VIDEO: Pátého Indiana Jonese s Mikkelsenem a Fordem točí v Anglii i Skotsku

Ani pátý díl slavné série o Indiana Jonesovi se neobejde bez Harrisona Forda, údajně to ale bude naposledy. Režisér Steven Spielberg ovšem od kamery odstoupil už loni se slovy, že snímek potřebuje pohled někoho z mladší generace. Dal tak přednost Jamesi Mangoldovi, režisérovi snímků Walk the Line, 3:15 vlak do Yumy či nedávno Le Mans 66. Spielberg zůstává v roli producenta.

Práce na projektu započaly hned po premiéře dosud posledního Indiana Jonese v roce 2008. Tehdy se na plánovaném pokračování hodlal podílet i George Lucas, o čtyři roky se však účasti vzdal.

Natáčet se začalo 4. června ve Velké Británii. Filmaři se dosud ukázali u anglického hradu Bamburgh, historické železnice North Yorkshire Moors či u Leaderfoot Viaduct.