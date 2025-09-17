Izraelské ceny vyhrál film o palestinském dítěti. Ministerstvo ihned zastavilo finance

„Skandální vítězství na ceremoniálu vyvolalo hněv mnoha izraelských občanů a vojáků, kteří zasvětili životy obraně vlasti,“ uvedlo ministerstvo kultury.
Na ceremoniál udílení Ofirových cen v úterý večer přišly podle deníku Haarec desítky filmařů v černých tričkách s nápisy „Dítě je dítě“ a „Zastavte válku“. Měl ho na sobě i producent filmu The Sea, když s představitelem hlavní role přebíral cenu. Snímek dostal cenu v pěti kategoriích.
Film The Sea vypráví příběh dvanáctiletého palestinského chlapce z vesnice u Ramalláhu na Izraelem okupovaném Západním břehu, který se snaží dostat poprvé k moři. Izraelské bezpečnostní složky ho ale odmítnou pustit přes kontrolním stanoviště. Chálid pak do Izraele pronikne tajně a vydává se na nebezpečnou cestu k moři. Mezitím ho hledá jeho otec, který se tak vystavuje riziku zatčení.
Ministr kultury Miki Zohar film kritizoval už předtím, než byl uveden do kin, a minulý měsíc prohlásil, že v něm je cítit narativ nepřátel Izraele.
Na předávání Ofirových cen vystoupilo více filmařů s kritikou války v Pásmu Gazy, která začala teroristickým útokem Hamásu na Izrael. „Filmy nemohou přivést zpět rukojmí, zastavit tank ani nakrmit děti. Ale můžou oslovit lidi na druhé straně a ukázat, že i tady žijí lidé,“ řekla Neta Riskinová, která dostala cenu za nejlepší herečku.
Ofirovu cenu za nejlepší dokumentární film získal režisér Tom Šoval za snímek Dopis pro Davida, který je napůl vzpomínkou a napůl vzkazem Davidovi Cuniovi. Tento izraelský herec hrál v prvním Šovalově filmu Mládí (2013) jednoho z bratrů, kteří kvůli finančním potížím rodiny unesou spolužačku pro výkupné. Cunia 7. října 2023 s dalšími 250 lidmi unesl Hamás do Gazy a stále ho tam se 47 dalšími rukojmími drží. Většina z nich je už zřejmě mrtvá.
Cenu za celoživotní dílo dostal izraelský režisér Uri Barbaš, který natočil desítky filmů a seriálů. Barbaš v děkovném projevu ostře odsoudil izraelskou pozemní ofenzívu v Gaze a označil ji spíše za válečný zločin než za vojenskou operaci.
Izraelská režisérka Gan De Langeová, která dostala cenu za nejlepší animovaný film, místo děkovného projevu přečetla jména všech rukojmích, kteří jsou stále drženi v zajetí v Gaze.
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 teroristickým útokem palestinského hnutí Hamás na Izrael, při němž ozbrojenci na 1200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Izrael v odvetě zahájil masivní bombardování Pásma Gazy a posléze i pozemní operaci, palestinské území s asi dvěma miliony lidí izraelská armáda ofenzivou zdevastovala a přes 90 procent obyvatel vyhnala z domovů.
Tento týden nezávislá vyšetřovací komise OSN zveřejnila zprávu, v níž uvedla, že Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu. Už v srpnu panel OSN vyhlásil v Gaze hladomor. Izraelská vláda odmítla obvinění z genocidy i to, že je v Gaze hladomor.