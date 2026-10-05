Namluvil jste knížku, kterou jste sám napsal. Kde se ve vás ta potřeba vzala?
Kde se to ve mně zrodilo? Na to jsem se také několikrát sám sebe ptal. Těžko dohledat přesně, ale nejvýraznější potřeba psát přišla zřejmě s covidem. Skončil jsem na chalupě a začal psát na Instagram takové poznámky, které sklízely dobré ohlasy. Známí mě na to konto ponoukali, ať začnu psát. Tam bude ten zárodek.
Filmové herectví je celkem složité. Máte kolem sebe štáb, který si musíte v danou chvíli odmyslet. Stojí tam hodně lidí, které nesmíte vnímat.
Ivan Luptáko počáteční nervozitě před kamerami
Nebylo dost hereckých příležitostí, tak jste uspokojil tvůrčího ducha psaním.
Určitě sehrál roli i tento fakt, ale pravdou je, že jsem tou dobou měl hereckou krizi a říkal jsem si, jestli tohle je vůbec to, co chci dělat do konce života. Už jen ta představa mě vyčerpávala. Sedl jsem k psaní, které mi mnohdy přijde dobrodružnější než herectví. Hlavně si můžu sám vybrat téma, o kterém budu psát, i jak budu psát, jsem svým pánem. U herectví jsem námezdní dělník, který čeká, kdo se s čím ozve.
Vaše kniha i audiokniha nesou název Pan Bůh a paní Bohová mají krizi. Jak vás napadla zrovna tato jména a proč jste bohu navíc přiřadil ženský protějšek?
Dobrá otázka. Vzniklo to uprostřed knížky, kde se poprvé objevila scénka, v níž ústřední postava malého kluka uvízne s tátou na útesu ve Španělsku. Koukají na nebe a z dětského pohledu rozebírají, jak vznikl vesmír, kdo je bůh a co jsou hvězdy. Tam se poprvé objevila rovina bohů. Líbila se mi představa, že i bůh by měl svoji ženu. Máme představu, že žije sám, ale proč by nemohl mít ženu? Celá ta vsuvka o bozích v knížce má reprezentovat rodiče toho kluka. Pro malé dítě jsou rodiče bozi.
Kniha je do jisté míry autobiografická. Dá se říct, která pasáž je nejsilnější otisk vašeho vlastního dětství?
To bych asi nechtěl prozrazovat. Přece jen ať si může čtenář udělat vlastní představu o tom, co je a co není spjaté přímo se mnou.
I velmi dojemné pasáže v knížce odlehčujete inteligentním humorem.
Snažil jsem se, aby to nebylo jenom smutné. Chtěl jsem, aby to bylo vyvážené. Mám moc rád Šabacha (Petr Šabach, autor knižních předloh k filmům Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Občanský průkaz a dalším – pozn. red.), jeho knížky a jeho humor. Pokusil jsem se zlehčit vážné situace formou, jakou psával on.
Jaké bylo namlouvat vlastní knihu? Byla spíš výhoda nebo nevýhoda, že jste text dobře znal?
Zvláštní. Mohl jsem nadávat na sebe. Co jsem si to napsal a jak to mám teď číst. (směje se) Namlouvat vlastní knihu s sebou nese očekávání. Ve studiu jsou přesvědčení, že víte, jak budete co číst, ale já nevěděl, jaký hlas zvolím pro malého kluka a jak se bude vyvíjet, až bude stárnout. Nechával jsem to otevřené a snad to dopadlo dobře. (směje se)
Pro ústředního hrdinu vaší knihy je útočištěm jeho představivost. Také někdy utíkáte do světa fantazie?
Bezesporu rád utíkám do svých představ. Například vedu několikahodinové imaginární dialogy s lidmi.
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S někým konkrétním?
Ano, s konkrétním člověkem. Představuju si, co by řekl on, jak bych zareagoval já a taky se na něj dokážu pořádně naštvat. (směje se)
Při psaní této knihy jste podle vašich slov „vyhrabával vnitřního trilobita“. Blíží se vaše čtyřicáté narozeniny. Je to důvod vyhrabat ještě nějaké další poklady uvnitř sebe?
