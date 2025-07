Tom Holland (New York, 1. června 2023) | foto: AP

Film s pracovním názvem Bond 26 se objeví na plátnech kin nejdříve v roce 2028. Režie se chopí kanadský vizuální mág Denis Villeneuve, známý ze snímků jako Blade Runner 2049 s Ryanem Goslingem nebo z filmové série Duna, kde zazářil Timothée Chalamet.

„Jsem skalní fanoušek Bonda. Pro mě je posvátným územím. Mám v úmyslu ctít tuto tradici a otevřít cestu pro mnoho nových misí, které teprve přijdou,“ okomentoval Villeneuve příležitost zhostit se režie nové bondovky.

Po obsazení režiséra přichází na řadu i výběr hlavního protagonisty, kde studio Amazon mělo stanovit dvě podmínky. Nový Bond bude britský herec, kterému je méně než 30 let. To by znamenalo konec nadějí pro herce, kteří byli v minulosti jako možní představitelé Bonda skloňováni, tedy třeba 42letý Henry Cavill (Zaklínač, Muž z oceli) nebo 52letý Idris Elba, který v minulosti zvárnil roli Heimdalla ve filmech od společnosti Marvel.

Tom Holland, 29 let

Tom Holland na udílení Critics Choice Awards (Santa Monica, 14. ledna 2024)

Podle Variety patří mezi nejžhavější kandidáty jiný herec, kterého proslavily snímky od Marvelu, představitel Spider-Mana Tom Holland.

Devětadvacetiletý Holland patří mezi hvězdy Hollywoodu, po úspěšné roli Spidermana se objevil například ve filmu Uncharted s Markem Wahlbergem. V současnosti pracuje na očekávaném snímku Christophera Nolana The Odyssey, kde by měl ztvárnit syna hlavního hrdiny, Télemacha.

Znám je taky pro vztah se svou hereckou kolegyní ze série Spider-Man Zendayou (Duna, Euforie). Snoubenci si pečlivě hlídají své soukromí, i proto, že patří k nejsledovanějším párům celebrit na světě.

Harris Dickinson, 29 let

Harris Dickinson na promítání filmu Babygirl na festivalu v Benátkách (30. srpna 2024)

Dalším skloňovaným jménem pro roli Jamese Bonda je devětadvacetiletý herec Harris Dickinson, který se loni blýskl v thrilleru Babygirl. Film popisuje románek vysoce postavené ředitelky Romy (Nicole Kidman) s nově nastupujícím mladým stážistou Samuelem (Harris Dickinson).

V minulosti se Dickinson zapsal do povědomí fanoušků akčním snímkem Kingsman: První mise nebo komedií s Woody Harrelsonem Trojúhelník smutku.

Jacob Elordi, 28 let

Jacob Elordi (Benátky, 4. září 2023)

Posledním kandidátem je podle Variety osmadvacetiletý australský herec Jacob Elordi. Podle týdeníku by ovšem jeho původ nemusel být překážkou, protože v minulosti roli agenta britské tajné služby ztvárnil například australský herec George Lazenby, a to v bondovce V tajné službě Jejího Veličenstva z roku 1969.

Elordi se proslavil podobně jako snoubenka Toma Hollanda Zendaya v seriálu Euforie, který zachycuje trable dospívání ve světe sexu, drog a sociálních sítí. V podobném prostředí o dospívajících studentech se objevil i v sérii filmů The Kissing Booth nebo thrilleru Saltburn.