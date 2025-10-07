Digitálně odzbrojen. Amazon odstranil pistole z plakátů s Jamesem Bondem

  15:09
Amazon Prime Video musel po vlně kritiky stáhnout nové vizuály k filmům o Jamesi Bondovi, které se objevily na jeho britských stránkách. Fanoušci si totiž všimli, že slavný agent 007 byl na některých plakátech digitálně odzbrojen.
Plakát Jamese Bonda.

Plakát Jamese Bonda. | foto: Profimedia.cz

Skutečný britský agent James Albert Bond
Timothy Dalton jako James Bond ve filmu Dech života (1987)
Eunice Gaysonová a Sean Connery v bondovce Dr. No
Sean Connery jako James Bond v úvodním filmu série Dr. No (1962)
Na snímcích k jednotlivým filmům, zveřejněných minulý týden na Prime Video UK, chyběla Bondovi zbraň, která je s postavou dlouhodobě spojená. U klasických titulů jako Dr. No nebo Zlaté oko byla ikonická pistole Walther PPK zcela odstraněna. Na plakátu k filmu Vyhlídka na vraždu dokonce došlo k úpravám paží Rogera Moorea tak, aby se pistole do záběru nevešla, píše server Variety.

Bond si zapomněl pistoli. Na své nejslavnější fotce tak svírá vzduchovku

Fanoušci na sociálních sítích kritizovali zásah jako zbytečný a přepisující filmovou historii. Amazon na kritiku nereagoval veřejně, ale upravené plakáty po několika dnech z webu tiše stáhl.

Zatím není jasné, zda se na stránkách opět objeví původní verze, nebo zda Amazon připravuje jinou podobu propagačních materiálů.

Tvůrčí kontrolu nad značkou slavného agenta 007 převzala společnost Amazon MGM Studios letos v únoru. Informovala tehdy, že uzavřela dohodu s Barbarou Broccoliovou a Michaelem G. Wilsonem, britsko-americkými dědici filmového producenta Alberta „Cubbyho“ Broccoliho a dlouholetými správci bondovek. Podle ní Amazon může při natáčení filmů o Jamesi Bondovi postupovat bez souhlasu Wilsona a Broccoliové.

James Bond musí zůstat mužem, shodují se Pierce Brosnan a Helen Mirrenová

V současnosti společnost chystá nový film o slavném agentovi, který zatím nese pracovní název Bond 26. Na plátnech kin by se měl objevit nejdříve v roce 2028. Režírovat ho bude Denis Villeneuve, který stojí například za filmovou sérií Duna. Kdo si zahraje samotného Bonda, ale zatím není jasné.

