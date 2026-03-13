Jaké jsou nejoblíbenější filmy slavných Čechů? Amadeus, Podraz i Vinnetou

Zkuste někdy ve společnosti svých kamarádů nadhodit otázku, jaké se jim líbí filmy a které mají ze všech nejraději. Pokud čirou náhodou nejsou filmovými ignoranty, rozběhne se živá debata. Snad každý z nás má své favority, které ho v určité životní etapě nadchly natolik, že se na ně rád dívá znovu a znovu. Čeká na nejvýraznější scény, které už zná nazpaměť, ale dost možná taky pokaždé objeví něco dalšího zajímavého nebo pěkného, čeho si předtím nevšiml.
Jenže vybrat za celý život jeden jediný film, ten ze všech nejoblíbenější? No, panečku, to asi bude fuška, myslel jsem si, když jsem devíti známým osobnostem pokládal zdánlivě jednoduchou otázku: Který film máte na prvním místě?
Ale představte si, že to pro ně žádná fuška nebyla! V naprosté většině odpovídaly bez váhání. A navíc s nebývalou chutí. Ukázalo se, že dobrý film okouzlí stejně tak spisovatelku jako kaskadérku nebo špičkového kardiochirurga.
Ačkoliv česká tvorba dokáže v kinech a hlavně v televizích svou sledovaností zdatně konkurovat zahraniční, především americké produkci, mezi devíti filmy, které oslovení lidé jmenovali jako své celoživotní jedničky, byl jen jediný tuzemský, ostatní zahraniční. Kdybych chtěl bilanci 1:8 aspoň malinko vlastenecky vylepšit, mohl bych přispěchat s argumentem, že jeden z amerických filmů, který dostal osm Oscarů, natočil český režisér v Československu a že v malých rolích se objevili i naši herci. O kterém mimořádném díle je řeč? No ano, Formanův Amadeus z roku 1984, to je každému jasné.
Na film, který mají ze všech nejraději, jsem se ptal lidí z různých generací, nejmladšímu (písničkář Pokáč) je pětatřicet, nejstaršímu (kardiochirurg Pirk) už bylo sedmasedmdesát. A víte, co je zajímavé? Ve velké většině uvedli filmy, které poprvé viděli poměrně dávno – v minulém století, tři se dokonce natáčely už v šedesátých letech. Pouze jediný film vznikl až v 21. století, konkrétně v roce 2018, a jmenoval ho ten nejmladší, tedy Pokáč.
O čem to svědčí? O tom, že se v posledních letech netočí tak dobré věci jako v minulosti? Nebo že nás v mladším věku něco vydařeného upoutá víc a vryje se nám do srdce výrazněji? Na to bude mít asi každý z nás svou odpověď a tenhle článek rozhodně není žádným průzkumem o stavu světové kinematografie.
Bohem políbený
Takže komu se co líbilo? Začněme Formanovým Amadeem. Možná vás malinko udiví, že nejvíc uchvátil dlouholetou filmovou kaskadérku Hanu Dvorskou, která je najímána na zcela jiný žánr, tedy do scén v nejrůznějších thrillerech a akčních střílečkách.
„Amadeus se mi strašně líbil, silně na mě zapůsobil,“ vzpomíná Hana Dvorská na okamžik, kdy ho viděla poprvé. A se svou obvyklou upřímností pokračuje: „Víte, já jsem barbar, na koncertu klasické hudby jsem byla jenom párkrát, vždycky jsem poslouchala jinou muziku, na kterou se dá tancovat nebo která se může zpívat s kamarády u kytary. Prostě jsem nebyla ke klasice vychována. Ale potom jsem viděla Amadea a hrozně mě zaujalo, jaký byl Mozart ve své době rebel, dnešními slovy by se dalo říct i pankáč. A hudba, kterou skládal, je neuvěřitelná, kam se hrabou všichni ti nynější Mickové Jaggerové a další velké hvězdy. Mozarta opravdu políbil Bůh.“
Kaskadérka, trenérka a i v důchodovém věku neskutečně aktivní sportovkyně tvrdí, že díky filmu Miloše Formana poznala nádheru Mozartových skladeb, a kdykoliv je slyší, uvědomuje si, že vážná hudba nemusí být nuda. „Měli by si je poslechnout všichni takoví dutolebci, jako jsem já,“ směje se.
