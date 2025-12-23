Televizní program na Vánoce 2025 je letos mimořádně silný, proto si připravte cukroví a teplý čaj. Odpoledne nesmí chybět nestárnoucí klasika Šíleně smutná princezna, v podvečer očekávaná premiéra pohádky Záhada strašidelného zámku na ČT1 a večer nastává těžká volba: český hit Anděl Páně 2, nebo americká kultovní komedie Sám doma?
Jedna z hlavních otázek letošních Vánoc má odpověď. Kdy se vysílá Popelka a Anděl Páně
Připravili jsme pro vás detailní přehled všech svátečních pořadů, které zaručeně zpříjemní čekání na Ježíška!
Dopoledne a čas oběda
Probuzení ve dni vánočním je ideální pro postupné naladění se na sváteční atmosféru. Však také TV program nabízí směs animovaných hitů i tradičních pohádek. V těchto hodinách začíná ta pravá pohádková jízda.
|Čas
|Co dávají?
|Program
|Žánr a rok výroby
|6:00
|Jak vycvičit draka 3
|Nova
|Animovaný / 2019
|6:05
|Princezna zakletá v čase 2
|Prima
|Pohádka / 2022
|6:15
|Popelka
|ČT1
|Pohádka / 1969
|7:35
|Šmankote, babičko, čaruj!
|Nova
|Pohádka / 1998
|7:55
|Micimutr
|ČT1
|Pohádka / 2011
|8:50
|Princ Bajaja
|Nova
|Pohádka / 1971
|9:05
|Lízin let do nebe
|Prima
|Romantické drama / 1937
|9:30
|Nesmrtelná teta
|ČT1
|Pohádka / 1993
|10:25
|Z pekla štěstí
|Nova
|Pohádka / 1999
|11:10
|O princezně Jasněnce a létajícím ševci
|ČT1
|Pohádka / 1987
|11:25
|Když draka bolí hlava
|Prima
|Pohádka / 2018
|12:40
|Tajemství staré bambitky
|ČT1
|Pohádka / 2011
|12:40
|Řachanda
|Nova
|Pohádka / 2016
Odpolední klasika
Na Štědrý den odpoledne jsou už děti netrpělivé, zklidní je pohádky jako Shrek, větší diváci si určitě nenechají ujít Cestu do Ameriky, kdy bohatý africký princ v chudém Queensu štěstí našel. V odpoledních hodinách, kdy se chystá večeře, tak nastává to pravé televizní hodování.
Šíleně smutná princezna (1968), 14:05 na ČT1
Hudební pohádka s chytlavými písničkami v podání Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře v hlavních rolích princezny a prince. Jak už to tak v pohádkách bývá, navzdory dvorním intrikám si najdou cestu k sobě.
Byl jednou jeden král (1954), 15:35 na ČT1
Legendární adaptace pohádky Boženy Němcové Sůl nad zlato. S nezapomenutelným hereckým duem Jan Werich a Vlasta Burian jde o základní kámen české kinematografie, který o Vánocích zkrátka nesmí chybět.
Císařův pekař (1951) a 18:55 Pekařův císař (1951), 17:15 na TV Nova
Legendární dvoudílný film s Janem Werichem, který se na Štědrý den vrací každý rok. Vypráví o císaři Rudolfovi II., jeho pekaři Matějovi a legendárnímu Golemovi.
|Čas
|Co dávají?
|Program
|Žánr a rok výroby
|13:40
|Popelka
|Prima
|Romantická komedie / 2015
|14:05
|Šíleně smutná princezna
|ČT1
|Hudební pohádka / 1968
|14:45
|Doba ledová: Mamutí Vánoce
|Nova
|Animovaný / 2011
|15:10
|Shrek
|Nova
|Animovaný / 2001
|15:35
|Byl jednou jeden král
|ČT1
|Pohádka / 1954
|15:45
|Pyšná princezna
|Prima
|Pohádka / 1952
|17:15
|Krakonošovo tajemství
|ČT1
|Pohádka / 2022
|17:15
|Císařův pekař
|Nova
|Historický film / 1951
|17:50
|Cesta do Ameriky
|Prima
|Komedie / 1988
|18:55
|Pekařův císař
|Nova
|Historický film / 1951
Hlavní večerní vysílání: vrchol Štědrého dne
A je to tady! Dárky jsou vybalené a rodina se schází u televize. Večerní slot je tradičně nejnabitější a nabízí žánrovou rozmanitost pro děti i dospělé.
Záhada strašidelného zámku (2025), 19:00 na ČT1
Tradiční exkluzivní premiéra nové vánoční pohádky. Letošní rok se můžeme těšit na příběh plný tajemství a strašidel.
Sám doma (1990), 20:15 na TV Prima
Páčidla vzhůru! Americká vánoční klasika o malém Kevinovi McCallisterovi, kterého rodina omylem zapomene doma a on musí bránit dům před zloději. Podaří se mu ho ubránit i letos?
Anděl Páně 2 (2016), 20:30 na ČT1
Pokračování moderního hitu. Anděl Petronel a čert Uriáš se opět propadají z nebe, tentokrát kvůli jablku ze Stromu poznání. Pohádka skvěle balancuje humor a vánoční poselství.
Láska nebeská (2003), 22:05 na TV Nova
Pro rodiče, kteří se po uspání dětí rádi přesunou k dospělejší romantice, je tu tato kultovní britská romantická komedie. Sleduje deset propletených milostných příběhů v předvánočním Londýně a je ideální k posezení u vína a cukroví.
|Čas
|Co dávají?
|Program
|Žánr a rok výroby
|19:00
|Záhada strašidelného zámku
|ČT1
|Pohádka (Premiéra)
|20:15
|Tři bratři
|Nova
|Pohádka / 2014
|20:15
|Sám doma
|Prima
|Vánoční komedie / 1990
|20:30
|Anděl Páně 2
|ČT1
|Pohádka / 2016
|22:05
|Láska nebeská
|Nova
|Romantická komedie / 2003
|22:10
|Pelíšky
|ČT1
|Komedie / 1999
|22:25
|Poslední zakázka
|Prima
|Film / 2025
Ať už se rozhodnete pro klasický příběh o soli a lásce, nebo pro moderní dobrodružství nebeských hrdinů, pamatujte, že program na Štědrý den je jen kulisou. To nejdůležitější se odehrává ve vašem obývacím pokoji – společné chvíle, vůně cukroví a radost z rozbalování dárků. Vypněte tedy mobily, nespěchejte a užijte si tu pravou vánoční pohodu.