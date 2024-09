Nolan, Gerwigová, Villeneuve? Nový Bond stále nemá tvář. A ani režiséra

Minimálně od roku 2019, kdy Daniel Craig oznámil, že bondovka Není čas zemřít bude jeho poslední, filmový svět spekuluje o tom, kdo jej v ikonické roli nahradí. Zmíněný bondovský snímek s pořadovým číslem dvacet pět měl premiéru před třemi lety a dosud v této otázce nedošlo k posunu.

Dlouhodobým žhavým kandidátem na tuto roli byl Idris Elba. Britský herec by se tak stal prvním agentem 007 tmavé pleti, což by minimálně vzbudilo zájem. Naskýtá se však otázka, zda není čerstvě dvaapadesátiletý herec na takovou roli (kterou by navíc patrně neměl zastat jen v jednom snímku) už pomalu starý. O jeho účasti v dalším Bondovi se spekuluje dokonce už deset let. A patrně u toho také zůstane.

Konzervativnější fanoušci agenta s povolením zabíjet by asi spíše ocenili tvář Toma Hardyho či Toma Hiddlestona. Sedmačtyřicet respektive třiačtyřicet let u obou zavedených herců by byla pro sérii snímků lepší výchozí pozice. Loni se pak začalo mluvit ještě o čtyřiatřicetiletém Britovi Aaronu Taylorovi-Johnsonovi.

A pokud by se nový Bond měl opravdu prezentovat trochu odlišnou vizáží, šanci by prý mohl mít i Regé-Jean Page, hvězda seriálu Bridgertonovi.

Zahraniční filmové weby se ovšem shodují, že možná důležitější než debata okolo nové tváře Jamese Bonda by se měla vést okolo osobnosti jeho režiséra. Ani to totiž dosud není vůbec jasné a tápe se zde podobně jako v případě ústředního herce. Britský magazín Gentleman’s Journal zaspekuloval, kdo by byl na ostře sledovaný post režiséra nejlepší.

Režisér Christopher Nolan získal Oscara za režii velkofilmu Oppenheimer (10. března 2024).

Jako prvního samozřejmě uvedl Christophera Nolana. Režisérská superstar, jejíž každý další snímek provází obrovské očekávání, se ovšem opakovaně vyjádřila, že nic takového není na pořadu dne. „Jeho tendence šetřit časem a prostorem, časté využívání hudby Hanse Zimmera a záliba natáčet v opravdových lokalitách by mohlo být přesně to, co by franšíza potřebovala,“ spekuluje web. Ovšem ačkoli už kolovaly zvěsti, že na nabídku režie jednoho či dvou pokračování kývl, Nolan to okomentoval suše: „Kecy. Čiré kecy.“

Německý režisér Edward Berger (vlevo) přebírá Oscara za nejlepší cizojazyčný snímek (12. března 2023).

Dalším v pořadí – možná překvapivě – by prý mohl být méně známý německý režisér Edward Berger, který loni zaujal poměrně svěží adaptací knižní klasiky Na západní frontě klid. Jeho snímek si vysloužil hned čtyři Oscary, včetně toho pro nejlepší cizojazyčný film. Dá se navíc čekat, že do následujících nominací promluví i jeho nový film Konkláve s Ralphem Fiennesem. Premiéru má koncem října. Berger ovšem, podobně jako Nolan, jakékoli spekulace odmítá.

Greta Gerwigová na Annual Academy Museum Gala (Los Angeles, 3. prosince 2023)

Neméně překvapivým se jeví jméno Grety Gerwigové, tedy režisérky loňského hitu Barbie, který si to v letních kinech rozdal s Nolanovým Oppenheimerem. „Vzhledem k tomu, že ukočírovala hvězdy jako Margot Robbie či Ryan Gosling, umí Gerwigová pracovat s velkými jmény (a egy). Takový posun by navíc působil jako přirozený vývoj pro sérii s 007,“ uvažuje server. V této souvislosti navíc dodává, že i na posledním Bondovi měla velký podíl žena. Phoebe Waller-Bridge byla totiž teprve druhou scenáristkou, která kdy byla podepsaná pod scénářem Bonda.

Timothee Chalamet a režisér Denis Villeneuve při natáčení filmu Duna: Část druhá

Jako poslední spekulaci si pak magazín pošetřil další velké jméno: Denis Villeneuve. Je to osvědčený režisér, který se navíc slavných námětů rozhodně nebojí. Úspěšně si poradil jak s pokračováním Blade Runnera, tak s filmovou verzí slavné Duny. S takovými ostruhami by se pětadvacetidílné filmové série táhnoucí se od roku 1962 určitě nezalekl. Gentleman’s Journal navíc upozorňuje, že se v jeho filmografii rozhodně neztratil špionážní snímek Sicario s Beniciem Del Torem. S žánrem tedy má zkušenosti.

„Zatímco Nolan by film pojal jako blockbuster a Gerwigová by patrně zcela převrátila pravidla, Villeneuve by nabídl film, kde se mainstream potkává s artem,“ spekuluje web.

Buď jak buď, ani jedno z nabízených jmen by nemělo bránit tomu, aby se očekávaný snímek stal tahákem. Ve světě šestadvacátého Bonda ovšem zatím není jistého vůbec nic.