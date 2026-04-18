Filmové poklady na iVysílání: pět neokoukaných tipů, které byste neměli minout

  14:00
Prodloužená internetová ruka České televize nabízí tuzemské klasiky, mainstreamové zahraniční hity i kultovky. Zatímco tituly jako Rafťáci nebo Amélie z Montmartru zná téměř každý, archiv ČT skrývá i specifičtější kousky. Pokud hledáte něco neokoukaného, co vám rozšíří obzory a nabídne silnější zážitek než běžná televizní produkce, vybrali jsme pětici titulů, které v katalogu iVysílání vyčnívají svou originalitou, atmosférou nebo neotřelým zpracováním.
Z filmu Mlčení | foto: Magic Box

Mlčení (2016)

Režisérská legenda Martin Scorsese si tímto filmem splnila svůj dlouholetý sen. Nečekejte však žádnou svižnou gangsterku ve stylu Mafiánů. Mlčení je monumentální, pomalé a duchovně hluboké drama. Sleduje dva mladé jezuitské kněze, otce Rodriguese (Andrew Garfield) a otce Garupeho (Adam Driver), kteří se v 17. století vydávají z Portugalska do Japonska. Jejich cílem je najít svého učitele (Liam Neeson), který se údajně zřekl víry.

RECENZE: Scorsese v Mlčení kouzlí obrazy, ale spotřebuje příliš slov

Místo klidné misie je však čeká děsivá realita země, kde je křesťanství krutě potíráno. Film klade nepříjemné otázky: Jak si zachovat víru v okamžiku, kdy Bůh na vaše prosby odpovídá jen útrpným mlčením? A je zrada víry hříchem, pokud může zachránit životy druhých? Vizuálně úchvatný snímek je intelektuální výzvou, která ve vás zůstane rezonovat ještě dlouho po závěrečných titulcích.

Hypnóza (2024)

Pokud máte rádi chytrý humor a skandinávskou schopnost výstižně glosovat trapnost lidského chování, pak je Hypnóza trefou do černého. Vztahová komedie vypráví o mladém páru, který sdílí milostný i pracovní život – společně se snaží prorazit s ambiciózním start-upem. Bod zlomu nastává ve chvíli, kdy hlavní hrdinka Vera podstoupí hypnoterapii, aby přestala kouřit.

Výsledek je však jiný, než se čekalo. Vera ztrácí veškeré společenské zábrany a začne se chovat naprosto nepředvídatelně a upřímně, což je v kontrastu s upjatým světem byznysu a společenských konvencí naprosto devastující. Snímek, který slavil úspěch i na festivalu v Karlových Varech, je fascinující studií toho, jak moc je naše identita svázána s tím, co si o nás myslí ostatní.

Sestry z kouřové sauny (2023)

Tento dokumentární skvost Anny Hintsové získal cenu na prestižním festivalu Sundance a je jedním z nejintimnějších filmových zážitků posledních let. Režisérka nás zavádí do tradiční estonské kouřové sauny, která je zapsána na seznamu UNESCO. V šeru a páře sledujeme skupinu žen, které se zde očišťují nejen fyzicky, ale i duševně.

RECENZE: Vypotíme bolest! Proč jsou Sestry z kouřové sauny nepřístupné

Sauna se stává bezpečným prostorem, kde ženy sdílí svá nejstřeženější tajemství, traumata, radosti i bolestivé zkušenosti. Díky ojedinělé práci s kamerou a zvukem mají Sestry z kouřové sauny téměř rituální, hypnotickou atmosféru. Není to jen film o saunování, je to univerzální příběh o ženské síle, sesterství a schopnosti najít úlevu skrze sdílení příběhů v prostředí, kde se zastavil čas.

Wind River (2017)

Režisér a scenárista Taylor Sheridan stvořil jednu z nejlepších moderních kriminálek. Wind River nás zavádí do mrazivé pustiny indiánské rezervace ve Wyomingu. Příběh začíná nálezem těla brutálně zavražděné dívky. Vyšetřování se ujímá nezkušená agentka FBI (Elizabeth Olsenová), které v nehostinném terénu pomáhá místní stopař Cory (Jeremy Renner).

