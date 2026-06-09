„Bond je sám o sobě natolik nereálný, že trocha reality mu prospěje. Neměli bychom se snažit dělat z něj nějakého progresivního hrdinu. Myslím, že je třeba zůstat věrný tomu, čím ten film je – únikem z reality. Nesnažme se vyhovět vkusu dnešní doby,“ okomentoval nové obsazení slavné postavy Idris Elba.
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Herec navzdory spekulacím již v minulosti prohlašoval, že nikdy nebyl pro roli nejslavnějšího agenta britské tajné služby osloven a nepatřil ani do užšího výběru kandidátů. V rozhovoru pro magazín GQ ale uvedl, že mu nicméně tyto dlouhodobé spekulace velmi zalichotily.
„Realisticky vzato, některé trhy to prostě nevezmou. Bond je populární po celém světě, a diváci by pro tuto roli černocha nepřijali. To v jejich kultuře není to, co se jim líbí. Tečka,“ doplnil herec.
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Od poslední bondovky Není čas zemřít s Danielem Craigem v hlavní roli uplynulo již pět let. Společnost Amazon MGM plánuje 26. film s legendárním agentem jejího Veličenstva uvést do kin s největší pravděpodobností v roce 2028. Režie se ujme Kanaďan Denis Villeneuve, jenž stojí za filmy jako Příchozí (2016) nebo sci-fi trilogií Duna.
Kdo nakonec v roli agenta s povolením zabíjet naváže na slavné předchůdce, jako byli Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan nebo Daniel Craig, v tuto chvíli není ještě rozhodnuto. Nejčastěji se ve spojitosti s tématem nyní skloňují jména herců jako Henry Cavill, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner, Tom Holland nebo Jacob Elordi.