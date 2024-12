Bond si zapomněl pistoli. Na své nejslavnější fotce tak svírá vzduchovku

Jeden z nejikoničtějších snímků slavného agenta Jejího veličenstva má na svědomí fotograf společnosti Magnum David Hurn. Měl na starosti veškerou fotografickou propagaci okolo první čtveřice bondovek.

Snímek pro plakát ke druhé z nich, tedy filmu Srdečné pozdravy z Ruska (1963), vznikal přímo v jeho bytě. Tehdy k němu přišel Connery společně s legendárním producentem bondovek Cubbym Broccolim a pár dalšími členy filmového štábu.

Jeden z nich byl filmový publicista, který se hned na úvod fotografické seance přitočil k Hurnovi a potichu mu sdělil, že s sebou zapomněl vzít Bondovu pistoli. Tedy zásadní proprietu vznikajícího plakátu.

„Vracet se pro ni zpátky do studií by zabralo hodiny, tak jsem navrhl, že použijeme moji pistoli. James Bond používal zbraň Walther PPK a já měl doma taktéž walthera,“ popisoval podle webu Surplustore sám Hurn.

„Řekl jsem mu, že ačkoli se jedná o vzduchovku, která má oproti Bondově pistoli dlouhou hlaveň, v místnosti to patrně nikdo nepozná. I moje zbraň se ostatně nacházela ve značkovém balení Walther.“

Jediné, na čem Hurn trval, aby se při následné výrobě plakátu dohlédlo na zkrácení hlavně. „Ovšem ve výrobně plakátů na to pak prostě zapomněli. Takže když se dnes na jakýkoli z těchto plakátů podíváte, vidíte Bonda pózujícího se vzduchovou pistolí,“ vzpomínal Hurn.

Chyba se nicméně týká jen britské verze plakátů, ta americká se kýžené úpravy zbraně oblíbeného německého výrobce dočkala. Z Hurnovy „bondovské“ vzduchovky (konkrétně se jednalo o Walther LP 53) se časem samozřejmě stal hodnotný relikt. V aukci Christie’s se v roce 2010 prodala za překvapivých 277 tisíc liber.

Snímek Srdečné pozdravy z Ruska v režii Terence Younga byl teprve druhým filmem slavné série. Plakáty se vzduchovkou tedy oznamovaly, že „James Bond is back“. Snímek se Seanem Connerym měl premiéru 10. října 1963 v Londýně. Zajímavostí snímku je postava záporného agenta Kronsteena, který byl československým velmistrem šachu. Ve filmu jej ztvárnil polský herec Vladek Sheybal.

Samotná pistole Walther PKK je pak jedinou zbraní, kterou do ruky vzalo všech šest filmových Bondů, od Seana Conneryho až po Daniela Craiga. Od prvního snímku Dr. No až po Zlaté oko se dokonce objevila ve všech filmech s výjimkou Chobotničky (a taktéž mimo hlavní sérii stojícího snímku Nikdy neříkej nikdy), upozorňuje web Gentleman’s Journal.

Kterého představitele Jamese Bonda máte nejraději? celkem hlasů: 164 Sean Connery 38 %(62 hlasů) George Lazenby 1 %(2 hlasy) Roger Moore 5 %(8 hlasů) Timothy Dalton 4 %(7 hlasů) Pierce Brosnan 38 %(62 hlasů) Daniel Craig 14 %(23 hlasů)

David Hurn, který letos v červenci oslavil devadesátiny, je považován za jednoho z nejvýznamnějších britských fotografů. K fotografii ho namířil pobyt na Královské vojenské akademii v Sandhurstu. V důstojnické jídelně se mu tehdy dostal do ruky časopisu Picture Post a jedna z fotografií ho úplně odrovnala.

„Najednou jsem začal prudce plakat. Slzy my tekly proudem,“ řekl pro BBC. Na oné fotografii byl ruský důstojník, který kupoval své ženě klobouk v obchodním domě v Moskvě. Hurnovi okamžitě naskočila vzpomínka na jeho otce, který po návratu z druhé světové války a vzal rodinu do obchodního domu v Cardiffu a své ženě tam koupil klobouk.

„Byla to první vzpomínka na lásku mých rodičů,“ řekl Hurn. „Okamžitě jsem si uvědomil, že ne všichni Rusové jedí své děti. Jediné jednoduché fotce jsem uvěřil víc než jakékoliv propagandě,“ vzpomínal letos na jaře pro BBC.

První zkušenosti nabíral za pochodu, v roce 1956 se na vlastní pěst vydal do vzbouřeného Maďarska. Do Budapešti projel v sanitce Červeného kříže a jeho fotky se nakonec dostaly do prestižního časopisu LIFE. Ve dvaadvaceti letech si tak udělal jméno.

Podstatnou část své reportážní práce zaměřil na Wales, kde dlouhodobě žije. V roce 1966 zachytil tragédii v hornickém městě Aberfan, kde při masivním sesuvu půdy zahynulo 144 lidí. Během zlatých šedesátých let fotil Beatles, byl u natáčení Zvětšeniny Michelangela Antonioniho. Pózovala mu Sophia Loren, Audrey Hepburn, Jane Fondová i Al Pacino.

Fotí dodnes, ve Walesu vede fotografické kurzy a připravuje další dvě knihy. Kromě toho objevil Instagram, kde má přes 80 tisíc sledujících. „Stal se ze mě vesnický fotograf, takže fotím narozeninové oslavy malých dětí a podobné věci. Beru to velmi vážně, jako kdybych pracoval pro Life, a moc mě to baví,“ dodává respektovaný občan vesnice Tintern.