RECENZE: Od syrovosti k surovosti. Lovec dravců Renner přišel a vyhrál

Snímek však není jen klasickou detektivkou o hledání vraha. Je to syrový portrét zapomenutého koutu Ameriky, kde vládne příroda, izolace a beznaděj. Sheridan mistrně buduje napětí, které spěje k nesmírně intenzivnímu finále, ale zároveň dává prostor pro hluboký psychologický vhled do postav, které se snaží vyrovnat s vlastními tragédiemi. Jde o film, který pálí jako ledový vítr, ale přitom hřeje lidskostí.

Krysař (1986)

Pro milovníky animace a gotického hororu je tu absolutní klenot od výtvarníka a režiséra Jiřího Barty. Loutkový film zpracovává starou německou legendu o krysařovi z Hameln, ale činí tak způsobem, který nemá ve světové kinematografii obdoby. Snímek se obejde bez dialogů, sází na vizuální stylizaci připomínající německý expresionismus a dekadenci středověkého města plného lakoty a morální zkaženosti.

Barta kombinuje loutky s reálnými krysami, což vytváří znepokojivý a hluboce atmosférický kontrast. Celkový dojem umocňuje psychedelická hudba Michaela Kocába. Krysař je důkazem, že česká loutková škola dokázala produkovat díla, která jsou temná, dospělá a umělecky nadčasová. Pokud chcete vidět film, na který se nezapomíná, pusťte si právě tento vizuální unikát.

Ať už sáhnete po kterémkoli z těchto snímků, iVysílání potvrzuje, že jeho archiv není jen odkladištěm starých pořadů, ale kvalitním výběrem světové i domácí kinematografie, která má co nabídnout i těm nejnáročnějším divákům. Pro podrobnější přehled a další tipy, si můžete přečíst i tematický článek Kinoboxu věnovaný nejzajímavějším pořadům, které lze na iVysílání najít.

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Koukněte na ty blbečky, jak se radují, smál se Petr Fiala s Andělem v náručí

Kapela Mňága a Žďorp přichází na slavnostní předávání cen Anděl za rok 2025....

Skupinou roku se na letošních cenách Anděl stala Mňága a Žďorp. Jedinečný úkaz, který už mnoho let brázdí česká koncertní pódia a má svou jedinečnou poetiku a také humor. Rozhovor bezprostředně po...

Anděly mají Prokop, Vytisková či Mňága, rapeři „vyfakovali“ Klempíře i další

Klára Vytisková na udílení cen Anděl 2025 na pražském Výstavišti (11. dubna...

Na pražském Výstavišti se udílely hudební ceny Anděl za rok 2025. Dvě sošky získal Michal Prokop, uspěla raperská dvojice James Cole & Idea či seskupení Gufrau, Victor Kal a Rohony. Objevem roku se...

Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger

Tom Cruise a Alejandro G. I&#241;árritu představili očekávaný film Digger na...

Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který...

Honzíku, tobě bych dal i svou dceru, řekl jsem mu. Smyczek vzpomíná na Potměšila

Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)

Režisér Karel Smyczek obsadil Jana Potměšila do syrového a dodnes působivého filmu Proč? o řádění fotbalových fanoušků a i do seriálu Třetí patro z prostředí učňovské mládeže. Při osobní vzpomínce na...

18. dubna 2026

Zemřela francouzská herečka Nathalie Bayeová, držitelka čtyř cen César

Francouzská herečka Nathalie Bayeová.

Ve věku 77 let zemřela francouzská filmová a divadelní herečka Nathalie Bayeová. Informovala o tom její rodina. Bayeová natočila přes 80 filmů a spolupracovala s hlavními tvůrci francouzské nové vlny...

