Jaký bude TV program na Štědrý den? Kde sledovat Kevina, Pelíšky či Anděla Páně

Ivana Vaňkátová
  5:00
Televizní program na Štědrý den 24. prosince 2025 je plný pohádek, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Představte si to: venku se setmělo, stromeček září, z krbu sálá teplo a pod ním už netrpělivě čekají dárky. Aby byla ta pravá vánoční atmosféra dokonalá, stačí už jen usednout s dětmi k obrazovce.
Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)

Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990) | foto: © 20th Century Fox

Z pohádky Princezna zakletá v čase 2
Pohádka Nesmrtelná teta z roku 1993
Helena Vondráčková v pohádce Šíleně smutná princezna (1968)
Stella Májová jako princezna Zpěvanka v pohádce Byl jednou jeden král
11 fotografií

Televizní program na Vánoce 2025 je letos mimořádně silný, proto si připravte cukroví a teplý čaj. Odpoledne nesmí chybět nestárnoucí klasika Šíleně smutná princezna, v podvečer očekávaná premiéra pohádky Záhada strašidelného zámku na ČT1 a večer nastává těžká volba: český hit Anděl Páně 2, nebo americká kultovní komedie Sám doma?

Jedna z hlavních otázek letošních Vánoc má odpověď. Kdy se vysílá Popelka a Anděl Páně

Připravili jsme pro vás detailní přehled všech svátečních pořadů, které zaručeně zpříjemní čekání na Ježíška!

Dopoledne a čas oběda

Probuzení ve dni vánočním je ideální pro postupné naladění se na sváteční atmosféru. Však také TV program nabízí směs animovaných hitů i tradičních pohádek. V těchto hodinách začíná ta pravá pohádková jízda.

ČasCo dávají?ProgramŽánr a rok výroby
6:00Jak vycvičit draka 3NovaAnimovaný / 2019
6:05Princezna zakletá v čase 2PrimaPohádka / 2022
6:15PopelkaČT1Pohádka / 1969
7:35Šmankote, babičko, čaruj!NovaPohádka / 1998
7:55MicimutrČT1Pohádka / 2011
8:50Princ BajajaNovaPohádka / 1971
9:05Lízin let do nebePrimaRomantické drama / 1937
9:30Nesmrtelná tetaČT1Pohádka / 1993
10:25Z pekla štěstíNovaPohádka / 1999
11:10O princezně Jasněnce a létajícím ševciČT1Pohádka / 1987
11:25Když draka bolí hlavaPrimaPohádka / 2018
12:40Tajemství staré bambitkyČT1Pohádka / 2011
12:40ŘachandaNovaPohádka / 2016

Z pohádky Princezna zakletá v čase 2

Pohádka Nesmrtelná teta z roku 1993

Odpolední klasika

Na Štědrý den odpoledne jsou už děti netrpělivé, zklidní je pohádky jako Shrek, větší diváci si určitě nenechají ujít Cestu do Ameriky, kdy bohatý africký princ v chudém Queensu štěstí našel. V odpoledních hodinách, kdy se chystá večeře, tak nastává to pravé televizní hodování.

Šíleně smutná princezna (1968), 14:05 na ČT1
Hudební pohádka s chytlavými písničkami v podání Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře v hlavních rolích princezny a prince. Jak už to tak v pohádkách bývá, navzdory dvorním intrikám si najdou cestu k sobě.

Byl jednou jeden král (1954), 15:35 na ČT1
Legendární adaptace pohádky Boženy Němcové Sůl nad zlato. S nezapomenutelným hereckým duem Jan Werich a Vlasta Burian jde o základní kámen české kinematografie, který o Vánocích zkrátka nesmí chybět.

Helena Vondráčková v pohádce Šíleně smutná princezna (1968)

Stella Májová jako princezna Zpěvanka v pohádce Byl jednou jeden král

Císařův pekař (1951) a 18:55 Pekařův císař (1951), 17:15 na TV Nova
Legendární dvoudílný film s Janem Werichem, který se na Štědrý den vrací každý rok. Vypráví o císaři Rudolfovi II., jeho pekaři Matějovi a legendárnímu Golemovi.

Nataša Gollová a Jan Werich a ve filmu Císařův pekař

Jan Werich ve filmu Císařův pekař

ČasCo dávají?ProgramŽánr a rok výroby
13:40PopelkaPrimaRomantická komedie / 2015
14:05Šíleně smutná princeznaČT1Hudební pohádka / 1968
14:45Doba ledová: Mamutí VánoceNovaAnimovaný / 2011
15:10ShrekNovaAnimovaný / 2001
15:35Byl jednou jeden králČT1Pohádka / 1954
15:45Pyšná princeznaPrimaPohádka / 1952
17:15Krakonošovo tajemstvíČT1Pohádka / 2022
17:15Císařův pekařNovaHistorický film / 1951
17:50Cesta do AmerikyPrimaKomedie / 1988
18:55Pekařův císařNovaHistorický film / 1951

Hlavní večerní vysílání: vrchol Štědrého dne

A je to tady! Dárky jsou vybalené a rodina se schází u televize. Večerní slot je tradičně nejnabitější a nabízí žánrovou rozmanitost pro děti i dospělé.

Záhada strašidelného zámku (2025), 19:00 na ČT1
Tradiční exkluzivní premiéra nové vánoční pohádky. Letošní rok se můžeme těšit na příběh plný tajemství a strašidel.

Sám doma (1990), 20:15 na TV Prima
Páčidla vzhůru! Americká vánoční klasika o malém Kevinovi McCallisterovi, kterého rodina omylem zapomene doma a on musí bránit dům před zloději. Podaří se mu ho ubránit i letos?

Jiří Mádl a Pavel Kříž v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Daniel Stern a Joe Pesci ve filmu Sám doma (1990)

Anděl Páně 2 (2016), 20:30 na ČT1
Pokračování moderního hitu. Anděl Petronel a čert Uriáš se opět propadají z nebe, tentokrát kvůli jablku ze Stromu poznání. Pohádka skvěle balancuje humor a vánoční poselství.

Láska nebeská (2003), 22:05 na TV Nova
Pro rodiče, kteří se po uspání dětí rádi přesunou k dospělejší romantice, je tu tato kultovní britská romantická komedie. Sleduje deset propletených milostných příběhů v předvánočním Londýně a je ideální k posezení u vína a cukroví.

Z natáčení pohádky Anděl Páně 2

Hugh Grant, Billy Campbell, Martine McCutcheonová ve filmu Láska nebeská (2003)

ČasCo dávají?ProgramŽánr a rok výroby
19:00Záhada strašidelného zámkuČT1Pohádka (Premiéra)
20:15Tři bratřiNovaPohádka / 2014
20:15Sám domaPrimaVánoční komedie / 1990
20:30Anděl Páně 2ČT1Pohádka / 2016
22:05Láska nebeskáNovaRomantická komedie / 2003
22:10PelíškyČT1Komedie / 1999
22:25Poslední zakázkaPrimaFilm / 2025

Ať už se rozhodnete pro klasický příběh o soli a lásce, nebo pro moderní dobrodružství nebeských hrdinů, pamatujte, že program na Štědrý den je jen kulisou. To nejdůležitější se odehrává ve vašem obývacím pokoji – společné chvíle, vůně cukroví a radost z rozbalování dárků. Vypněte tedy mobily, nespěchejte a užijte si tu pravou vánoční pohodu.

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

