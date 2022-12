VIDEO: Viděl jsem věci, které nejdou vysvětlit. Indiana Jones se vrací

Snímek se bude jmenovat Indiana Jones and the Dial of Destiny – česky jako Volání osudu. V hlavní roli se představí Harrison Ford jako legendární hrdina a archeolog, režie se ujal James Mangold, který natočil například thriller Identita, životopis Johnnyho Cashe Walk The Line nebo komiksovku Logan: Wolverine.

Bude to vůbec poprvé, co Indianu Jonese nenatočil jeden z jeho duchovních otců Steven Spielberg. Ten je, společně s Georgem Lucasem, výkonným producentem. Film bude mít premiéru v kinech 29. června 2023 a společně s Fordem v něm hrají Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Isidore a Mads Mikkelsen.