Štáfkovi jsem se dlouho podbízel, říká Jakub Děkan. Dotočil dvojku Vyšehradu

Až se oba pánové setkali loni na podzim ve Všechnopárty Karla Šípa a následná nabídka už tentokrát opravdu přišla. V novém Vyšehradu se má Lavi v podání Jakuba Štáfka dostat blíže k vesnickému fotbalu. Natáčení začalo na severu Čech na hřišti u obce Bořislav, kde se Děkan stal součástí fiktivního týmu FK Smrkov.

„Miluju vesnický fotbal a myslím si, že je strašná škoda, že jeho tradice nějakým způsobem skomírá. Třeba v Libereckém kraji vidím, že má spoustu týmů problémy se vůbec poskládat. Mladí kluci už mají spoustu jiných možností vyžití. A taky chybí větší finanční podpora a obecně myslím, že vesnický fotbal není tak stabilní, jako býval,“ popisuje.

Teď ale zpátky k natáčení. Stejně jako mnohé debutanty u filmu i Jakuba Děkana na place překvapila dlouhá čekání a prostoje. „Nikdy jsem nezažil víc čekání. Já z toho byl úplně hotový... Když si vezmu v jaké míře soustředěnosti musí být opravdoví herci... pamatovat si scénář, repliky, tak opravdu před nimi dává klobouk dolů. Mně se za ty první dva dny natáčení kompletně rozhodil režim, až jsem si říkal, že jestli já tohle to dotočím, tak už zvládnu všechno,“ směje se.

Stýská se mi, to jsem nečekal

Překvapením pro zpěváka byla také atmosféra na natáčení: „Šel jsem do toho docela s velkým respektem. Celkem jsem se bál a teď musím s otevřeným srdcem říct, že bylo fantastické, jak nás neherce filmaři přijali. Ani trochu jsem nedoufal, že by to mohlo být takhle pozitivní a že se mi po tom bude stýskat,“ popisuje.

Na podzim Jakub Děkan plánuje turné k deseti letům na scéně. „Chci to brát jako velké poděkování. Své kapele, blízkým, kamarádům a hlavně fanouškům, kteří nás podporují celou dobu. Pokud si vybrali tohohle kluka, tedy mě, že budou mít rádi, tak to s ním občas měli dost složité, takže si myslím, že by to mohlo být dost dojemné,“ popisuje.

„Snažím se, aby mě fanoušci poznali. Cítili nějakou autenticitu,“ dodává. Zároveň však přiznává, že byly časy, kdy jeho „upřímnost a otevřenost“ vůči publika byla falešná a účelová. „Viděl jsem, jak dobře funguje, tak jsem toho používal. Ve výsledku jsem ale samozřejmě nežil, co jsem hlásal. Změnilo se to až v poslední třech letech,“ přibližuje svůj zlom v životě i kariéře.

V rozhovoru se dál dozvíte, jestli pro Jakuba Děkana bylo náročné učit se své dialogy, kolik času strávil na place a jestli mohl improvizovat. Popsal také, jak posloužil se svou fotbalovou odborností a kam se podle něj v novém filmu posouvá humor. Řeč v závěru přišla i na reality show, které jsou Jakubovým velkým koníčkem a možný song, který by mohl napsat pro Laviho.