Velký třesk je zpět. Jak se (ne)povedly spin-offy a pokračování slavných seriálů

Všechny postavy ztvárňují herečtí představitelé, které známe z Teorie velkého třesku. Stuarta Blooma Kevin Sussman, Denise hraje Lauren Lapkusová, do role Berta Kibblera se vrátil Brian Posehn a Barry Kripke má opět tvář Johna Rosse Bowieho. Tvůrčí trio Chuck Lorre, Zak Penn a Bill Prady o Jak Stuart nezachránil vesmír hovořili jako o seriálu, na který by se rádi dívali hrdinové Teorie velkého třesku, a přirovnávali jej ke knižní komediální sci-fi sérii Stopařův průvodce po galaxii britského autora Douglase Adamse.
Na hraně karikatury se pohybující postavy se vyvinuly směrem mnohdy odporujícím jejich výchozím charakteristikám a ztratily to, co je činilo výlučnými.