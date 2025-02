Co bude s Bondem? Dohoda s Amazonem hrozí, že dopadne jako Star Wars a Marvel

Společnost Amazon MGM Studios uzavřela dohodu s Barbarou Broccoliovou a Michaelem G. Wilsonem, britsko-americkými dědici filmového producenta Alberta „Cubbyho“ Broccoliho a dlouholetými správci bondovek, a přebírá tvůrčí kontrolu nad filmy o agentovi 007.

Mluvčí Amazonu uvedl, že finanční podmínky dohody nebudou zveřejněny. Potvrdil, že firma s Wilsonem a Broccoliovou vytvořila společný podnik, který bude spravovat duševní vlastnictví Jamese Bonda a Amazon převezme „tvůrčí kontrolu“. To znamená, že Amazon bude moci při natáčení filmů postupovat bez souhlasu Wilsona a Broccoliové, kteří byli pečlivými strážci původní podstaty postavy vytvořené v roce 1953 Ianem Flemingem.

Po více než 60 letech, 25 filmech a šesti hercích v roli agenta 007 zažívá filmová série o Jamesi Bondovi pravděpodobně svoji největší změnu, upozornila agentura DPA. Po celou dobu byl James Bond rodinnou záležitostí.

Tolik agenturní zpráva. Co to ale tedy bude znamenat pro slavnou sérii? Web britské BBC upozorňuje, že mezi původními držiteli práv a Amazonem panovala tenze už od doby, co multimediální gigant „Bonda“ koupil i s celým jeho domovským studiem MGM. To se stalo až po premiéře zatím poslední Bondovky Není čas zemřít. Ta byla uvedena do kin v roce 2021 a od té doby se netuší, o čem bude další díl a hlavně, kdo slavného agenta ztvární.

„Amazon chtěl pochopitelně svou investici zpět, pro Wilsona s Broccoliovou však bylo prioritou ochránit značku,“ shrnuje BBC dosavadní vztah. Ten by se tedy čtvrtečním prohlášením měl významně změnit.

„Perou se ve mně dva pocity,“ svěřil se britskému serveru David Zaritsky, který stojí za fanouškovským YouTube kanálem The Bond Experience. „Má nostalgická část cítí smutek. Broccoliová a Wilson byli správci značky všechny ty roky, takže to vypadá, jako by byla z rodokmenu odříznuta královská linie. Ale jak bylo řečeno, nikdo nemá rád pasivitu. Okolo Jamese Bonda se mnoho let nic nedělo a já vím, že Amazon není zrovna firma, která by měla pro něco takového pochopení,“ analyzuje a dodává, že ať už se s franšízou začne dít cokoli, bude to přinejmenším zajímavé.

BBC dále naznačuje, že jistá vodítka mohou nabídnou jiné franšízy, do kterých se v dnešní zlaté době VOD pustila velká studia. Naráží tím především na moment z roku 2012, kdy George Lucas prodal svůj Lucasfilms společnosti Disney, čímž jí předal kontrolu nad značkou Star Wars.

„Nicméně i přes doslova explozi produktivity nyní převládá pocit, že se značka Star Wars a stejně tak i Marvel svými vedlejšími produkty doslova přetížily,“ pokračuje britský web.

„Televizní série Star Wars nabídly trefy i výstřely vedle. Andor je skvělý, Mandalorian ujde, Bludnou bandu jsem neviděl, ale slyšel jsem velmi různorodé hlasy,“ přemýšlí filmový historik a publicista Lancelot Narayan, který se právě na fenomén James Bond specializuje. „Je prostě potřeba najít ty správné kreativce,“ dodává.

Aktuální úpadek značky Marvel jde podle BBC ruku v ruce s tím, jak bylo pro fanoušky stále těžší udržet krok se všemi příběhovými liniemi. Oba případy - Star Wars a Marvel - tak poukazují na risk, který expanze zavedené značky přináší. Vidina okamžitého zisku totiž může způsobit dlouhodobé poškození slavného jména.

James Bond je přitom pro mnoho filmových fanoušků značka, se kterou strávili celý život a doslova vedle ní vyrostli. Tedy něco, na co se nesahá. „Časy se měnily, ovšem tvůrci byli stále schopni držet krok a Bonda měnili taktéž. To je možná tajemství jeho dlouhověkosti,“ přemýšlí BBC v narážce na to, že série se od prvního filmu se Seanem Connerym přece jen taktéž hodně proměnila.

A zároveň chmurně dodává, že pokud se Amazon rozhodne franšízu skutečně primárně „podojit“, nabízí se jí už jen v nepřeberném množství padouchů obrovský potenciál - jména jako Goldfinger či Blofeld jsou totiž značkami samy o sobě. „Myslím, že Amazon to bude dělat až do úplného vyčerpání, až do bodu, kdy budeme mít spin-off o údržbáři MI6,“ přemýšlí kysele Zaritsky.

Co se se slavnou sérií po letech mlčení stane, se tedy patrně brzy dozvíme. Jako první však musí Amazon vyřešit ústřední otazník, tedy kdo se stane nástupcem vysloužilého Daniela Craiga.