Co u Lukáše Vaculíka rozhodlo, že se k již zajeté „vyšehradí partě“ rozhodl přidat? „Určitě to, že mi s nimi bylo dobře už na první schůzce. Víte, ona se doba změnila. Dřív bylo na natáčení víc času. Dneska jsou to dostihy. A já nejsem typ, co zvládne být dvanáct hodin soustředěný jen na roli. Potřebuju někde s někým zablbnout a prohodit pár slov. Takže si vybírám projekty podle toho, s kým budu. Lidi jsou pro mě teď často důležitější než role,“ vysvětluje.

Jakub Štáfek, který je i režisérem filmu, dodává, že právě toto nastavení sdílí celý jejich tvůrčí tým. „Dostali jsme se do fáze, kdy chceme pracovat s kamarády a můžeme nechat ego za dveřmi,“ říká.

I příjemná atmosféra na place však něco stojí. A to doslova. Sháněly se peníze na druhý díl jednodušeji po úspěchu prvního? „Člověk by řekl, že ano, ale realita je komplikovanější. V televizi nebo u partnerů jsme naráželi. Lidé z marketingu nám říkali: super, jdeme do toho, načež je právní oddělení zastavilo s tím, že s tímto projektem se určitě spojit nemůžeme. Chce to prostě koule jít do toho s námi,“ směje se Štáfek.

V rozhovorech k prvnímu Vyšehradu představitel Laviho často čelil otázkám o hyperkorektnosti a hranicích humoru. Myslí, že se tentokrát budou opakovat? „Máme se tady jako prasata v žitě. Mně přijde, že si ve finále vlastně můžeme dělat, co chceme. Žádné šrouby se neutahují. Tehdy tu možná mohly být nějaké náznaky hyperkorektnosti, ale teď už to nevnímám. A ty občasné řeči o tom, že se vracíme do totality? To je urážka. Když to někdo vysloví, tak si hned říkám: tak ty jsi blázen a vůbec nevíš, co ten pojen znamená a co se tu tehdy dělo,“ říká.

Natáčení Vyšehradu se tentokrát přesunulo i za hranice Česka a mimo jiné také do Argentiny, rodné země Diega Maradony, kde dodnes mnoha oblastem vládnou pouliční gangy. Promítlo se to i do natáčení? „Dva bloky od natáčení se střílelo ze samopalu. Byli tam nějací gangsteři na motorkách, co jezdili kolem dokola a jak to tak bývá, jeden z těch místních lock-upáků byl členem nějakého gangu nebo mafie a za úplatek se postaral, aby se nám nic nestalo,“ popisuje Štáfek.

A kde je teď Lavi? Po intenzivním natáčení si Jakub Štáfek od svého fotbalového hrdiny dal pauzu. „Byl jsem z něj trochu unavený. Ale teď, pár dní před premiérou, se zase vrací. Máme naplánovanou roadshow, jejíž je Lavický tváří, rozhodně to už ale nebude takový zápřah jako na natáčení,“ přibližuje.

A kdo dorazí na premiéru, která se koná týden před uvedením filmu do kinodistribuce? Lavi, nebo Kuba Štáfek? Herec odpovídá s úsměvem: „Přijde Kuba. A možná potom na afterparty i Lavi.“ A co Lukáš Vaculík? Dorazí on, nebo trenér Šebek? „Mám doma pěknou teplákovku, tak že by možná zvítězil trenér? Uvidíme.“

V rozhovoru se dál dozvíte, jak se proměňuje rychlost i způsob natáčení i nebo čím konkrétně Lukáše Vaculíka tvůrci Vyšehradu na prvním setkání zaujali. Pánové také vzpomněli na Lukášovu neteř Šárku Krausovou, která ve filmu hraje Laviho partnerku nebo způsob, jakým se film stříhá a jak se to promítá do jeho dynamiky.