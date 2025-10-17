Jeden natáčecí den trval 25 hodin v kuse. Jak se točí Zrádci 2?

Ivana Vaňkátová
  5:00
Druhá řada detektivní reality show Zrádci opět vtáhla české diváky do světa intrik, lží a psychologického tlaku. Zatímco na obrazovce sledujeme napínavý souboj věrných a zrádců, v zákulisí se koná obrovská a náročná logistická operace. Jak se točí Zrádci 2?

Snímek z druhé řady Zrádců | foto: Prima

Od neuvěřitelné délky natáčecích dnů po miliony korun za pronájem historické lokace – to je druhá řada show Zrádci. Nahlédněte pod pokličku jedné z nejnáročnějších televizních produkcí u nás.

Tajuplný Křivoklát jako království intrik

Stejně jako v první řadě si i pro tu druhou tvůrci vybrali ikonický hrad Křivoklát. Ten zde neslouží jen jako kulisa, ale jako ústřední scénografické zázemí, které dodává celé show temný a tajemný tón, jaký si formát žádá.

Z pořadu Zrádci (2024)

Přesunutí tak rozsáhlé produkce do historické památky s sebou nese obrovské náklady a nároky na logistiku:

  • Cena lokace: Pouhý pronájem hradu na dobu příprav a natáčení stál produkci přes čtyři miliony korun.
  • Armáda v zákulisí: Na hladkém chodu natáčení se podílelo více než 200 členů štábu.

Sedí Zrádci v křeslech z Křivoklátu? Natáčení reality show odhalilo nový rozměr hradu

25hodinový maraton: extrémní tempo natáčení

Druhá řada čítá dvanáct epizod, přičemž se celý příběh odehrál během pouhých třinácti dní natáčení.

Štáb i soutěžící tak fungovali v rytmu, který nenechal prostor pro odpočinek. Režisér Markus Krug v podcastu Vojty Kotka prozradil, že byly natočeny tisíce hodin materiálu a použilo se z nich jen přes deset hodin.

  • Tempo natáčení: Zatímco první díl se točil dva dny, všechny ostatní díly vznikaly v režimu 1 den = 1 epizoda.
  • Délka směn: Jeden natáčecí den vždy přesahoval 15 hodin.
  • Nejdelší natáčecí blok trval neuvěřitelných 25 hodin.

Takto dlouhé a intenzivní směny jsou nutné k tomu, aby se zachovala autenticita a aby se soutěžící udrželi pod konstantním psychologickým tlakem – nemají prostor k oddechu nebo strategickému přemýšlení mimo kameru.

Vojtěch Kotek v druhé řadě Zrádců

Casting pod drobnohledem: Psychologické testy

Dramaturgie show je postavena na dynamice lidských interakcí a schopnosti lhát pod tlakem. Proto byl casting extrémně náročný proces.

Režisér Markus Krug potvrdil, že v castingu je klíčová psychická odolnost kandidátů. Ti podstupovali zkoušky, které simulovaly situace, kdy měli zalhat nebo vést interakce pod tlakem, aby tvůrci zjistili, jak dokážou udržet přirozenost. Cílem je najít směs účastníků z lidu s celebritami, aby vznikla co největší diverzita konfliktů.

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Síla fanoušků: hůlka pro Kotka i vyprodaná kina

Už první řada vyvolala vlnu obrovského zájmu. Ačkoli Zrádci 2 startovali nejdříve na placené platformě Prima+, divácký ohlas byl okamžitý.

  • Speciální promítání: První díl byl také speciálně promítán v kinech Cinestar, přičemž vstupenky byly kompletně vyprodané.
  • Fanouškovská základna: Fenomén show vyvolal i velmi originální reakce. Ozvali se fanoušci, kteří pro moderátora Vojtěcha Kotka vytvořili ručně hůl, prsteny a bolo (šňůrka s ozdobnou přezkou typická pro westernový styl, která se nosí kolem krku).
Vítěz TV ceny 2025: Zrádci (Prima)

S takto intenzivním natáčením, obrovským nasazením štábu, vlnou emocí skvěle zvolených hráčů a dokonalého podkresu kulis hradu Křivoklát není divu, že se Zrádci 2 stávají ostře sledovaným televizním fenoménem.

Jeden natáčecí den trval 25 hodin v kuse. Jak se točí Zrádci 2?

Druhá řada detektivní reality show Zrádci opět vtáhla české diváky do světa intrik, lží a psychologického tlaku. Zatímco na obrazovce sledujeme napínavý souboj věrných a zrádců, v zákulisí se koná...