Bilancuju pořád, takže si nemyslím, že by byly narozeniny spouštěčem něčeho většího.
Na co při bilancování přicházíte?
Že některé věci z minulosti nebyly úplně košer. Ale zakazuju si říkat „co by kdyby“, protože to je past, do které se člověk snadno chytí. Některé věci, které jsem prožil, byly nutné k tomu, abych byl dneska takový, jaký jsem, nebo abych přemýšlel tak, jak přemýšlím.
Takže chybami se člověk učí?
Bez nich by to asi úplně nešlo.
Ivan Lupták (39)
Nacházíte v tom bilancování body, u nichž si řeknete: „Jo, to se mi povedlo, na to jsem hrdý.“
Asi taky. Ale teď nevím, co konkrétně. Myslím si, že jsem měl spíš štěstí. Že jsem se dostal na DAMU, bylo štěstí, že jsem dostal angažmá také a tak dále. Nebo si ta splněná přání přitahuju. (směje se)
Je naopak něco, co byste změnil nebo udělal jinak?
Nikdy neříkej nikdy. Osm let abstinuju, protože jsem hodně večírkoval, a myslím si, že zbytečně dlouho a zbytečně moc. A to už nechci nikdy dělat, nikdy se k tomu vracet. Na druhou stranu jakmile si člověk něco striktně zakáže, není to dobré. Uvidíme.
Osm let s čistou hlavou... Musí být těžké se zejména ve vaší profesi alkoholu vyhnout.
Máte pravdu. Navíc jsem dost introvertní a alkohol mi vždycky pomáhal zapadnout mezi lidi. V angažmá nebo vlastně kdekoli v divadle se lidé po představení v barech víc socializují. Takže když se toho člověk neúčastní a přijde druhý den na zkoušku, je svým způsobem vyloučený, nezapadá. Minuly ho historky předchozího večera. Ale nelituju toho. Jsem večer radši doma, jdu si dřív lehnout, ráno si přivstanu a mám sílu a energii na další den. Nemyslím si, že bez alkoholu o něco přicházím.
Pociťujete ve svém výkonu zásadní rozdíl, když nepijete?
Na sto tisíc procent! Míval jsem velmi silné kocoviny, a to fyzické i duševní. Obojí se odbouralo.
Televizní diváci vás znají především z Ordinace v růžové zahradě, kde hrajete chirurga Vojtěcha Kratochvíla. Za osm let vašeho účinkování by se tam také dal nějaký trilobit vyhrábnout...
Jsem tam už takový dinosauřík. (směje se) Nejvíc to pociťuju, když tam přijdou mladší herci kolem dvaceti. Mohl bych být jejich táta! To je tvrdá konfrontace s realitou. (směje se)
Jinou propast než věkovou mezi sebou a mladšími kolegy nevnímáte?
Přijdou mi sebevědomější, než jsme byli my. A z toho mám velkou radost, protože si myslím, že je to důležité. Patřím do generace, která byla vychovávaná ve stylu: „Moc se neprojevuj, moc si nemysli, nevystrkuj růžky, buď v průměru, buď pokorný, poslušný.“ To znamená co? Prostě jsi nula. Takže mám radost, že si mladší lidé více důvěřují.
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Na seriálu typu Ordinace se herec asi dost naučí.
Do doby, než jsem do seriálu nastoupil, jsem nerad stál před kamerou. Velmi mě to stresovalo a Ordinace je v tomhle skvělý trenér. Díky ní jsem se před kamerou ostřílel. V tomto ohledu jsem získal řadu zkušeností.
Je zvláštní slyšet od herce, že měl ostych před kamerou...
Filmové herectví je celkem složité. Máte kolem sebe štáb, který si musíte v danou chvíli odmyslet. Stojí tam hodně lidí, které nesmíte vnímat. Musíte hrát s partnerem nebo partnerkou, ale zároveň se soustředit na kameru, která vás snímá, a dávat pozor na řadu technických maličkostí typu: přijít na značku, udělat v přesnou chvíli přesný pohyb a podobně.
