Nejsilnější byl pro mě stalking. Ženy mi psaly své příběhy, vzpomíná Ilona Svobodová

„Třikrát jsem se hlásila na gymnázium, ale nemohla jsem z politických důvodů studovat, kvůli dědečkovi a tatínkovi. Až jsem to pak zkusila na konzervatoř v době okolo Charty 77 a tam jsem se dostala,“ vzpomíná Ilona Svobodová. „Vůbec jsem netušila, co všechno to obnáší. Hned v prváku jsem vyhrála konkurz do nějaké televizní inscenace. Všechno pro mě bylo nové. K roli v Hadím jedu u pana Františka Vláčila jsem se dostala ve čtvrťáku, kdy se maturovalo. Moc se tenkrát nesmělo točit, ale mně to povolili, protože jsem měla jedničky,“ dodává s úsměvem.

Na divadle i před kamerou jí průvodci v prvních letech kariéry byli třeba Jiří Adamíra, Jana Dítětová, Jiřina Štěpničková, Věra Kubánková nebo Josef Vinklář. „Bylo to úžasné, oni mě opravdu přijali. Nehonili si na mě ego, jak by asi mohli, a opravdu mi pomáhali,“ ohlíží se.

Nabídku vést hudebně-dramatické oddělení na pražské konzervatoři Ilona Svobodová přijala před šesti lety. „Chtěla jsem tam studiu dát styl, který jsem sama zažila, když jsem studovala. I za komoušů tam totiž mohli učit lidé, co třeba na DAMU nesměli. Měli jsme tam velkou volnost a obrovská přátelství s profesory. Byli skoro jako naši rodiče. Tak jsem se rozhodla, že tam těm studentům teď taky zkusím dát svobodu a budu je pouštět do divadel a na natáčení, aby byli zkušení a nezačali si budovat kariéru až v šesťáku, kdy už je často pozdě. Jen mi nesmí lhát, musí chodit na herectví, na hlavní obory a chovat se slušně. Musím říct, že většina těch studentů je úžasná a dodržuje to.“

Mnozí ze studentů Ilony Svobodové si už zkusili herectví i v Ulici, kde sama hraje od úplného začátku. „Bylo a je jich tam plno. Zrovna včera ve vedlejším studiu točili kluci od Mirka Dlouhého, což mě vždycky hrozně dojímá. Jsou opravdu úžasní, poctiví, talentovaní a k tomu navíc dobře studují. To jsou přesně ti lidi, které mám hrozně ráda a nabíjejí mě. I proto svůj potenciální odchod ze školy stále dost zvažuju,“ naráží herečka na kritickou situaci na konzervatoři, která vyvstala v posledních měsících.

Včera byly Vánoce

Natáčení Ulice se uplynulé týdny nese mimo jiné také v rytmu návratu mnohých kolegů do ateliérů Ulic v rámci oslav dvou dekád. „Já jsem se hrozně ráda potkala se svou seriálovou dcerou Aničkou Fixovou. Byla opravdu dojatá, že je po letech zpět na place. Jak ji všichni přivítali a jak se tam vlastně nic moc nezměnilo. Prostě přišla domů,“ popisuje.

V současnosti štáb Ulice natáčí vánoční epizody. „Ano, zrovna včera jsem měla Vánoce. Ale copak tohle! To jde. Co mě ničí, je, když přijedete na natáčení, venku všude sníh a my jdeme malovat velikonoční vajíčka,“ směje se.

Ulici Ilona Svobodová označuje za svůj domov. „Říká se, že nejvíc se toho v životě člověka stane od dvaceti do čtyřiceti. Ale já bych řekla, že mně se toho nejvíc stalo od 45 let do teď. Ulice mě pořád hrozně baví, protože se tam řeší zajímavá témata. Nejsilnější byl stalking. Pak jsem dokonce začala pomáhat Bílému kruhu bezpečí,“ říká.

„Lidi si vás dost prolnou s tou postavou – a jak je pro mnohé asi stalking zásadní téma, začaly mi psát ženy z celé republiky. Už jsem pak nemohla třeba ani spát a nejedla jsem, protože mi psaly své zážitky... Jenže já nejsem psycholog, abych jim poradila. Tak jsem se se proto raději napojila na odbornou pomoc,“ vysvětluje spolupráci.

