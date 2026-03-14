Co opravdu Sklepáci nechtěli? Aby k nim přišel nějaký damák, vzpomíná Ivan Trojan

Ivan Trojan má doma slušnou sbírku Českých lvů a doslova za pár hodin k nim může přibýt další. Pokud promění alespoň jednu ze dvou nominací v kategorii Nejlepší herec ve vedlejší roli za výkony ve filmech Franz a Neporazitelní.
Ve filmu Neporazitelní hrajete hokejového trenéra Roberta Krulicha, který cvičí tai-či a snaží se brát věci kolem se zenovým klidem. Je vám podobný přístup k životu blízký? Zajímáte se o duchovní nauky?
Tai-či cvičím tři roky, takže se to hezky sešlo. Režisér a spoluscenárista Dan Pánek chtěl, aby tam něco takového bylo, protože drtivá většina filmu je založená na skutečných událostech a postavách. Předobrazem Boba Krulicha byl trenér Jiří Bříza. Podstatné na tom je, že si k tomu „můj“ Krulich musel sám dojít. Nebyl vždy tak vyrovnaný, ve filmu mluví o tom, že měl problémy sám se sebou, s otcem. A když trénoval v Číně, seznámil se s mistrem, který ho přivedl k tai-či. Tady se shodujeme, i já jsem něco takového do života potřeboval, takže jsem tai-či začal cvičit taky.
Neporazitelní jsou myslím nadprůměrný film se silným tématem, ale přišli jsme v době enormního odlivu diváků. Vím, že už je na Netflixu, kde má velmi dobrou sledovanost, ale i tak mám za to, že sdílená radost ze společného sledování v kině je nenahraditelná.