Někdy není úplně jednoduché všechno zkoordinovat. A do toho je právě potřeba se přestat bát. Že se zadrhnete, že zapomenete text... Hrajete totiž před lidmi, kteří na vás nepřišli jako do divadla, hrajete před lidmi, kteří jsou v práci, a každé vaše zdržení zdržuje je, tím pádem neberou taková selhání úplně libě. Často je jim vidět ve tváři: „Tak už se vyžvejkni.“ (směje se)
Vaší hereckou kolegyní v Ordinaci byla Anička Slováčková, která vloni podlehla těžké nemoci, přesto hrála do poslední chvíle. Muselo to být obtížné i pro vás, když jste věděl, jak na tom je.
Nebylo to jednoduché. Hlavně jsem skutečně do poslední chvíle nevěřil, že by ten konec mohl přijít. Viděl jsem, že jí není dobře, ačkoli si nikdy nestěžovala. Nikdy si neulevovala, nikdy neřekla: „Mně dneska není dobře, zůstanu doma.“ I když jí bylo opravdu špatně, do práce přišla. Když mi prozradila, že přechází do paliativní péče, myslel jsem si, že je to nesmysl.
Vzpomenete si na ni někdy při natáčení Ordinace?
Myslím na ni pořád.
Chybí vám zřejmě nejen jako kolegyně, ale i jako kamarádka a parťák.
Byla s ní velká legrace. Měla ráda sarkastický, černý, někdy až zlý humor. To nás spojovalo.
Možná to pro ni byla forma, jak se přes tíživou situaci přenést.
Nepoddávala se tomu. Z té nemoci si dělala srandu.
Když mluvíme o vaší práci, nemůžeme vynechat minisérii Bora, která vypráví o skupině lidí, kteří se na odlehlém majáku uprostřed moře snaží proniknout do hloubi své duše, ale jejich ezoterické setkání se zvrtne. Na majáku dojde k neobjasněným úmrtím. Seriál má tíživou atmosféru. Panovala podobná i na samotném natáčení?
Především tam byla fajn parta lidí. Na tom majáku v Chorvatsku jsme byli zavření čtyři dny. Ráno nás lodí přivezli, večer odvezli na hotel, takové intenzivní natáčení nás stmelilo. Od režisérky Zuzany Mariankové jsme dostali jasnou instrukci: „Tvařte se od začátku všichni tajemně, ať si divák myslí, že každý jeden z vás může být vrah.“ Takže jsme nasadili neproniknutelné výrazy, pokukovali jsme jeden po druhém a ono to šlo samo. (směje se) Ale tu vlastní napjatou atmosféru udělá režie. Záběry, kamera, hudba. My herci jen plníme, co je nám řečeno.
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Vy sám máte rád tajemné věci a horory?
Moc ne.
Na jaký žánr se rád díváte?
Mám rád introspektivní příběhy.
Takže vnitřní trilobiti.
Přesně. (směje se) Lidi nějak posunutí ve vnímání nebo v tom, co prožívají, co si nesou z minulosti. Buď něco bolestivého, nebo něco, co v sobě musí překročit, aby se posunuli.
Zajímá vás takový žánr čistě jako diváka, nebo si z něj odnášíte i něco pro svoji práci?
Obojí. Mám rád, když je za postavou něco víc. Kým je, co se jí přihodilo... Když se na takové příběhy dívám, hned přemýšlím, co si z nich můžu vzít a jak a kde to případně použít.
Když hrajete zajímavou postavu, vložíte do ní něco ze sebe. Ale odnesete si i něco z ní do svého života?
Potkávám se s postavami, které zažívají něco, co jsem já třeba ještě nezažil. V tomto ohledu mě to může obohatit. Projdu si díky roli něčím, co bych v civilu neprožil anebo ještě neprožil. Třeba mě to čeká a tím pádem se na to třeba můžu nějak připravit. Role jsou alternativní paralelní životy nás civilistů.
Jak z té jiné reality potom vystoupit?
Asi jsem nikdy nevystupoval. Někteří herci tvrdí, že když svlékají kostým, odcházejí z dané role. Tak jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Kostým prostě svléknu, zahodím a běžím. I když se do postavy oblíknu, pořád jsem to já. Pokaždé se snažím být co nejpřirozenější, nejcivilnější, a vždycky vycházím ze sebe. Nevybavím si, že bych se do postav úplně převtěloval.
