Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hledá se James Bond. Amazon udělal další krok k výběru nového agenta 007

Autor:
  11:56
Kdo bude dalším agentem 007? Tvůrci příští bondovky si k pátrání po budoucím představiteli Jamese Bonda, který naváže na éru Daniela Craiga, přizvali na pomoc jednu z nejuznávanějších castingových režisérek současnosti Ninu Goldovou. Ta se podílela mimo jiné na seriálech Hra o trůny či Koruna. A společnost Amazon MGM Studios vzkazuje, že hledání nového Jamese Bonda je v plném proudu.
James Bond

James Bond | foto: Profimedia.cz

Famke Janssenová, Pierce Brosnan a Izabella Scorupco ve filmu Zlaté oko (1995)
Jacob Elordi na Met Gala (New York, 2. května 2022)
Callum Turner v Torontu (7. září 2025)
Aaron Taylor-Johnson (Tokio, 22. srpna 2022)
21 fotografií

Po odchodu Daniela Craiga ze známé franšízy zůstává otázka nového představitele Jamese Bonda jedním z nejsledovanějších témat filmového průmyslu. Společnost Amazon MGM Studios nyní vzkázala, že proces výběru je v pohybu.

„Hledání příštího Jamese Bonda začalo. Během castingového procesu neplánujeme komentovat konkrétní detaily, ale těšíme se, až se s fanoušky 007 podělíme o další novinky, jakmile nastane správný čas,“ uvedlo studio v prohlášení.

Nového Bonda natočí režisér Duny, oznámila společnost. O hlavní roli stále mlčí

Podle informací serverů Variety a Deadline má s výběrem nové tváře britského agenta pomoci Nina Goldová. Její angažmá dává smysl i vzhledem k tomu, že patří k nejzkušenějším osobnostem ve svém oboru a opakovaně pracovala na rozsáhlých projektech s mimořádným fanouškovským očekáváním.

Vedle obsazování světa Westerosu v Hře o trůny se podílela také na seriálu Koruna a pěti filmech z franšízy Star Wars, včetně snímku Síla se probouzí, kde pomohla najít představitelku hlavní role Rey Daisy Ridleyovou.

Goldová má za sebou i práci na filmech Bídníci, Marťan či Konkláve. Nedávno získala oscarovou nominaci za film Hamnet, a to v roce, kdy americká Akademie poprvé udělovala cenu za casting.

Kdo převezme legendární roli?

Novou bondovku připravuje režisér Denis Villeneuve, tvůrce Duny, Příchozích a Sicaria. Produkovat ji budou Amy Pascalová, známá díky filmům se Spider-Manem, a David Heyman, který stál u série Harry Potter. Scénář píše Steven Knight, autor Gangů z Birminghamu, a výkonnou producentkou je Tanya Lapointová, Villeneuveova spolupracovnice z Duny.

Hledá se nový James Bond. Poraďte, kdo z těchto tří favoritů si ho má zahrát

Kdy začne hlavní vlna konkurzů, zatím není zcela jasné. Zatímco některé informace mluví o tom, že první herecké zkoušky už v posledních týdnech probíhaly, jiné zdroje upozorňují, že plnohodnotné konkurzy přijdou až poté, co Villeneuve a Knight dokončí poslední úpravy scénáře.

Spekulace o možných kandidátech se ovšem rozběhly už dávno. Mezi často zmiňovanými jmény se objevovali například Jacob Elordi, Callum Turner nebo Aaron Taylor-Johnson. Studio však zatím nic nekomentuje a naznačuje, že si chce dát s rozhodnutím čas.

KOMENTÁŘ: Mladší Bond? Příští agent 007 se nejspíš vrhne do akce ještě jako panic

Šéfka filmové divize Amazon MGM Courtenay Valentiová už dříve uvedla, že studio k nové kapitole přistupuje s mimořádnou opatrností. „Dáváme si na tom záležet a postupujeme s velkým respektem,“ řekla na CinemaConu. Podle ní jde o „splněný sen“ i velkou odpovědnost vůči odkazu celé série.

Nový Bond bude v pořadí sedmým hercem, který se této výzvy ve filmové sérii zhostí. Před Craigem roli ztvárnili Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton a Pierce Brosnan. Právě Brosnana, Daltona i Craiga pomáhala v minulosti obsadit dlouholetá castingová režisérka série Debbie McWilliamsová. Teď se zdá, že klíč k další éře agenta 007 dostává do rukou Nina Goldová.

Vstoupit do diskuse

Už nemusíme všechno vydržet a zvládat jako naše mámy, říká Tereza Ramba

Nejčtenější

Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář

David Koller a Petr Janda se potkali před posledním rozloučením s hudebníkem a...

Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...

KVÍZ: Nám totiž nic cizího není lidský. Znáte dobře nesmrtelnou komedii Světáci?

Film Světáci (1969) a spolupráce Jiřího Sováka s Janem Libíčkem (vlevo) a...

„Léta razím teorii, že prakticky na každou životní situaci jde aplikovat výrok z nesmrtelné komedie Světáci, kterou si v televizi můžete zopakovat 8. a 9. května. V tomto filmu opravdu platí ‚co...

Škoda, že jsi natáčela jiný film. Herečka žaluje režiséra Avatara za krádež obličeje

Herečka Q’orianka Kilcher (ve výřezu) si stěžuje, že její rysy použil Cameron...

Oscarový režisér James Cameron bude nejspíš v souvislosti s Avatarem čelit pořádnému problému. Herečka Q’orianka Kilcherová ho u kalifornského soudu žaluje kvůli neoprávněnému využití jejích...

Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize, uspěl s emotivní baladou Crossroads

Daniel Žižka se s písní "CROSSROADS" probojoval do druhého semifinále soutěže...

Zpěvák Daniel Žižka uspěl ve Vídni v druhém semifinálovém večeru 70. ročníku hudební soutěže Eurovision Song Contest se skladbu Crossroads. Zazpívá tak na finálovém večeru, který se bude konat v...

Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory

Z filmu Čarodějův učeň

Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.

Hledá se James Bond. Amazon udělal další krok k výběru nového agenta 007

James Bond

Kdo bude dalším agentem 007? Tvůrci příští bondovky si k pátrání po budoucím představiteli Jamese Bonda, který naváže na éru Daniela Craiga, přizvali na pomoc jednu z nejuznávanějších castingových...

15. května 2026  11:56

American Horror Story chystá 13. řadu. Tvůrce potvrdil návrat nečekané hvězdy

American Horror Srory: Apocalypse (2018)

Tvůrci American Horror Story Ryan Murphy a Brad Falchuk vypustí v září do světa už třináctou sérii oblíbené děsivé show, pro kterou potvrdili účast celé plejády hvězd. Fanoušci by se po několika...

15. května 2026

Eurovize 2026: Česko je ve finále. Kdy sledovat přenos z Vídně a jak posílat hlasy

Trofej pro vítěze 70. ročníku hudební soutěže Eurovize ve Vídni 2026

Česko je po třech letech ve finále Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka uspěl s písní Crossroads a postoupil mezi 25 finalistů, kteří se v sobotu 16. května utkají o křišťálový mikrofon.

15. května 2026  8:28

Je přitroublý po svém tvůrci, vzorem mu byla vzácná rasa. Maxipes Fík slaví 50 let

Ústřední postavy seriálu – Maxipes Fík a jeho kamarádka Ája.

Měl se jmenovat Rek a mělo to být malé roztomilé štěňátko. Vyrostl z něj obří maxipes, říkalo se mu Fík a kromě toho, že rád mluvil, taky řídil a byl mistrem skoku pro něco. Jedna z nejvtipnějších...

15. května 2026  8:08

KVÍZ: Bambitka, bratři a vodáci. Znáte filmy a seriály Tomáše Kluse?

Tomáš Klus a Kateřina Kosová v pohádce Tři bratři

Písničkář, ale také filmový a seriálový herec Tomáš Klus slaví v pátek 15. května čtyřicáté narozeniny. Při této příležitosti si v následujícím kvízu připomeňte nikoliv jeho kariéru hudební a...

vydáno 15. května 2026

Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize, uspěl s emotivní baladou Crossroads

Daniel Žižka se s písní "CROSSROADS" probojoval do druhého semifinále soutěže...

Zpěvák Daniel Žižka uspěl ve Vídni v druhém semifinálovém večeru 70. ročníku hudební soutěže Eurovision Song Contest se skladbu Crossroads. Zazpívá tak na finálovém večeru, který se bude konat v...

14. května 2026  20:40,  aktualizováno  22:51

RECENZE: Animovaná Farma zvířat sice dětem neublíží, ale mohou zívat

40 % Premium
Z filmu Farma zvířat

Andy Serkis, kultovní Glum z Pána prstenů, se coby režisér a producent podepsal pod animovanou Farmu zvířat. Slavné knižní podobenství George Orwella o hrozbě totality přizpůsobil dětskému publiku,...

14. května 2026

Seriál Monyová na Oneplay: Kdy má premiéru, kolik má dílů a kdy ho sledovat

Šatna, světla, líčení a rutina před vystoupením, jenže v očích už je vidět, že...

Životní příběh spisovatelky Simony Monyové míří na obrazovky. Nová šestidílná minisérie Monyová s Terezou Rambou v hlavní roli ukáže vzestup jedné z nejčtenějších českých autorek, ale i její tragický...

14. května 2026  15:15

Nick Cave, Sting či Tom Odell. Festival Metronome Prague láká na hvězdy

Koncert Nicka Cavea v O2 areně (17. října 2024).

Hudební festival Metronome Prague nabídne ve dnech 19. až 21. června v Letňanech na třech scénách desítky vystupujících. Hlavními taháky budou Nick Cave and the Bad Seeds, Sting či písničkář Tom...

14. května 2026  14:25

RECENZE: Fanouškovské uspokojení. Dokument o Iron Maiden se vyhýbá temným chvílím

Premium
Snímek z dokumentu Iron Maiden: Burning Ambition

Pět desetiletí už na hudební scéně působí britská heavy metalová kapela Iron Maiden. Celovečerní dokumentární snímek Iron Maiden: Burning Ambition mapuje její kariéru s vrcholy, pády, emotivními...

14. května 2026

Vánoční Gala Balet přiveze do Česka Labutí jezero, Louskáčka i Korzára

Vánoční Gala Balet vás zve na okouzlující cestu do světa klasického tance.

Vánoční Gala Balet zavede v prosinci diváky v pěti sálech napříč Českem na okouzlující cestu světem klasického tance, kde se na jednom jevišti setkávají ty nejkrásnější momenty světových baletních...

14. května 2026  12:42

Tomáš Klus ruší nejbližší koncerty. Na videu vylíčil zdravotní potíže

Na festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří vystoupil i zpěvák Tomáš Klus. (srpen...

Zpěvák a písničkář Tomáš Klus musel ze dne na den zrušit několik plánovaných koncertů kvůli zdravotním problémům. Lékaři mu objevili hematom na hlasivkách, kvůli kterému momentálně nemůže zpívat.

14. května 2026  11:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.