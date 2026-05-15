Po odchodu Daniela Craiga ze známé franšízy zůstává otázka nového představitele Jamese Bonda jedním z nejsledovanějších témat filmového průmyslu. Společnost Amazon MGM Studios nyní vzkázala, že proces výběru je v pohybu.
„Hledání příštího Jamese Bonda začalo. Během castingového procesu neplánujeme komentovat konkrétní detaily, ale těšíme se, až se s fanoušky 007 podělíme o další novinky, jakmile nastane správný čas,“ uvedlo studio v prohlášení.
Podle informací serverů Variety a Deadline má s výběrem nové tváře britského agenta pomoci Nina Goldová. Její angažmá dává smysl i vzhledem k tomu, že patří k nejzkušenějším osobnostem ve svém oboru a opakovaně pracovala na rozsáhlých projektech s mimořádným fanouškovským očekáváním.
Vedle obsazování světa Westerosu v Hře o trůny se podílela také na seriálu Koruna a pěti filmech z franšízy Star Wars, včetně snímku Síla se probouzí, kde pomohla najít představitelku hlavní role Rey Daisy Ridleyovou.
Goldová má za sebou i práci na filmech Bídníci, Marťan či Konkláve. Nedávno získala oscarovou nominaci za film Hamnet, a to v roce, kdy americká Akademie poprvé udělovala cenu za casting.
Kdo převezme legendární roli?
Novou bondovku připravuje režisér Denis Villeneuve, tvůrce Duny, Příchozích a Sicaria. Produkovat ji budou Amy Pascalová, známá díky filmům se Spider-Manem, a David Heyman, který stál u série Harry Potter. Scénář píše Steven Knight, autor Gangů z Birminghamu, a výkonnou producentkou je Tanya Lapointová, Villeneuveova spolupracovnice z Duny.
Kdy začne hlavní vlna konkurzů, zatím není zcela jasné. Zatímco některé informace mluví o tom, že první herecké zkoušky už v posledních týdnech probíhaly, jiné zdroje upozorňují, že plnohodnotné konkurzy přijdou až poté, co Villeneuve a Knight dokončí poslední úpravy scénáře.
Spekulace o možných kandidátech se ovšem rozběhly už dávno. Mezi často zmiňovanými jmény se objevovali například Jacob Elordi, Callum Turner nebo Aaron Taylor-Johnson. Studio však zatím nic nekomentuje a naznačuje, že si chce dát s rozhodnutím čas.
Šéfka filmové divize Amazon MGM Courtenay Valentiová už dříve uvedla, že studio k nové kapitole přistupuje s mimořádnou opatrností. „Dáváme si na tom záležet a postupujeme s velkým respektem,“ řekla na CinemaConu. Podle ní jde o „splněný sen“ i velkou odpovědnost vůči odkazu celé série.
Nový Bond bude v pořadí sedmým hercem, který se této výzvy ve filmové sérii zhostí. Před Craigem roli ztvárnili Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton a Pierce Brosnan. Právě Brosnana, Daltona i Craiga pomáhala v minulosti obsadit dlouholetá castingová režisérka série Debbie McWilliamsová. Teď se zdá, že klíč k další éře agenta 007 dostává do rukou Nina Goldová.