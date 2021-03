RECENZE: Povrchní, ale zábavný film. Jako v bavlnce kraluje Rosamund Pike

Na světě jsou jen dva typy lidí – ti, kteří berou a ti, kterým je bráno. A pokud na tuto hru režiséra a scenáristy J Blakesona diváci nepřistoupí hned na začátku, nemá smysl sledovat nový thriller z produkce Netflixu dál. Bez iritujících zkratek a zjednodušení by atraktivní příběh profesionální opatrovnice vysávající konta i duše svých klientů Marly Graysonové, fungoval jen stěží. Alespoň v dané škatulce kriminálně-komediálního thrilleru.



Princip je jednoduchý – zkorumpovaná lékařka dohodí Marle a její agentuře vhodného seniorního adepta na zbavení svéprávnosti, ideálně bohatého, bez mnoha příbuzných a na hranici demence. Soudce na základě doporučení vydá příkaz a zvolí Marlu za zákonného zástupce. Ta už pak doprovozena policejní hlídkou zaklepe na dveře domu toho či onoho budoucího klienta a eskortuje jej do nasmlouvaného pečovatelského domu, zatímco její kolegyně Fran začíná pomalu sčítat majetky. V případě nejnovější svěřenkyně však obě dámy brzy zjistí, že šláply do vosího hnízda.



Tolik k zápletce, která má děr více než silonky středoškolačky po plesové noci. Na druhou stranu – Blakesonovo drama má také atraktivní vizuální pojetí, promyšlené tempo vyprávění, skvělou hudbu Marca Canhama a hlavně znamenité herecké obsazení.

Už úvodní pousmání Rosamund Pike nad zoufajícím synem jedné z klientek značí, že jestli nic jiného, bude tento film minimálně jejím hereckým koncertem.

Charaktery přitom Blakeson zas až tak promyšlené nemá – o motivacích jeho hrdinů se divák nedozvídá téměř nic a když už ano, jsou to šablonovitá klišé. To samé by se navíc dalo říct i o vyobrazení Marliny emancipace a síly, jež zavání vyprázdněnou proklamací. Přitom se tu pracuje s tak vděčnými náměty – manipulací, hodnotami, zkorumpovatelností a touhou po úspěchu.

Jako v bavlnce VB, 2020, 118 min Režie: J Blakeson Scénář: J Blakeson Hrají: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González, Dianne Wiest a další Hodnocení­: 60 %

Pike začínala jako Bond Girl v Dnes neumírej, díky dramatu Zmizelá však dokázala, že jestli jí něco opravdu sedí, jsou to vyšinuté sociopatky. Zlatý glóbus, který o víkendu převzala za roli v Jako v bavlnce, jí tak opravdu zcela právem náleží. Před kamerou však excelují i Peter Dinklage, Dianne Westová a Eiza Gonzalesová.

Jako v bavlnce je proto ve finále zábavná, líbivá ale vesměs povrchní podívaná, která se tradičním americkým gangsterkám nemůže rovnat. Šance tam však byla. A celkem velká.