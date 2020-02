Vojtěch Dyk se v roli skladatele Myslivečka pilně učí italsky

„Natáčely se tu scény s Dykem i s osobnostmi současné operní scény, jakými jsou Philippe Jaroussky, Emöke Baráth, Raffaella Milanesi nebo Juan Sancho, navíc zpěv i hudba zněly živě, což není běžný postup,“ líčí režisér Petr Václav, který chtěl zachytit autenticitu dobového provedení. Dokonce se svítilo v naprosté většině svíčkami, stejně jako za časů Myslivečka, jenž v Itálii našel svůj druhý domov.

Režisér je spokojený i s volbou hlavního aktéra. „Dyk není jen velmi talentovaný herec, ale také hudebník tělem i duší, což mu umožnilo naprosto věrohodně ztělesnit dirigenta a skladatele v jedné osobě a velmi přesvědčivě řídit – ve spolupráci s Václavem Luksem – orchestr Collegium 1704.

Nadto se Dyk už několik měsíců učí italsky, aby měl při natáčení co možná největší svobodu a možnost domluvy s italskými kolegy,“ doplňuje Václav. Vedle italských hereček v čele s Barbarou Ronchi se před kamerou představí Karel Roden, Matěj Hádek, Zdeněk Godla či Jenovéfa Boková.

V současné době se štáb chystá na hlavní část natáčení. V srpnu se opět přesune do Itálie, jmenovitě do Benátek, Říma a zejména do přístavního Janova, s podzimem se vrátí do Prahy, na Plzeňsko a jih Moravy.

Premiéra filmu Il Boemo se čeká na podzim 2021.