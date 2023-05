RECENZE: Punk po americku i česku. Dokument o Ivanu Královi má rockový drajv

Ivan Král byl jedním z nemnoha tuzemských hudebníků, kteří „to dokázali“. V roce 1966 mu společně s bratrem Pavlem zdejší úřady povolily vycestovat do USA za rodiči. Plánovaný měsíční pobyt se ale prodloužil a Ivan v Americe zůstal. Zachytil punkovou vlnu kolem slavného newyorského klubu CBGB, hrál v kapele Blondie, v doprovodné kapele zpěvačky Patti Smith, s níž natočil zásadní album rockové historie Horses, působil po boku Iggyho Popa a jeho skladatelskému umu se klaněl mimo jiné Bono, zpěvák U2.

Režisér Šimon Šafránek, autor dokumentů King Skate nebo Meky, se při natáčení hodinového snímku Ivan – Král tří akordů opřel jednak o skypeovou konverzaci Honzy Vedrala s Ivanem Králem, jednak o materiál z hudebníkova bohatého videoarchívu, který spravuje Králova žena Cindy. Výsledkem není dokument v tradičním slova smyslu, ale svižně sestříhaná a adekvátně hudebně podkreslená koláž s náležitě rockovým drajvem.

Ivan – Král tří akordů 75 % Česko, 2023, 56 min Režie: Šimon Šafránek, scénář: Honza Vedral, Šimon Šafránek účinkují: Ivan Král, Patti Smith, Iggy Pop, Zdeněk Suchý, David Koller, Zbyněk Pavlíček a další

Šafránek už v minulosti několikrát dokázal, že má cit pro spojení hudby s obrazem, dokáže se zaměřit na to podstatné a dostat se osobě, o níž točí, pod kůži. V tomto případě měl stíženou situaci, neboť dokument vznikal po Králově smrti.

Přesto natočil plastický portrét ryzího rockera, jemuž bylo cizí rockerské klišé „sex, drogy a rock’n’roll“ a zároveň dokázal skvěle zachytit rovněž velmi punkovou atmosféru 90. let, kdy se Ivan Král po mnoha letech podíval zpět do rovné vlasti a působil zde nejen jako muzikant, ale také jako producent. Dokument připomíná například jeho práci na albu Černý kočky mokrý žáby kapely Lucie.

Král nebyl „precizní“ producent, posedlý dokonalostí, šlo mu o spontaneitu, rockovou špínu, autentičnost. Takový byl i jako autor, zpěvák i kytarista a také jako člověk. To vše dokument postihuje bez toho, aby ho nepatřičně vynášel na piedestal a stavěl mu pomníky. I když by na to vzhledem ke svému příjmení měl tak trochu nárok.