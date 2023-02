Rád jsem provokoval a diváci to vzali, vzpomíná král televizní zábavy Rössler

Kdybyste měl dnes dělat televizní Vánoce a silvestr, jak byste to vymyslel?

Kdybych to měl dneska vymýšlet, určitě by to bylo až na příští rok. Tyhle pořady se vždycky chystaly s ročním předstihem. Jeden silvestr skončil a druhý se začal chystat. A jak by vypadal silvestr 2023? Mně by se líbilo, kdyby to byl průřez stoletím po deseti letech: 1923, 1933, 1943 až 2023. A každé to desetiletí by mělo svoje hudební číslo a scénku. Takže máte deset desetiletí a deset velkých čísel! Víte, najít autora, který povedený silvestrovský pořad napíše, je strašně těžké, ale vybrat z nepřeberné studnice archivu československé zábavy za 100 let zase tak obtížné není. Najít scénku, která se hrála v nějakém kabaretu v roce 1923, a podle toho pak oblíknout herce a stejně to zahrát by nemuselo být od věci. I moderátor by to uváděl pokaždé jinak oblečený v duchu doby, o níž by se mluvilo.

Mně vyčítali, že jsem na obrazovky vrátil normalizační hvězdy a že estrádami kazím vkus národa. Jak mohu kazit vkus někomu, kdo ho nemá?