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Z vašich televizních rolí z poslední doby můžeme zmínit ještě Odznak Vysočina. Kriminálky máte rád?
Když mají atmosféru a jde v nich i o psychologii, tak ano. V tom jsou úžasné severské detektivky. Jde právě o celkové ladění, pohnutky a zápletku, což je pro mě sexy balíček. Ale jinak detektivky nevyhledávám.
Práce na Odznaku Vysočina musela být zase trochu jiná než Ordinace a Bora.
Měl jsem tam malou roli partnera exmanželky jedné z hlavních postav. Nebyl jsem vyšetřovatel, nezkusil jsem si tedy tento žánr se vším všudy.
Role vyšetřovatele nebo detektiva by vás bavila?
Kdyby to byl nějaký vyšinutý, něčím „šmrncnutý“ vyšetřovatel, bylo by to super. Ale nevím, jestli by mě bavilo chodit ohledávat těla a říkat: „Tak byl jste tu v těch pět nebo nebyl? Nebo kde jste byl?“ Není to ale vyloženě něco, po čem bych toužil.
Máte vysněnou roli?
Nechávám to otevřené, že co má přijít, přijde.
Herectví má ve vašem životě důležitou roli, ale dostal jste se k němu trochu oklikou. Nebylo to tak, že byste byl od začátku přesvědčen o tom, že budete hercem.
Nebyla to přímá linka. (směje se)
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Nejdřív jste studoval výpočetní techniku.
A ve třeťáku jsem byl na divadelním představení, které na mě zapůsobilo tak mocně, že jsem se rozhodl, že bych herectví chtěl zkusit. Samozřejmě k přijímacím zkouškám vedla příprava. Nebylo to, že bych podal přihlášku a jen tak šel na přijímačky. Byl jsem připravený. Ale že bych chodil od dětství do dramaťáku nebo byl k herectví vedený, to ne. Jsem sice introvertnější typ, ale tehdy se projevil nějaký extrovert ve mně, který se chtěl předvést. Fascinovalo mě, že se někdo promenuje po jevišti a jiný na něj kouká. To byl asi prvotní impuls. Jít před lidi.
Nejste první herec, který o sobě říká, že je introvert. Tomu pořád úplně nerozumím.
Myslím, že se to v lidech mísí. V něčem jsme „uťáplejší“, ale někde uvnitř se chceme předvést. Kdo je v osobním životě zakřiknutější, může si dovolit být na jevišti jiný. Není tam Ivan Lupták, ale je tam Hamlet. A Hamlet může křičet. Hamlet může tahat Ofélii za vlasy nebo jí může nadávat.
Jde o jistou formu osvobození?
Můžete si dovolit být někým jiným, v tom je herectví hodně osvobozující. Své Já necháte v šatně.
Jste herec, spisovatel a zároveň se nebojíte žádné další práce. Například jste prodával oblečení. Co vás k tomu vede?
Jde o zkušenost. Věděl jsem, že nebudu v obchoďáku v Praze Na Příkopech do pokročilého věku, ale bylo mi jasné, že se tam během pár měsíců leccos přiučím a může mě to k něčemu inspirovat.
Jde tedy o jistou formu zvídavosti?
Určitě. Pokud chcete něco tvořit, hrát, psát, nemůžete se ničemu vyhýbat. Všude se najde něco, co vás jistým způsobem obohatí.
Vaším zatím posledním filmovým projektem je Rozlučka se svobodou. Na co se mohou diváci těšit?
Je to letní komedie. Lehčí žánr, nic náročného, žádné zasmušilé herectví. Snímek pojednává o dámské a pánské skupině. Obě jdou slavit rozlučku se svobodou. Neznají se, potkají se, poznají se. Hraju ženicha z pánské skupiny, který zjistí, že nechce svou snoubenku, ale jednu holčinu z té dámské skupiny.
To je situace!
Nezní to úplně jako komedie, že? (směje se)
Ve vašem životě má humor místo?
Každopádně! Mám ale rád ten sarkastický, sušší. Takový, jaký je v mé knížce.
Rozhovor vznikl pro časopis Týdeník Televize.