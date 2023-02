VIDEO: Snažím se mít ceny jako po smrti, říká Ivan Mládek o svých obrazech

„Když se vidím na obrazovce, mám vždycky blbé pocity,“ uvádí Ivan Mládek dokument, který vznikl jako pomyslná tečka za jeho osmdesátými narozeninami. „Přesvědčili mě o tom Patrik Ulrich a František Svěrák,“ vysvětluje dál. Vnuk Zdeňka Svěráka za dokumentem stojí jako kameraman a střihač.

„Jejich práce byla perfektní,“ komentuje natáčení autor hitů Švadlenka Madlenka nebo Láďa jede lodí. O svém malířském stylu dále Mládek prozrazuje: „Snažím se stále dělat ty své žertovné styly. A občas si říkám, kdy mě to už přestane bavit. Třeba dvacet let jsem dělal otočenou perspektivu a už mě to pak nebavilo.“

Výtvarný talent zdědil Mládek po svém otci. Jedním z jeho nejznámějších obrazů je minimalistické plátno s názvem Bača ide do hôr. Film jej zachycuje při dokončování jeho Všeslovanské epopeje, jejíž součástí je například obraz, na němž Srb Nikola Tesla v New Yorku předvádí svůj vynález walkmanu.

V dokumentu se kromě hudebníka objeví kolegové z branže: Zdeněk Svěrák, Luděk Sobota, tubista Václav Dědina nebo sběratel Mládkových obrazů a autor textů o nich Petr Zajíc. Dokument o rodákovi z pražských Holešovic odvysílá ČT art ve středu 22. února.