Mýlili byste se, pokud byste čekali, že jako dublerka slavných hereček v nebezpečných situacích chodí do kina na akční trháky. „Dřív jsem se na některé podívala. Třeba jsem jako kaskadérka točila hromadné scény ve velkofilmu Troja. Trvalo to měsíc a pak jsem se zahlédla asi na vteřinu v nějaké pranici. Taky jsem se šla podívat na Bídníky s Liamem Neesonem, tam jsem dělala jednoho z povstalců na barikádách. Ale teď už se na filmy, ve kterých dostávám práci, vůbec nedívám. Dubluju herečky v samých blbostech, točí se takové akční filmy, že když čtu jejich scénář, tak ani nechápu, kdo je klaďák a kdo záporák, protože všichni po sobě jenom střílejí a pořád něco vybuchuje. Ale pravdou je, že filmové a pyrotechnické efekty jsou už neuvěřitelně dokonalé.“
Profesor Jan Pirk při otázce na nejmilejší film měl ihned jasno. „To vám povím snadno. Vždycky se rád podívám na Podraz, protože je úžasný, celá jeho konstrukce a herecké výkony, a to jak Paula Newmana a Roberta Redforda, tak všech ostatních,“ rozplývá se špičkový kardiochirurg.
Skvělý americký komediálně-kriminální film z roku 1973 viděl pochopitelně nejprve v kině. „Pamatuju si, že když jsem ho sledoval poprvé, byl jsem ke konci celý smutný z toho, že sympatické hlavní hrdiny zastřelili. Naštěstí se vzápětí ukázalo, že šlo o skvěle zinscenované finále celého podfuku a střelba byla jen fingovaná,“ říká Jan Pirk.
V dalších letech viděl Podraz mockrát v televizi a rád se dívá znovu a znovu. „Kdybych na něj teď v televizním programu opět narazil, budu se dívat zas,“ dodává a otáčí se na svou ženu s otázkou, jestli by se dívala s ním. Paní Blanka Pirková přikyvuje, že určitě, Podraz má taky hodně ráda.
Je tam všechno
Stejně jako profesor Pirk ani populární moderátor Libor Bouček s odpovědí neváhá, vystřelí ji okamžitě. „Americká krása! Je to náhoda, zrovna dneska dopoledne jsem myslel na to, co je pro mě nejlepší film. Dospěl jsem k tomu, že Americká krása, a to i proto, že dá něco divákovi, ať se zrovna nachází v jakémkoliv životním období. V tomhle naprosto nadčasovém filmu je úplně všechno. Přestože je natočený v roce 1999, tedy před víc než čtvrtstoletím, jsou v něm příběhy, které žijeme i teď. Divák se může podle svého věku propojit s jeho postavami, ať už jsou to dorůstající děti, nebo když zestárne, tak s rolí otce, kterou výborně hraje Kevin Spacey. Z mého pohledu je Americká krása dnes ještě cennější, než byla při svém prvním uvedení.“
Film oceněný pěti Oscary vnímá Libor Bouček trochu jinak, než když ho viděl jako mladíček: „V tom je Americká krása geniální. Tehdy jsem ji chápal z pohledu teenagera a tolik jsem nerozuměl tomu, co dělá a říká Kevin Spacey, zato teď, v pětačtyřiceti, je mi už poselství filmového táty ve středním věku zcela jasné.“
O dva roky dřív než Americká krása vznikl americký thriller U-Turn, v němž hrají Sean Penn, Jennifer Lopezová, Nick Nolte a další hvězdy. „Viděla jsem spoustu skvělých filmů, ale když mám jmenovat jeden, bude to U-turn, Otoč to,“ říká Linda Finková, zpěvačka, muzikálová herečka a pedagožka na Pražské konzervatoři. Proč si ze všech vybrala jako nejlepší zrovna U-turn?
„Protože se mi při něm stalo něco, co jsem nikdy předtím nezažila. Je to úžasně napsaný drsný příběh, jedna dramatická událost střídá druhou, vraždí se, řežou se prsty, ale vyvrcholilo to tak, že jsem na konci dostala strašný záchvat smíchu, a to tak velký, až jsem se vzápětí rozplakala. Viděli mě u toho všichni lidi okolo a myslím, že můj bývalý manžel se za mě dost styděl.“ Asi to opravdu muselo vypadat divně, když se za manželčinu nezvyklou reakci styděl i tak otrlý srandista, jakým je Richard Genzer.
