Filmové poklady na iVysílání: pět neokoukaných tipů, které byste neměli minout

Mlčení (2016)
Režisérská legenda Martin Scorsese si tímto filmem splnila svůj dlouholetý sen. Nečekejte však žádnou svižnou gangsterku ve stylu Mafiánů. Mlčení je monumentální, pomalé a duchovně hluboké drama. Sleduje dva mladé jezuitské kněze, otce Rodriguese (Andrew Garfield) a otce Garupeho (Adam Driver), kteří se v 17. století vydávají z Portugalska do Japonska. Jejich cílem je najít svého učitele (Liam Neeson), který se údajně zřekl víry.
Místo klidné misie je však čeká děsivá realita země, kde je křesťanství krutě potíráno. Film klade nepříjemné otázky: Jak si zachovat víru v okamžiku, kdy Bůh na vaše prosby odpovídá jen útrpným mlčením? A je zrada víry hříchem, pokud může zachránit životy druhých? Vizuálně úchvatný snímek je intelektuální výzvou, která ve vás zůstane rezonovat ještě dlouho po závěrečných titulcích.
Hypnóza (2024)
Pokud máte rádi chytrý humor a skandinávskou schopnost výstižně glosovat trapnost lidského chování, pak je Hypnóza trefou do černého. Vztahová komedie vypráví o mladém páru, který sdílí milostný i pracovní život – společně se snaží prorazit s ambiciózním start-upem. Bod zlomu nastává ve chvíli, kdy hlavní hrdinka Vera podstoupí hypnoterapii, aby přestala kouřit.
Výsledek je však jiný, než se čekalo. Vera ztrácí veškeré společenské zábrany a začne se chovat naprosto nepředvídatelně a upřímně, což je v kontrastu s upjatým světem byznysu a společenských konvencí naprosto devastující. Snímek, který slavil úspěch i na festivalu v Karlových Varech, je fascinující studií toho, jak moc je naše identita svázána s tím, co si o nás myslí ostatní.
Sestry z kouřové sauny (2023)
Tento dokumentární skvost Anny Hintsové získal cenu na prestižním festivalu Sundance a je jedním z nejintimnějších filmových zážitků posledních let. Režisérka nás zavádí do tradiční estonské kouřové sauny, která je zapsána na seznamu UNESCO. V šeru a páře sledujeme skupinu žen, které se zde očišťují nejen fyzicky, ale i duševně.
Sauna se stává bezpečným prostorem, kde ženy sdílí svá nejstřeženější tajemství, traumata, radosti i bolestivé zkušenosti. Díky ojedinělé práci s kamerou a zvukem mají Sestry z kouřové sauny téměř rituální, hypnotickou atmosféru. Není to jen film o saunování, je to univerzální příběh o ženské síle, sesterství a schopnosti najít úlevu skrze sdílení příběhů v prostředí, kde se zastavil čas.
Wind River (2017)
Režisér a scenárista Taylor Sheridan stvořil jednu z nejlepších moderních kriminálek. Wind River nás zavádí do mrazivé pustiny indiánské rezervace ve Wyomingu. Příběh začíná nálezem těla brutálně zavražděné dívky. Vyšetřování se ujímá nezkušená agentka FBI (Elizabeth Olsenová), které v nehostinném terénu pomáhá místní stopař Cory (Jeremy Renner).
Snímek však není jen klasickou detektivkou o hledání vraha. Je to syrový portrét zapomenutého koutu Ameriky, kde vládne příroda, izolace a beznaděj. Sheridan mistrně buduje napětí, které spěje k nesmírně intenzivnímu finále, ale zároveň dává prostor pro hluboký psychologický vhled do postav, které se snaží vyrovnat s vlastními tragédiemi. Jde o film, který pálí jako ledový vítr, ale přitom hřeje lidskostí.
Krysař (1986)
Pro milovníky animace a gotického hororu je tu absolutní klenot od výtvarníka a režiséra Jiřího Barty. Loutkový film zpracovává starou německou legendu o krysařovi z Hameln, ale činí tak způsobem, který nemá ve světové kinematografii obdoby. Snímek se obejde bez dialogů, sází na vizuální stylizaci připomínající německý expresionismus a dekadenci středověkého města plného lakoty a morální zkaženosti.
Barta kombinuje loutky s reálnými krysami, což vytváří znepokojivý a hluboce atmosférický kontrast. Celkový dojem umocňuje psychedelická hudba Michaela Kocába. Krysař je důkazem, že česká loutková škola dokázala produkovat díla, která jsou temná, dospělá a umělecky nadčasová. Pokud chcete vidět film, na který se nezapomíná, pusťte si právě tento vizuální unikát.
Ať už sáhnete po kterémkoli z těchto snímků, iVysílání potvrzuje, že jeho archiv není jen odkladištěm starých pořadů, ale kvalitním výběrem světové i domácí kinematografie, která má co nabídnout i těm nejnáročnějším divákům.