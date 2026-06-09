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Bond není woke. Idris Elba popřel, že by kdy jednal o černošském ztvárnění 007

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  11:54
Britský herec Idris Elba popřel dlouholeté spekulace, že by novou tváří agenta 007 měl být právě on. Dodal, že není potřeba být při obsazení této ikonické postavy přehnaně „woke“. Podle jeho úvah by diváci černošského herce v roli Jamese Bonda s velkou pravděpodobností ani nepřijali.
Idris Elba by byl dobrý agent 007, míní Pierce Brosnan.

Idris Elba by byl dobrý agent 007, míní Pierce Brosnan. | foto: Koláž iDNES.cz

Idris Elba (Cannes, 21. května 2022)
Idris Elba ve filmu Vládci vesmíru (2026)
Idris Elba ve snímku Luther: Pád z nebes
Idris Elba na Olivier Awards v Londýně (6. dubna 2025)
10 fotografií

„Bond je sám o sobě natolik nereálný, že trocha reality mu prospěje. Neměli bychom se snažit dělat z něj nějakého progresivního hrdinu. Myslím, že je třeba zůstat věrný tomu, čím ten film je – únikem z reality. Nesnažme se vyhovět vkusu dnešní doby,“ okomentoval nové obsazení slavné postavy Idris Elba.

Hledá se James Bond. Amazon udělal další krok k výběru nového agenta 007

Herec navzdory spekulacím již v minulosti prohlašoval, že nikdy nebyl pro roli nejslavnějšího agenta britské tajné služby osloven a nepatřil ani do užšího výběru kandidátů. V rozhovoru pro magazín GQ ale uvedl, že mu nicméně tyto dlouhodobé spekulace velmi zalichotily.

„Realisticky vzato, některé trhy to prostě nevezmou. Bond je populární po celém světě, a diváci by pro tuto roli černocha nepřijali. To v jejich kultuře není to, co se jim líbí. Tečka,“ doplnil herec.

Nového Bonda natočí režisér Duny, oznámila společnost. O hlavní roli stále mlčí

Od poslední bondovky Není čas zemřít s Danielem Craigem v hlavní roli uplynulo již pět let. Společnost Amazon MGM plánuje 26. film s legendárním agentem jejího Veličenstva uvést do kin s největší pravděpodobností v roce 2028. Režie se ujme Kanaďan Denis Villeneuve, jenž stojí za filmy jako Příchozí (2016) nebo sci-fi trilogií Duna.

Kdo nakonec v roli agenta s povolením zabíjet naváže na slavné předchůdce, jako byli Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan nebo Daniel Craig, v tuto chvíli není ještě rozhodnuto. Nejčastěji se ve spojitosti s tématem nyní skloňují jména herců jako Henry Cavill, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner, Tom Holland nebo Jacob Elordi.

Přijali byste černošského herce v roli Jamese Bonda?

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