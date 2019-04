Říkali mu Il divino Boemo čili božský Čech, teď si ho zahraje Rus

Česko-slovensko-italský film, který Václav s producentem Janem Macolou chystá více než deset let, představí operní hvězdy světových scén, jako jsou Phillipe Jaroussky, Emöke Baráthová, Simona Šaturová, Filipo Mineccia či Krystian Adam. Hudbu k filmu, již tvoří z velké části téměř 250 let nenastudované Myslivečkovy skladby, nahraje pod taktovkou Václava Lukse Collegium 1704.

Hlavní roli muže slavnějšího než Mozart, který se vzepřel vůli své rodiny, nestal se mlynářem, opustil rodnou Prahu a proslavil se v Itálii, kde mu přezdívali Il divino Boemo neboli božský Čech, ztvární ruský herec Jegor Koreškov, známý z filmů Gorko! a Gorko! 2 či ze seriálu Dostojevskij. První klapka filmu padne v Itálii v druhé polovině července.

Natáčet se bude v divadlech v Pavii a Cremoně a v jejich okolí, v září se filmaři přesunou do Janova a následně do Benátek, několik natáčecích dnů bude také v Praze. Do kin by měl Il Boemo vstoupit na konci roku 2020, letos na podzim vyjde album s hudbou Josefa Myslivečka v podání zúčastněných umělců.

Václav natočil o Myslivečkovi již před čtyřmi česko-francouzský dokument Zpověď zapomenutého, sledující zejména pražském nastudování opery Olimpiade. Na hraný životopis dostal od Státního fondu kinematografie před třemi lety 23 milionů korun, celý rozpočet projektu činí 128 milionů korun.