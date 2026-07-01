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Udělala Bonda z Brosnana i Craiga a nyní prozradila, co noví favorité postrádají

Autor:
  12:27
Jacob Elordi

Jacob Elordi | foto: Profimedia.cz

Daniel Craig a Pierce Brosnan v roli agenta 007 s neodmyslitelnou rekvizitou -...
Pierce Brosnan jako James Bond ve filmu Jeden svět nestačí (1999)
Jacob Elordi v Los Angeles (6. října 2025)
Jacob Elordi ve filmu Bouřlivé výšiny (2026)
24 fotografií
Někdejší dlouholetá ředitelka castingu slavné filmové série o Jamesi Bondovi Debbie McWilliamsová vyjádřila nespokojenost nad současnými spekulacemi ohledně kandidátů na nového agenta 007. Podle ní je pro postavu klíčová určitá záhadnost, kterou však tato známá jména neoplývají.

Debbie McWilliamsová na filmové sérii s Jamesem Bondem jako ředitelka castingu pracovala přes 40 let. Stojí tak za obsazením Timothyho Daltona, Pierce Brosnana i Daniela Craiga. Pro britský deník The Independent se tak ohledně nového obsazení agenta 007 vyjádřila jako skutečně povolaná. O možných kandidátech na slavnou roli se prozatím stále jen spekuluje, ale úvahy se nejčastěji točí kolem současných trendy jmen jako Jacob Elordi, Callum Turner nebo Harris Dickinson.

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„Nechci žádného z nich vidět jako Bonda, protože o nich už víme příliš mnoho. Chceme o nich vědět co nejméně, protože takoví špioni prostě jsou,“ uvedla McWilliamsová s tím, že ani Dalton nebo Brosnan nebyli před obsazením do role Bonda známými herci. Také Craigova herecká kariéra se do té doby držela spíše nezávislých filmů.

„To nám nesmírně pomáhá. Chci vidět někoho, kdo se objeví zcela z ničeho nic,“ vyjádřila se. „Nepotřebujeme vědět, kde nakupuje, kdo jsou jeho rodiče nebo kde bydlí. Nikdy ho nechceme vidět doma. A zásadním prvkem celého příběhu je jeho pracovní náplň. Má povolení zabíjet a my musíme věřit, že to dokáže. Pokud tomu nevěříte, ztratíte diváky.“

Jacob Elordi
Daniel Craig a Pierce Brosnan v roli agenta 007 s neodmyslitelnou rekvizitou - koktejlem z martini a vodky
Pierce Brosnan jako James Bond ve filmu Jeden svět nestačí (1999)
Jacob Elordi v Los Angeles (6. října 2025)
24 fotografií

McWilliamsová se vyhrazuje také proti progresivním změnám ve scénáři. Bond by podle ní měl zůstat mužem a bělochem. „Tak to bylo napsáno a tak by to podle mě mělo zůstat,“ řekla s odkazem na knižní předlohy Iana Fleminga. Na začátku tohoto měsíce britský herec Idris Elba, o kterém se dlouhodobě spekulovalo jako o možném kandidátovi, potvrdil, že roli Bonda hrát nebude právě z těchto důvodů. Diváctvo by podle něj černocha v roli 007 nepřijalo.

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McWilliamsová do důchodu odešla ještě předtím, než slavnou filmovou sérii převzala společnost Amazon. Úkol vybrat příštího Bonda tak připadá na castingovou ředitelku Ninu Goldovou a režiséra Denise Villeneuvea (Příchozí, trilogie Duna).

Od poslední bondovky Není čas zemřít s Danielem Craigem v hlavní roli uplynulo již pět let. Společnost Amazon MGM plánuje 26. film s legendárním agentem uvést do kin s největší pravděpodobností v roce 2028.

Souhlasíte, že by nového Bonda měl hrát neznámý herec?

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