Havel se v Pražských orgiích objeví U Fleků, prozradila Pavlásková

Váš nový film má atraktivní název: Pražské orgie. Velkou roli v něm hrají bujaré večírky, které probíhaly v 70. letech v domě spisovatele Jiřího Muchy. Bude to natolik autentické, že by se mohli jejich tehdejší účastníci bát prozrazení identity?

Ve filmu nejde o nějaké odkrývání postav. Nepadají tam žádná jména. Diváci v něm asi poznají dvě postavy, Václava Havla a Ludvíka Vaculíka, jako pány Havlíčka a Vaculdu. Zdůrazňuju ale, že se objevují jen v malé scéně v hospodě U Fleků, která se odehrála i ve skutečnosti. Nejsou na žádných „orgiích“ (smích).

Hlavní hrdinkou filmu je dáma, která na těch večírcích bývala ústřední hvězdou. Setkala jste se s ní při přípravě filmu?

Nesetkala, protože žena, která byla údajnou inspirací k napsání knihy, už nežije. Film je natočený podle novely Pražské orgie světoznámého Philipa Rotha. Vypráví příběh amerického spisovatele, který přijede do Prahy, aby pátral po ztraceném rukopisu, zachránil ho a odvezl do Ameriky. Má ho získat u ženy jménem Olga a ta se pro něj stane velkým oříškem… Philip Roth vycházel ze svých zážitků, kdy v 70. letech často jezdil do Československa, aby tu podporoval zakázané spisovatele a organizoval pro ně pomoc. Navštívil i dům Jiřího Muchy, syna malíře Alfonse Muchy, kde se ty bujaré večírky pořádaly. Zážitky z nich se odrazily i v jeho knize. Je nepochybné, že ta žena Philipa Rotha nějakým způsobem fascinovala. Ve skutečnosti se ale Olga jmenovala jinak.

Jak?

Je to důležité?

Asi ne, ale zajímalo by mě to.

Když jsem se s panem Rothem setkala, tak o její skutečné identitě nepadlo ani slovo. A mně přišlo nemístné se ho na to ptát. Brala jsem ji jako perfektní postavu do filmu. Ale pamětníci mi prozradili, že by mohlo jít o přítelkyni Jiřího Muchy, která ty bujaré večírky organizovala a byla duší těch sešlostí. (Múzou Jiřího Muchy byla scenáristka a spisovatelka Marta Kadlečíková. Zemřela v roce 1996, pozn. red.)