18. dubna 2026  11:27

TELEVIZIONÁŘ: Hitlera chtěl ztvárnit pravdivě, jinak nemá smysl ho hrát

Alec Guinness ve filmu Hitler: Jeho poslední dny

Existují možná silnější a věrnější filmy o konci nacistického diktátora než snímek Hitler: Jeho poslední dny, který v neděli uvede ČT2, ale přinejmenším ze dvou důvodů stojí projekt za pozornost....

18. dubna 2026  11:04

Myslel jsem, že to bude malý film pro pár nadšenců, vzpomíná Pipin z Pána prstenů

Premium
Pipin z trilogie Pána Prstenů.

Jedním z hostů letošního ročníku festivalu Comic-Con Prague, zaměřeného na literární, filmovou i televizní fantastiku a komiksy, byl skotský herec Billy Boyd. Jeho životní rolí už asi navždy zůstane...

18. dubna 2026

Koncerty a po letech zbrusu nová píseň. Poslechněte si, s čím přichází Céline Dion

Nemocná Céline Dion se ukázala na veřejnosti. Plakala dojetím

Kanadská zpěvačka Céline Dion, která po nemoci chystá na letošek návrat na pódia, zveřejnila po více než šesti letech novou původní píseň Dansons (Tancujme). Oznámilo to hudební vydavatelství Sony...

17. dubna 2026  20:58

RECENZE: Lee Cronin je ve své Mumii zdatný balzamovač, ale slabší vypravěč

60 % Premium
Snímek z filmu Lee Cronin: Mumie

Nebývá zvykem, aby si režisér vetkl své jméno do názvu filmu, nicméně Lee Cronin tak učinil a jeho nejnovější počin nese název Lee Cronin: Mumie. Můžeme to samozřejmě vnímat jako sebestřednou manýru,...

17. dubna 2026

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

17. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  16:15

RECENZE: Drsný Lars je nechtěná parodie, která se tváří smrtelně vážně

30 % Premium
Justýna Zedníková a Martin Hofmann ve filmu Říkají mi Lars

V době, kdy je podobných, ba lepších krimithrillerů na každém televizním kanálu dvanáct do tuctu, naprosto uniká důvod, proč by se na novinku Říkají mi Lars měl člověk obtěžovat jít do kina. Důvod,...

17. dubna 2026

Hudebník König vydává nový klip. Mám tajnej plán na záchranu světa, zpívá v něm

Hudba Jakuba Königa je silně osobní a introspektivní. Za album Hvězdy (2022)...

Písničkář Jakub König dnes vydává klip k písni Plán z alba Astronauti, které vyšlo na konci loňského roku. V rozhovoru mluví o šikaně v dětství, práci s vlastní temnotou, otcovství i o tom, proč je...

17. dubna 2026  12:30

Tom Cruise se vrátí jako letecké eso Maverick. Paramount potvrdil Top Gun 3

Z filmu Top Gun: Maverick

Paramount oficiálně potvrdil vznik filmu Top Gun 3, ve kterém se do hlavní role vrátí Tom Cruise. Společnost to oznámila během každoroční prezentace na CinemaConu. Druhý díl této filmové franšízy s...

17. dubna 2026  11:35

Magnesia Litera 2026

Vyhlášení cen Magnesia Litera (24. dubna 2025)

Magnesia Litera je ocenění literárních děl, udělované každoročně od roku 2002 Sdružením Litera. Kromě hlavní ceny Kniha roku, porota oceňuje i prózu, poezii, knihu pro děti a mládež, literaturu faktu...

17. dubna 2026  11:07

Odešel, ale nezmizel. Na Potměšila vzpomínají Hřebejk, Kuklová i politici

Jan Potměšil

Odchod herce Jana Potměšila zasáhl nejen jeho kolegy z umělecké branže, soustrast vyjádřili také politici. Režisér Jan Hřebejk například vyzdvihl to, jak Potměšil celý život pomáhal ostatním, a...

17. dubna 2026  9:57,  aktualizováno  10:50