„Vy jste tenhle film neviděl?“ diví se Linda Finková, když se jí přiznávám, že U-turn neznám. Hned mi vřele doporučuje, abych se na něj určitě podíval. A nelze pochybovat, že je skutečně jejím favoritem – když mi krátce líčí jeho děj, sama se u toho pobaveně směje.
Byla to bomba!
Spoustu filmů má nakoukáno, jak její profese vyžaduje, herecká agentka Petra Vaněk Svarinská, jejíž agentura zastupuje na sedm desítek českých a slovenských herců. „Absolutně nejvýš řadím Blade Runner. Byla to bomba! Viděla jsem ho strašně dávno, jako ještě velmi mladá, asi šestnáctiletá holka a byl to pro mě velikánský zásah. Zamýšlela jsem se pak až do existenciální hloubky, uvažovala jsem nad tím, kdo vlastně jsem a co dává životu smysl,“ vypráví o kultovní akční sci-fi z roku 1982 s Harrisonem Fordem v hlavní roli.
„Pro mě je Blade Runner o identitě, o tom, co dělá člověka člověkem. Pokaždé, když se na něj znovu dívám, teď už s přibývajícím časovým odstupem, nacházím v něm i díky svému vývoji stále něco nového, žádný jiný film mě tolik nestrhl.“
Nejmladším filmem v našem dnešním výčtu je šest let stará dobrodružná komedie Zelená kniha, která získala tři Oscary. Asi není náhodou, že si ji zvolil nejmladší z oslovených – Jan Pokorný, zvaný Pokáč. „My na ni se ženou koukáme celkem pravidelně, vlastně je to jediný film, který sledujeme opakovaně,“ říká populární písničkář známý vtipnými texty. „Je to příběh o černošském umělci, který se v šedesátých letech vydává koncertovat na americký jih plný rasových předsudků. Na cestě ho doprovází bývalý vyhazovač, kterého skvěle hraje Viggo Mortensen.“
Film s manželkou viděli už asi desetkrát a pokaždé si u něj nostalgicky připomínají, že kdysi spolu trochu podobně jezdili na Pokáčova hudební vystoupení. Při nich Eliška Klučinová, bývalá atletická reprezentantka a muzikantova budoucí žena, pomáhala s organizací a prodávala Pokáčovy suvenýry. Teď už je to jinak – z Pokáče se stal velmi populární muž, který má kolem sebe tým spolupracovníků. A manželka Eliška má pro změnu kolem sebe dva malé syny.
A teď do pravěku
Nyní se už až do konce článku ponořme – s trochou nadsázky – do pravěku, tedy do šedesátých let minulého století. Prvním, kdo si zamiloval snímek z téhle dávné dekády, je filmový architekt Jan Vlček. Ačkoliv by prý mohl jmenovat spoustu vynikajících filmů, které ho nadchly, nepotřebuje se dlouho zamýšlet. „Jako první mi naskočilo dílo režiséra Sergia Leoneho s hudbou Ennia Morriconeho Tenkrát na Západě,“ vyzdvihuje legendární western z roku 1968, v němž zářili Henry Fonda, Claudia Cardinalová nebo Charles Bronson. „Já považuju Tenkrát na Západě za jeden z nejlepších filmů, který kdy v historii kinematografie vznikl. Viděl jsem ho v mládí, a kdykoliv na něj někde narazím, dívám se znovu.“
Důvod? „Je v něm všechno – lidské vztahy, chamtivost, nástup dravého kapitalismu... K tomu krásná Claudia Cardinalová a to vše rámované mimořádně výtvarným pohledem režiséra Leoneho. Při každém dalším zhlédnutí objevuju nové roviny a vždycky jsem znovu nadšen,“ vypráví Jan Vlček, který krom jiného učí na FAMU filmovou scénografii.
Zatímco tenhle proslulý western ho nadchl hned napoprvé, u jiných filmů to bývá odlišné. „Jsem profesně postižený, takže nejprve sleduju především to, jak tvůrci postupovali, snažím se jim nahlédnout do kuchyně. Až napodruhé jdu víc po emocích.“
Vraťme se o další tři roky zpět a pojďme na skok do Československa, kde najednou v době dočasného politického uvolnění vznikala skvělá díla takzvané nové vlny. „Filmem, který mě absolutně nejvíc ovlivnil, jsou bezesporu Lásky jedné plavovlásky,“ říká spisovatelka Martina Formanová, která je poprvé viděla až mnoho let po jejich premiéře.
