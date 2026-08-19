Jak Stallone k boxerovi a hollywoodské slávě přišel. Do kin míří snímek Já, Rocky

Když první díl Rockyho vstoupil v roce 1976 do kin, rozpoutal celosvětovou senzaci – získal tři ceny Oscar a z neznámého Stalloneho udělal hollywoodskou hvězdu první velikosti. Úspěch filmu si následně vyžádal ještě pět pokračování a tři navazující spin-offy s názvem Creed.
Já, Rocky ve svém zpracování ale ukazuje příběh před samotným zrodem legendy. Dobu, kdy pro mladého muže plného snů nebyla práce, sláva, miliony fanoušků ani úspěšná kariéra. Vše nakonec změnilo velké odhodlání a jeden zdařile napsaný scénář.
Stallone, který se před padesáti lety potýkal s vlastními existenčními problémy, vytvořil dílo, jenž svým příběhem okamžitě přilákalo pozornost filmových producentů. K finálnímu prodeji práv měl však jednu podmínku – musí si dříče Rockyho zahrát on sám. V rozhovorech se tehdy nechal slyšet, že k postavě nezlomného bijce má díky vlastním životním zkušenostem blíže, než se na první pohled může zdát.
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„Máte veliké štěstí, když v nějaké postavě najdete svého nejlepšího přítele, kterého jste vymyslel. Někoho, kdo vám pokaždé pomůže a nikdy vás neopustí. A Rocky je můj nejlepší přítel,“ řekl tehdy herec o své nejslavnější postavě.
Načasování připravovaného filmu přitom nemůže být symboličtější. Snímek půjde do kin přesně půl století poté, co se v roce 1976 objevil první Rocky a malého filmu o outsiderovi se stal celosvětový fenomén.
Mladého boxera si ve filmu zahraje Anthony Ippolito. Sekundovat mu zde budou také AnnaSophia Robbová, Matt Dillon, Stephan James, P. J. Byrne, Toby Kebbell nebo Jay Duplass. Režie se v tomto případě ujal Peter Farrelly, jehož snímek Zelená kniha získal v roce 2019 Oscara za nejlepší film.
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Ve světové premiéře se film představí na Torontském filmovém festivalu. Do českých kin přinese ho distribuční společnost Bioscop přinese 19. listopadu letošního roku.