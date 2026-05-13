Herec z amerického Oregonu, který se proslavil především v evropských hororech a fantasy filmech v průběhu kariéry spolupracoval s režisérskými velikány jako jsou Roman Polanski, John Milius, Ridley Scott, Miloš Forman nebo Jesús Franco.
Narodil se jako George Brown Randall 21. října 1926 v Oregon City na předměstí Portlandu. V pozdějším věku odešel do Los Angeles, kde se při svých prvních hereckých pokusech objevil v roce 1953 se po boku ikonické Marilyn Monroe v epizodě pořadu The Jack Benny Program na stanici CBS.
Po krátké kapitole v Hollywoodu se přesunul do Mexika. Zde dostal příležitost ve snímcích Slonovinová věž (1958), Nostradamus a ničitel monster (1962) a dvou celovečerních filmech s maskovaným superhrdinou wrestlerem Neutrónem.
Přes svůj americký původ se zamiloval do slunného Španělska, kam odjel a definitivně zakotvil v roce 1961. V madridské čtvrti Chamberí strávil přes šedesát let svého života.
Zde pod vedením režiséra Franca natočil i několik filmů, převážně erotických hororů jako Succubus (1968), Eugenia (1970), Hrabě Dracula(1970) s hvězdným hercem Christopherem Leem, Sexuální šaráda (1972), Pomsta doktora Mabuseho (1972), Upírka (1973) nebo Sexy sestry (1977).
Taylorovo filmové portfólio zahrnovalo také snímek režiséra Roberta Siodmaka Generál Custer (1967), Barbar Conan (1982), kde se objevil po boku Arnolda Schwarzeneggera, nebo malou roličku otroka ve velkofilmu Kleopatra (1963) v hlavní roli s hollywoodskou divou Elizabeth Taylorovou. „Když mrknete, neuvidíte mě, ale jsem tam,“ říkával o účasti v ikonickém snímku.
Před svou smrtí vydal paměti o jeho dlouhé herecké kariéře s názvem Mých 100 let kinematografie.