„Bylo nám se sestrou šestnáct, sedmnáct let, když jsme – v touze získat umělecký rozhled – začaly chodit do brněnského filmového klubu. Naše snaha o rozhled však zpravidla narazila na avantgardní snímky, jejichž formě ani obsahu jsme nerozuměly,“ vypráví a dodnes si dobře pamatuje, že se Lásky jedné plavovlásky promítaly v kině, kam se šlo příšerně blátivou cestou.
„Otráveně jsem očekávala další kinematografický klenot, který nedokážu docenit, zatímco na plátně se začal odehrávat příběh, který byl – prostě o mně. O sestře. O důvěrně známých pocitech a situacích, navíc vyprávěný s humorem i pochopením. Vůbec jsem nemohla uvěřit, že film se líbí i našim intelektuálním přátelům; že umění může být takhle obyčejné. Hned druhý den jsem začala odebírat časopis Film a doba, o pět let později jsem se hlásila na scenáristiku na FAMU... a o dalších dvacet let později si vzala režiséra toho snímku. Vlastně si neumím představit, kam dál mě mohla ta blátivá cesta dovést.“
Jste v pořádku?
Dovolím si malou osobní vzpomínku, protože vdova po Miloši Formanovi trefila – aspoň pro mě – hřebíček na hlavičku. I já si přesně pamatuju, kdy a kde jsem nesmrtelné Lásky jedné plavovlásky viděl poprvé. Jako devatenáctiletý mladík jsem se na ně šel v roce 1979 podívat do jednoho z kin, kterých byla na Václavském náměstí spousta. Kdoví proč ho tehdy režim po dlouhé pauze dovolil promítat, ale v Praze to bylo pouze v okrajových částech města, a když už v centru, tak pouze dopoledne.
Přiznám se, že jsem o Formanovi ještě mnoho nevěděl a rovněž jsem nic mimořádného neočekával. V kině sedělo jenom několik diváků, jak říkám, bylo to dopoledne a navíc ve všední den. Ale zážitek jsme měli obrovský. Dodnes si vybavuju jednu ženu, která se při nenapodobitelné „postelové“ scéně rodičů a syna tak smála, že jsem měl skutečně obavy, aby si tím nějak neublížila.
Fenomén Vinnetou
Vůbec nejstarší film, který někdo jmenoval, je z roku 1962. Západoněmecký Poklad na Stříbrném jezeře a další pokračování s legendárním Vinnetouem a Old Shatterhandem. Pro koho byly dobrodružné příběhy apačského náčelníka a jeho bílého bratra nejsilnějším filmovým zážitkem v životě?
„Můj nejmilejší film? Pro mě to byl v dětství a mládí jednoznačně Vinnetou s Pierrem Bricem a Lexem Barkerem, s úžasně sugestivní hudbou Martina Böttchera, která je prostá, ale velmi efektivní a působivá,“ říká Jakub Hrůša, hudební ředitel Královské opery v Londýně.
„Když jsem v kině viděl Poklad na Stříbrném jezeře, úplně mě to vzalo! Později jsem viděl další mayovky v televizi, určitě nejoblíbenější byl první díl Vinnetou,“ pokračuje čtyřiačtyřicetiletý dirigent, který se už dokázal vypracovat mezi světovou elitu. „Měl jsem v té době celkově mayovské období a četl jsem hltavě všechny knihy Karla Maye. Zpětně mě rozčilovalo, kolik toho při natáčení vypustili a zkreslili, přesto jsem tyhle filmy velmi prožíval. V uplynulých letech jsem si dal už s mými dětmi druhou rundu a musím říct, že mi Vinnetou připadá pořád nadčasově milý.“
Jakub Hrůša přitom nezažil obří vlnu okouzlení Vinnetouem, která odstartovala v polovině šedesátých let, kdy se tyhle filmy začaly v Československu promítat. Děti si rázem hrály na indiány, každý kluk chtěl být buď Vinnetouem, nebo Old Shatterhandem, každá dívka Vinnetouovou sestrou Nšo-či nebo krásnou Ribannou, dcerou náčelníka Tah-ša-tungy.
Kdyby tomu snad mladší generace nevěřily, přidám aspoň několik výmluvných údajů. Poklad na Stříbrném jezeře, který rozpoutal vinnetouovskou horečku,se u nás poprvé hrál v pražském kině Alfa v pátek 8. května 1964. Promítal se tam až do září, rekordních devatenáct týdnů. Za rok jej po republice vidělo 4,8 milionu českých a 1,3 milionu slovenských diváků. To jsou skutečně fantastická čísla!