20

Dojatý Jákl, Conanův meč a tříchodové rakouské menu. Jaká byla noc s Arnoldem?

Premium
Arnold Schwarzenegger na akci Noc s legendou (18. června 2026)

Složení tříchodové večeře, částky za vydražené podepsané předměty, ale také témata, o kterých Arnold Schwarzenegger hovořil před stovkami svých fanoušků. Pořadatelé Noci s legendou a hosté odhalují,...

19. června 2026  17:01

Legendární kumpáni z Vysočiny. Hašek se tam skrýval a Foglar kázal, líčí spisovatel

Premium
Miloš Doležal

Básník, spisovatel, badatel a kurátor Miloš Doležal zmapoval ve svém díle Vysočinu jako nikdo jiný. V tomhle kraji vklíněném mezi Čechy a Moravu se ostatně narodil a je s ním spojen podobně jako řada...

19. června 2026

Zlo je v nás všech, i když si to nechceme připustit, naznačuje tajemná výstava Faust

Černý pes uprostřed obrazu znázorňuje ďábla, který je jedním z ústředních témat...

Již z názvu výstavy je zřejmé, že se její autorka Radka Bodzewicz inspirovala slavným stejnojmenným literárním dílem. Prostřednictvím Goethovy postavy Fausta vypráví běžné lidské příběhy a dotýká se...

19. června 2026  15:21

Nejvtipnější texty Fanánka? Za reklamu na sýr dostal cenu, Martu Kubišovou zaskočil

Fanánek pózuje v milovaném Braníku.

Když se řekne Lou Fanánek Hagen, většina lidí si vybaví především frontmana skupiny Tři sestry a jednu z nejvýraznějších postav české punkové scény. František Moravec, jak zní jeho občanské jméno,...

19. června 2026  15:03

Kolik Zendayi je už moc Zendayi? Krásná herečka letos vládne kinům i televizím

Herečka Zendaya na setkání s fanoušky v rámci propagace snímku Spider-Man:...

Dvojnásobná držitelka ceny Emmy Zendaya má letos nabitý rok. Diváci ji uvidí hned v pěti filmových a televizních projektech, které táhnou ještě před svým uvedením značnou pozornost. Potvrzuje tak...

19. června 2026  14:02

Christian Bale, Sydney Sweeney i 50 Cent. Podívejte se, kdo kvůli roli obětoval vzhled

Christian Bale

Pro roli je občas třeba něco obětovat. Své o tom ví řada hollywoodských herců, jejichž proměny je stály hodiny v maskérně a pořádné výkyvy na váze. Některým razantní změny image přinesly kýžené...

19. června 2026  11:15

Divadelní Regiony ukáží temného Macbetha, proměnu otců i pocity stáří

Role básníka Cyrana připadla Jiřímu Zapletalovi.

Historické centrum Hradce Králové se od pátečního odpoledne až do 26. června znovu promění v otevřenou festivalovou scénu. Jedenatřicátý ročník Regionů - Mezinárodního divadelního festivalu nabídne...

19. června 2026  10:30

Nejen tmavá Helena Trójská. Které další filmové obsazení vyvolávalo kontroverze?

Premium
Herečka Jodie Turner-Smithová titulní postavu v seriálu Anna Boleynová a Johnny...

Internetové vlny v poslední době víří kontroverze kolem historického snímku Christophera Nolana Odyssea, jenž vstoupí do kin 16. července. Fanouškům vadí především obsazení oscarové herečky mexického...

19. června 2026

Příručka první pomoci je mým splněným snem, přiznává záchranář Dvořák

Křest knihy Už letím záchranáře Marka Dvořáka a spisovatele Martina Moravce....

Kniha, která může zachránit životy. Tak záchranář Marek Dvořák a spisovatel Martin Moravec ve čtvrtek představili nový, již druhý společný počin v bazénu v pražském Podolí. Součástí byla ukázka...

19. června 2026  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.