„Zavedeme vás do strašidelného zámku, kde návštěvníky provází princezna Elvíra. O její srdce a záchranu bude bojovat princ Armin, který přijíždí na Strašperk pátrat po kouzelných bytostech. Máme skvělé obsazení a věříme, že si pohádku užijí děti i dospělí,“ slibuje kreativní producentka Barbara Johnsonová.

Ivo Macharáček, režisér obou dílů oblíbené pohádky Tajemství staré bambitky, dodává: „Je to klasická pohádka, ale s originálními prvky. Nechybí napětí, humor ani akční scény. Oskar se do role prince skvěle hodí a Sofie je jako princezna velmi přesvědčivá. A jak už název napovídá – přijdou i strašidla, třeba bílá paní nebo bezhlavý rytíř.“

„Moje postava je mladý, zanícený princ Armin. Dostávám se do nové polohy, kterou jsem ještě neměl doposud šanci vyzkoušet. Navíc teď budu jezdit na koni a šermovat. Plním si vlastně své klukovské sny. Mám rád výzvy, a proto mě baví, že jsem dostal možnost naučit se zase něco nového,“ doplňuje Oskar Hes.

Poprvé se v hlavní roli objeví Sofie Anna Švehlíková – jako princezna Elvíra: „Jsem ráda, že jsem si mohla zahrát princeznu, která je chytrá, silná a odvážná. Natáčení jsem si nesmírně užila a beru celé tohle období jako obrovskou zkušenost.“

V záporné úloze se objeví Jiří Mádl coby královský ministr. „Jsem hodně zlý. Ta postava jakoby nemá limit svého zla, ale zároveň se to snažím hrát tak, aby se tomu děti smály. To jsme si vlastně říkali na začátku s Ivem, že jsme oba trošku infantilní a při každém záběru fakt myslíme na děti. To jsme si řekli a snažíme se to držet,“ vysvětluje Jiří Mádl.

Roli podlého ministra si užíval spolu s Pavlem Křížem, který mu v pohádce hraje tajemníka. „Už dlouho jsem si s ním přál zahrát. My jsme spolu tedy hráli, ale to už je strašně dávno, to mi bylo asi sedmnáct. Pak jsme se dlouho neviděli. Opravdu jsem toužil po tom si s ním zahrát, a to jsem ještě nevěděl, jak intenzivní naše společné natáčení bude. Hrajeme nesourodou dvojici, ale jsme pořád spolu, takže si to užívám,“ dodává Mádl.